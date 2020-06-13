14' Желтая карточкаGiorgos Manousos
18' Желтая карточкаНиассе Ибрахима
0:1
43' ГолАдехо Даниэль
1:1
45' ГолГало Родриго
59' Желтая карточкаБехарано Данни
79' Желтая карточкаСасси Исмаил
82' Желтая карточкаБусуладжич Азер
12
Гало
Родриго
11
Де
Паув
Нилл
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
19
Сасси
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Devis EpassyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
14'
18'
43'
0:1
45'
1:1
59'
79'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 26
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|9 (4)
|0.31
|2.
|Веллиос Апостолос
|6
|0.21
|3.
|Petros Giakoumakis
|3
|0.1
|4.
|Андруцос Танасис
|3
|0.1
|5.
|Умбидес Хавьер
|2
|0.07
|6.
|Гало Родриго
|2
|0.07
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|2
|0.07
|8.
|Угрои Роланд
|2
|0.07
|9.
|Нацос Спиридон
|1
|0.03
|10.
|Рисванис Спирос
|1
|0.03
|11.
|Dimitrios Goutas
|1
|0.03
|12.
|Катранис Александрос
|0
|0
|13.
|Фарлей Роса
|0
|0
|14.
|Харисис Харилаос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Thuram II
|6 (2)
|0.21
|2.
|Бехарано Данни
|2
|0.07
|3.
|Аравидис Христос
|2
|0.07
|4.
|Скондрас Яннис
|2
|0.07
|5.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|2
|0.07
|6.
|Lazar Romanic
|1
|0.03
|7.
|Димуцос Элини
|1
|0.03
|8.
|Тайрон Густаво
|1
|0.03
|9.
|Караманос Тасос
|1
|0.03
|10.
|Адехо Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Салиакас Манолис
|1
|0.03
|12.
|Leonardo Villalba II
|1
|0.03
|13.
|Mark Asigba
|1
|0.03
|14.
|Vanderson
|0
|0
|15.
|Сасси Исмаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харисис Харилаос
|9
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|8
|0
|3.
|Dimitrios Goutas
|7
|0
|4.
|Giorgos Manousos
|6
|0
|5.
|Рауль Баэна
|5
|0
|6.
|Катранис Александрос
|5
|0
|7.
|Кивракидис Кириакос
|3
|1
|8.
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|9.
|Гало Родриго
|3
|0
|10.
|Н'Сикулу Кларк
|3
|0
|11.
|Нацос Спиридон
|3
|0
|12.
|Андруцос Танасис
|3
|0
|13.
|Madson
|2
|0
|14.
|Бусуладжич Азер
|2
|0
|15.
|Умбидес Хавьер
|2
|0
|16.
|Фарлей Роса
|2
|0
|17.
|Georgios Ntaviotis
|2
|0
|18.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|19.
|Угрои Роланд
|1
|0
|20.
|Талоша Жоау
|1
|0
|21.
|Гаруфалиас Ираклис
|1
|0
|22.
|Теодоракис Христос
|1
|0
|23.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|24.
|Christos Mandas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бехарано Данни
|7
|2
|2.
|Димуцос Элини
|6
|1
|3.
|Vanderson
|7
|0
|4.
|Пляцикас Василиос
|5
|1
|5.
|Скондрас Яннис
|6
|0
|6.
|Тайрон Густаво
|4
|0
|7.
|Mark Asigba
|4
|0
|8.
|Адехо Даниэль
|3
|0
|9.
|Дзанетпулос Адам
|3
|0
|10.
|Сасси Исмаил
|3
|0
|11.
|Andreas Vassilogiannis
|3
|0
|12.
|Lazar Romanic
|3
|0
|13.
|Аравидис Христос
|2
|0
|14.
|Винтра Лукас
|2
|0
|15.
|Караманос Тасос
|2
|0
|16.
|Ниассе Ибрахима
|2
|0
|17.
|Салиакас Манолис
|2
|0
|18.
|Теодоропулос Костас
|2
|0
|19.
|Lucas Ramos
|1
|0
|20.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0
|21.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|22.
|Konstantinos Bouloulis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|10% (3)
|20% (6)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|Ламия
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники
Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ
Ламия Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия
Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панетоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Чемпионская группа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|27
|21
|6
|0
|54 - 9
|69
|2.
|ПАОК
|0:0
|28
|18
|6
|4
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|27
|15
|7
|5
|43 - 23
|52
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|28
|12
|10
|6
|36 - 24
|46
|5.
|Арис Салоники
|27
|9
|10
|8
|41 - 33
|37
|6.
|ОФИ
|27
|10
|4
|13
|36 - 38
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|27
|9
|6
|12
|35 - 38
|33
|2.
|Атромитос
|27
|9
|6
|12
|32 - 37
|33
|3.
|Ламия
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|4.
|Ксанти
|27
|8
|6
|13
|21 - 33
|30
|5.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|29 - 35
|30
|6.
|Волос
|28
|8
|6
|14
|24 - 43
|30
|7.
|Паниониос
|27
|5
|5
|17
|17 - 45
|20
|8.
|Панетоликос
|27
|3
|8
|16
|20 - 44
|17