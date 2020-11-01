1:0
6' ГолПедро Гильерме
15' Желтая карточкаИсла Маурисио
1:1
17' ГолЧе Че
29' Желтая карточкаКоста Диего
29' Желтая карточкаTiago Luis Volpi
1:1
30' Не забитый пенальтиЭнрике Бруно
35' Желтая карточкаJoao Gomes
1:2
45' ГолBrenner da Silva
1:3
59' ПенальтиРейналдо Мануэл
1:3
64' Не забитый пенальтиПедро Гильерме
79' Желтая карточкаГерсон Сантос
79' Желтая карточкаАлвес Даниэл
81' Желтая карточкаЭнрике Густаво
1:4
82' ГолЛусиано Невес
45
Victor
Hugo
31
Natan
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
8
Че
Че
3
Bruno
VI
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
-
19 Michael 3
-
41 Gabriel Noga
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
8 Че ЧеЗащитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Leo XV
-
-
-
41 Junior6
-
9 Pablo I
-
36 Patryck
-
Главный тренер: Fernando Diniz
Ход матча
6'
1:0
15'
17'
1:1
29'
29'
30'
1:1
35'
45'
1:2
59'
1:3
64'
1:3
79'
79'
81'
82'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.53
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (2)
|0.42
|3.
|Рибейро Эвертон
|5
|0.26
|4.
|Энрике Бруно
|3 (1)
|0.16
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.16
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.05
|7.
|Линкольн
|1
|0.05
|8.
|Луис Филипе
|1
|0.05
|9.
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|10.
|Natan
|1
|0.05
|11.
|Лео Перейра
|1
|0.05
|12.
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|13.
|Исла Маурисио
|0
|0
|14.
|Виллиан Арао
|0
|0
|15.
|Котулио Матеус
|0
|0
|16.
|Роша Педро
|0
|0
|17.
|Герсон Сантос
|0
|0
|18.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|6
|0.38
|2.
|Brenner da Silva
|5
|0.31
|3.
|Рейналдо Мануэл
|4 (4)
|0.25
|4.
|Витор Буэно
|2
|0.13
|5.
|Pablo I
|1
|0.06
|6.
|Алвес Даниэл
|1
|0.06
|7.
|Эрнанес Лима
|1
|0.06
|8.
|Че Че
|1
|0.06
|9.
|Igor Vinicius
|0
|0
|10.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|11.
|Leo XV
|0
|0
|12.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|13.
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|6
|0
|2.
|Герсон Сантос
|5
|0
|3.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|4.
|Луис Филипе
|4
|0
|5.
|Диего Рибас
|3
|0
|6.
|Виллиан Арао
|3
|0
|7.
|Тьяго Маия
|3
|0
|8.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|9.
|Исла Маурисио
|2
|0
|10.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|11.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|12.
|Natan
|2
|0
|13.
|Энрике Густаво
|2
|0
|14.
|Joao Lucas2
|2
|0
|15.
|Алвес Диего
|0
|1
|16.
|Линкольн
|1
|0
|17.
|Кайо Родриго
|1
|0
|18.
|Лео Перейра
|1
|0
|19.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|20.
|Котулио Матеус
|1
|0
|21.
|Joao Gomes
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Igor Vinicius
|5
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|3.
|Алвес Даниэл
|3
|0
|4.
|Лусиано Невес
|3
|0
|5.
|Коста Диего
|2
|0
|6.
|Витор Буэно
|2
|0
|7.
|Че Че
|2
|0
|8.
|Brenner da Silva
|2
|0
|9.
|Igor Gomes
|2
|0
|10.
|Luan5
|2
|0
|11.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|12.
|Хуанфран Торрес
|1
|0
|13.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|14.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|15.
|Bruno VI
|1
|0
|16.
|Pablo I
|1
|0
|17.
|Leo XV
|1
|0
|18.
|Lucas Perri
|1
|0
|19.
|Lizeiro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|15.15% (5)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|Сан-Паулу
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго
Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио
Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио
Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|2.
|Фламенго
|1:4
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|4:1
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|1:0
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|11.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|18
|4
|4
|10
|13 - 20
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Сан-Паулу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|9.70
|1.03
|8.20
|1.05
|3.10
|1.33
|—
|—
|5.55
|1.12
|1.87
|1.94
|1.64
|2.26
|—
|—
|4.50
|1.18
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.05
|8.80
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.04
|9.00
|
|12.00
|1.04
|10.50
|1.05
|4.05
|1.25
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.13
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.20
|4.75
|—
|—
|1.16
|5.55
|—
|—
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.84
|1.27
|3.01
|1.40
|2.39
|1.61
|5.85
|1.14
|1.83
|2.04
|1.59
|2.42
|2.70
|1.48
|5.02
|1.18
|1.88
|1.99
|3.40
|1.33
|2.26
|1.67
|1.85
|2.01
|1.53
|2.56
|1.22
|4.37
|1.66
|2.28
|1.12
|6.43
|1.11
|7.03
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|2.12
|1.67
|1.16
|4.80
|1.40
|2.80
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.17
|5.10
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.10
|1.38
|2.55
|1.53
|2.00
|1.86
|1.61
|2.37
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.15
|5.61
|1.25
|4.02
|—
|—