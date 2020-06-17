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  3. Дания
Орхус
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Нордшелланн
0'
1:0
45' Гол
Анкерсен Якоб
2:0
45' Гол
Мортенсен Патрик
49' Желтая карточка
Поульсен Николай II
49' Желтая карточка
Kamal-Deen Sulemana
62' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
66' Желтая карточка
Sebastian Hausner
90' Желтая карточка
Нильсен Каспер
2:1
90' Гол
Садик Ибраим
90' Желтая карточка
Чуквуани Точи
90'+6
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
28
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
30
Мумин
Абдул
25
Ivan
Mesik
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
43
Mohammed
Diomande
7
Рюгор
Миккель
41
Фрэнсис
Абу
27
Дамсгор
Миккель
Орхус
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

45'
Анкерсен Якоб
(Mustapha Bundu)
1:0
45'
Мортенсен Патрик
(Mustapha Bundu)
2:0
46'
 
Kamal-Deen Sulemana
Фрэнсис Абу
46'
 
Чуквуани Точи
Рюгор Миккель
49'
Поульсен Николай II
 
49'
 
Kamal-Deen Sulemana
53'
Gift Links
Mustapha Bundu
 
62'
Анкерсен Якоб
 
64'
 
Садик Ибраим
Мумин Абдул
66'
Sebastian Hausner
 
71'
 
Вилладсен Оливер
Тюкосен Мадс
71'
 
Ротманн Йоахим
Андерсен Магнус II
73'
Амини Мустафа
Блуме Брор
 
83'
Хелениус Никлас
Мортенсен Патрик
 
83'
Торстейнссон Йон
Benjamin Steenfeldt Hvidt
 
83'
Дикс Кевин
Анкерсен Якоб
 
90'
Нильсен Каспер
 
90'
2:1
Садик Ибраим
(Ivan Mesik)
90'
 
Чуквуани Точи

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
3. Блуме Брор 5 0.15
4. Торстейнссон Йон 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 4 0.12
6. Нильсен Каспер 2 0.06
7. Хелениус Никлас 2 0.06
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Поульсен Николай II 0 0
12. Sebastian Hausner 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 9 0.27
2. Кудус Мохаммед 9 (3) 0.27
3. Атанга Исаак 7 0.21
4. Рюгор Миккель 4 (2) 0.12
5. Расмуссен Матиас 3 0.09
6. Садик Ибраим 3 0.09
7. Фрэнсис Абу 2 0.06
8. Хансен Киан 2 0.06
9. Kamal-Deen Sulemana 2 0.06
10. Тюкосен Мадс 1 0.03
11. Андерсен Магнус II 1 0.03
12. Доньё Годсвей 1 (1) 0.03
13. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.03
14. Мумин Абдул 1 0.03
15. Кристенсен Якоб 1 0.03
16. Антман Оливер 1 0.03
17. Антви Клинтон 0 0
18. Ivan Mesik 0 0
19. Mohammed Diomande 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 13 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 5 0
4. Zachary Duncan 5 0
5. Амини Мустафа 4 0
6. Мунксгор Александер 4 0
7. Йулсгор Йеспер 3 0
8. Торстейнссон Йон 3 0
9. Анкерсен Якоб 2 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Тингагер Фредерик 2 0
13. Мортенсен Патрик 1 0
14. Йованович Александар II 1 0
15. Mustapha Bundu 1 0
16. Sebastian Hausner 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Ulrik Yttergaard Jenssen 5 1
2. Тюкосен Мадс 6 0
3. Кудус Мохаммед 4 1
4. Хансен Киан 3 1
5. Рюгор Миккель 4 0
6. Мумин Абдул 4 0
7. Садик Ибраим 4 0
8. Дамсгор Миккель 3 0
9. Фрэнсис Абу 3 0
10. Антви Клинтон 1 1
11. Ларсен Николай 2 0
12. Расмуссен Матиас 2 0
13. Андерсен Магнус II 2 0
14. Кристенсен Якоб 2 0
15. Mohammed Diomande 2 0
16. Kamal-Deen Sulemana 2 0
17. Доньё Годсвей 1 0
18. Атанга Исаак 1 0
19. Ivan Mesik 1 0
20. Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 15% (6) 12.5% (5) 15% (6) 17.5% (7) 25% (10) 15% (6)
 Нордшелланн 9.09% (4) 18.18% (8) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе
Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког
Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн

Последние игры между собой

Орхус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нордшелланн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи
Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 28 19 3 6 50 - 30 60
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Брондбю 27 13 4 10 47 - 37 43
5. Нордшелланн 28 12 6 10 50 - 38 42
6. Ольборг 28 11 5 12 44 - 37 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 28 11 5 12 45 - 39 38
2. Хорсенс 28 10 6 12 28 - 47 36
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 27 9 6 12 34 - 36 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 27 4 7 16 37 - 55 19
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Ротманн Йоахим наказан за толчок Себастьян Хауснер
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
  • 94'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Гифт Линкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    93'
    Чуквуани Точи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 92'
    Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    92'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дикс Кевин
  • 92'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 91'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Дамсгор Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Садик Ибраим
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Иван Месик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Садик Ибраим изменил счет на табло!
  • Желтая карточка
    90'
    Нильсен Каспер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья дает свисток. Нильсен Каспер атаковала опасно сзади, Кристенсен Якоб пострадал, и это штрафной удар
  • 89'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 88'
    Шанс получает Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн, но удар головой идет мимо
  • 88'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Норшеланн имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья дает свисток. Дикс Кевин атаковала опасно сзади, Чуквуани Точи пострадал, и это штрафной удар
  • 86'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Хелениус Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 84'
    Опасность предотвращена - Гифт Линкс из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 84'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Дамсгор Миккель, обходя своих соперников
  • 84'
    Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Садик Ибраим наносит удар, и мяч срикошетил...
  • 83'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Дикс Кевин
  • 83'
    Тактическая замена. Бенджамин Хвидт уходит с поля и его заменяет Торстейнссон Йон
  • 83'
    Тактическая замена. Мортенсен Патрик уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
  • 82'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Гифт Линкс из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 80'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 80'
    Иван Месик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 80'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    79'
    Садик Ибраим наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • Фол, нарушение
    79'
    Гифт Линкс наказан за толчок Мохаммед Диоманд
  • Травма, повреждение
    78'
    Анкерсен Якоб возвращается на поле.
  • 78'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 78'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    77'
    Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    77'
    Анкерсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Дамсгор Миккель пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья дает свисток. Тингагер Фредерик атаковала опасно сзади, Садик Ибраим пострадал, и это штрафной удар
  • 75'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 75'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Дамсгор Миккель из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Гифт Линкс
  • 74'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 73'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 73'
    Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Амини Мустафа
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья дает свисток. Мунксгор Александер атаковала опасно сзади, Kamal-Deen Sulemana пострадал, и это штрафной удар
  • 72'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • Угловой
    72'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 71'
    Блуме Брор из команды Орхус пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 71'
    Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Ротманн Йоахим
  • 71'
    Тактическая замена. Тюкосен Мадс уходит с поля и его заменяет Вилладсен Оливер
  • Фол, нарушение
    70'
    Мохаммед Диоманд играет рукой
  • 70'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 69'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 69'
    Выглядело как неплохой момент. Садик Ибраим из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Kamal-Deen Sulemana
  • 68'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Гифт Линкс из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 67'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 66'
    Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Тюкосен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    66'
    Себастьян Хауснер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья дает свисток. Себастьян Хауснер атаковала опасно сзади, Андерсен Магнус II пострадал, и это штрафной удар
  • Офсайд
    65'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
  • 65'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    64'
    Поульсен Николай II из команды Орхус играет слишком грубо. Дамсгор Миккель оказался на газоне.
  • 64'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 64'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Тактическая замена. Мумин Абдул уходит с поля и его заменяет Садик Ибраим
  • Желтая карточка
    62'
    Анкерсен Якоб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 62'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Блуме Брор из команды Орхус подал угловой слева.
  • 62'
    Блуме Брор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 61'
    Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Гифт Линкс из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 61'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья дает свисток. Тюкосен Мадс атаковала опасно сзади, Поульсен Николай II пострадал, и это штрафной удар
  • 60'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 59'
    Гифт Линкс из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 59'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 59'
    Мортенсен Патрик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 58'
    Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 57'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 57'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
  • 56'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 56'
    Отличная игра от Гифт Линкс из команды Орхус. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 56'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Отличная игра от Дамсгор Миккель из команды Норшеланн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 54'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 54'
    Гифт Линкс из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 53'
    Себастьян Хауснер делает длинную передачу вперед
  • 53'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Мустафа Бунду получил травму и заменен. Гифт Линкс выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мустафа Бунду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 52'
    Великолепное видение игры демонстрирует Мумин Абдул из команды Норшеланн, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 52'
    Мустафа Бунду из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 50'
    Иван Месик делает длинную передачу вперед
  • 50'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    49'
    Kamal-Deen Sulemana получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    49'
    Поульсен Николай II получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 48'
    Пространство открывается для Блуме Брор, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 48'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 48'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 47'
    Пространство открывается для Kamal-Deen Sulemana, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 46'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 46'
    Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Тактическая замена. Рюгор Миккель уходит с поля и его заменяет Чуквуани Точи
  • 46'
    Тактическая замена. Фрэнсис Абу уходит с поля и его заменяет Kamal-Deen Sulemana
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Мустафа Бунду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Мортенсен Патрик изменил счет на табло!
  • 49'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 49'
    Контроль мяча: Орхус: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 49'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Блуме Брор из команды Орхус подал угловой слева.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 48'
    Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 48'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Отличная игра от Андерсен Магнус II из команды Норшеланн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 47'
    Рюгор Миккель бьет издали, но Эскелинен Виллиам ловит мяч в руки
  • 47'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Мустафа Бунду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
  • 45'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Орхус начинает контратаку
  • 45'
    Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 45'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Иван Месик, обходя своих соперников
  • 44'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 43'
    Пространство открывается для Нильсен Каспер, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 43'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 43'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Мустафа Бунду из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 41'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн подает, но толку не вышло.
  • 41'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Блуме Брор из команды Орхус подал угловой слева.
  • 40'
    Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 39'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 39'
    Поульсен Николай II делает длинную передачу вперед
  • 39'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 37'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Эскелинен Виллиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 34'
    Что за промах! У Анкерсен Якоб была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 34'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 33'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн перепасовывается с Иван Месик, но опасного момента не выходит.
  • 33'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 31'
    Отличная игра от Иван Месик из команды Норшеланн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 31'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Рюгор Миккель бьет издали, но Эскелинен Виллиам ловит мяч в руки
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 29'
    Хорошо играет на выходе Эскелинен Виллиам - мяч в ее руках
  • 29'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 28'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бенджамин Хвидт из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 26'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 26'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Эскелинен Виллиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Андерсен Магнус II!
  • 21'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 21'
    Хансен Киан из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 20'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Фрэнсис Абу
  • 19'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 19'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 18'
    Шанс получает Тингагер Фредерик из команды Орхус, но удар головой идет мимо
  • 18'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Блуме Брор из команды Орхус подал угловой слева.
  • 17'
    Пространство открывается для Блуме Брор, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 17'
    Орхус начинает контратаку
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Нильсен Каспер из команды Орхус перепасовывается с Блуме Брор, но опасного момента не выходит.
  • 15'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Хорошо играет на выходе Эскелинен Виллиам - мяч в ее руках
  • 15'
    Мумин Абдул делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Блуме Брор из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Фрэнсис Абу
  • 14'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 12'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Эскелинен Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    10'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Фрэнсис Абу из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 9'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    8'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 7'
    Мортенсен Патрик хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 7'
    Мустафа Бунду бьет, но Виндаль-Йенсен Петер отбивает мяч перед собой...
  • 7'
    Орхус контролирует мяч.
  • 6'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 4'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 2'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 1'
    Мустафа Бунду не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    1'
    Мумин Абдул наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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