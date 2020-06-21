Ксанти
1:1
Конец матча
Стадион: Xanthi FC Arena
Панетоликос
6' Желтая карточкаJorge Diaz1
15' Желтая карточкаДалсью
0:0
45' Не забитый пенальтиMatias Castro II
1:0
62' ПенальтиДжуричкович Петар
69' Красная карточкаMatias Castro II
82' Желтая карточкаКовачевич Александар
1:1
83' ГолAdmir Bajrovic
84' Желтая карточкаAdmir Bajrovic
88' Желтая карточкаСтургеон Фабиу
22
Касадо
Хорхе
28
Mehdi
Terki
23
Kevin
I
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
17
Мунье
Антони
25
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Касадо ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Мулин ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Kevin IЗащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
17 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
6'
15'
45'
0:0
62'
69'
83'
1:1
84'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jordan Faucher
|6
|0.21
|2.
|Эдуардо Тейшейра
|4 (1)
|0.14
|3.
|Стургеон Фабиу
|2
|0.07
|4.
|Джуричкович Петар
|2 (1)
|0.07
|5.
|Christos Lisgaras
|2
|0.07
|6.
|Аморим Вильям
|2
|0.07
|7.
|Баррьентос Жан
|1
|0.03
|8.
|Dimos Baxevanidis
|1
|0.03
|9.
|Matias Castro II
|1 (1)
|0.03
|10.
|Ковачевич Александар
|0
|0
|11.
|Mehdi Terki
|0
|0
|12.
|Реннелла Винченцо
|0
|0
|13.
|Касадо Хорхе
|0
|0
|14.
|Leandro Sosa I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|5 (1)
|0.17
|2.
|Admir Bajrovic
|4 (2)
|0.14
|3.
|Мунье Антони
|3
|0.1
|4.
|Фарлей Роса
|3
|0.1
|5.
|Jorge Diaz1
|2
|0.07
|6.
|Frederico Duarte
|1
|0.03
|7.
|Мартьяль Жоан
|1
|0.03
|8.
|Санья Пьер
|1
|0.03
|9.
|Vlad Morar
|1
|0.03
|10.
|Арийиби Гболи
|1
|0.03
|11.
|Далсью
|1
|0.03
|12.
|Kevin I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ковачевич Александар
|8
|0
|2.
|Christos Lisgaras
|6
|1
|3.
|Dimos Baxevanidis
|7
|0
|4.
|Джуричкович Петар
|7
|0
|5.
|Баррьентос Жан
|5
|1
|6.
|Mehdi Terki
|5
|1
|7.
|Стургеон Фабиу
|5
|1
|8.
|Камара Хасса
|6
|0
|9.
|Matias Castro II
|4
|1
|10.
|Aristotle Karasalidis
|5
|0
|11.
|Мулин Тибо
|4
|0
|12.
|Эдуардо Тейшейра
|4
|0
|13.
|Vasilios Fasidis
|2
|1
|14.
|Jordan Faucher
|3
|0
|15.
|Leandro Sosa I
|3
|0
|16.
|Касадо Хорхе
|2
|0
|17.
|Абад Карлос
|2
|0
|18.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|19.
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|20.
|William Douglas de Amorim1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Angelos Tsigaras
|5
|2
|2.
|Jorge Diaz1
|4
|1
|3.
|Далсью
|5
|0
|4.
|Таар Аймен
|5
|0
|5.
|Alexandros Malis
|5
|0
|6.
|Йованович Игор
|3
|1
|7.
|Vlad Morar
|3
|1
|8.
|Шёстедт Расмус
|3
|1
|9.
|Frederico Duarte
|4
|0
|10.
|Мартьяль Жоан
|3
|0
|11.
|Санья Пьер
|3
|0
|12.
|Manolis Tzanakakis
|3
|0
|13.
|Фарлей Роса
|3
|0
|14.
|Арийиби Гболи
|3
|0
|15.
|Kevin I
|3
|0
|16.
|Giorgos Liavas
|3
|0
|17.
|Mimito
|1
|1
|18.
|Adrian Oscar Lucero
|2
|0
|19.
|Мунье Антони
|2
|0
|20.
|Christopher Knett
|2
|0
|21.
|Admir Bajrovic
|2
|0
|22.
|Дауда Абиола
|1
|0
|23.
|Балби Лучиано
|1
|0
|24.
|Роман Хоан
|1
|0
|25.
|Диас Хорхе
|1
|0
|26.
|Alexandros Parras
|1
|0
|27.
|Dimitrios Fytopoulos
|1
|0
|28.
|Juan Alvarez3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ксанти
|0
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|36.84% (7)
|21.05% (4)
|Панетоликос
|0
|10% (2)
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|25% (5)
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: + = -Волос 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия
Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панетоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос
АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панетоликос Панетоликос 0:3 ПАОК Панетоликос 0:3 Олимпиакос
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Панетоликос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Ксанти 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Панетоликос Кубок Ксанти 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:3 Ксанти Суперлига Панетоликос 2:2 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панетоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панетоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 5:2 Ксанти Суперлига Панетоликос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панетоликос Суперлига Ксанти 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Ксанти Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|29
|23
|6
|0
|60 - 10
|75
|2.
|ПАОК
|29
|19
|6
|4
|53 - 25
|56
|3.
|АЕК
|29
|16
|8
|5
|47 - 25
|56
|4.
|Панатинаикос
|29
|12
|10
|7
|36 - 27
|46
|5.
|Арис Салоники
|29
|9
|11
|9
|44 - 38
|38
|6.
|ОФИ
|29
|10
|4
|15
|37 - 43
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|29
|9
|8
|12
|36 - 39
|35
|2.
|Атромитос
|28
|9
|7
|12
|33 - 38
|34
|3.
|Ламия
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|4.
|Волос
|28
|8
|6
|14
|24 - 43
|30
|5.
|Лариса
|28
|7
|9
|12
|29 - 38
|30
|6.
|Панетоликос
|29
|4
|9
|16
|24 - 45
|21
|7.
|Ксанти
|28
|8
|7
|13
|22 - 34
|19
|8.
|Паниониос
|28
|5
|6
|17
|17 - 45
|15
Аутентификация