Раннерс
0:3
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 300
Хорсенс
0:1
22' ГолJonas Thorsen
25' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
44' Желтая карточкаЛамб Микаэл
50' Желтая карточкаПисингер Симон
82' Желтая карточкаMatti Lund Nielsen II
0:2
83' ГолJonas Thorsen
0:3
85' ГолХанссон Халлюр
90' Вторая желтая карточкаMatti Lund Nielsen II
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кьяер ЙеппеНападающий
-
17 Oliver DrostНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Ход матча
22'
0:1
44'
50'
83'
0:2
85'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emil Riis Jakobsen
|8
|0.25
|2.
|Эгхо Марвин
|7
|0.22
|3.
|Лобжанидзе Саба
|7 (1)
|0.22
|4.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|4
|0.13
|5.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0.13
|6.
|Рёмер Андре
|2
|0.06
|7.
|Писингер Симон
|2
|0.06
|8.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0.06
|9.
|Bjoern Kopplin
|2
|0.06
|10.
|Марксен Эрик
|1
|0.03
|11.
|Греве Матиас
|1
|0.03
|12.
|Matti Lund Nielsen II
|1
|0.03
|13.
|Лауэнборг Фредерик
|0
|0
|14.
|Конбой Кевин
|0
|0
|15.
|Томсен Джонни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханссон Халлюр
|5
|0.16
|2.
|Louka Andreasen
|5 (1)
|0.16
|3.
|Ламб Микаэл
|3
|0.09
|4.
|Jonas Thorsen
|3
|0.09
|5.
|Брок-Мадсен Николай
|3
|0.09
|6.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0.06
|7.
|Rune Frantsen
|2
|0.06
|8.
|Alexander Ludwig II
|2
|0.06
|9.
|Peter Therkildsen
|2
|0.06
|10.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.03
|11.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.03
|12.
|Кьяер Йеппе
|0
|0
|13.
|Peter Nymann
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Писингер Симон
|6
|1
|2.
|Matti Lund Nielsen II
|5
|1
|3.
|Emil Riis Jakobsen
|6
|0
|4.
|Рёмер Андре
|5
|0
|5.
|Марксен Эрик
|4
|0
|6.
|Эгхо Марвин
|4
|0
|7.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0
|8.
|Карлгрен Патрик
|2
|1
|9.
|Kasper Waarst Hoegh
|3
|0
|10.
|Tosin Kehinde
|3
|0
|11.
|Bjoern Kopplin
|2
|0
|12.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|13.
|Томсен Джонни
|2
|0
|14.
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|15.
|Конбой Кевин
|1
|0
|16.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|17.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|1
|0
|18.
|Simon Graves
|1
|0
|19.
|Oliver Bundgaard Kristensen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ламб Микаэл
|7
|0
|2.
|Ханссон Халлюр
|7
|0
|3.
|Bjarke Jacobsen
|3
|1
|4.
|Jannik Pohl
|3
|1
|5.
|Alexander Ludwig II
|3
|1
|6.
|Машович Эрхан
|4
|0
|7.
|Michael Lansing
|1
|1
|8.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0
|11.
|Peter Nymann
|1
|0
|12.
|Делач Матей
|1
|0
|13.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|14.
|Геммер Йонас
|1
|0
|15.
|Oliver Drost
|1
|0
|16.
|Jacob Linnet
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|Хорсенс
|25% (7)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс
Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле Раннерс 4:3 Веннсюссель Фредерисия 2:2 Раннерс Раннерс 3:0 Эсбьерг Силькеборг 2:1 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Кубок Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 2:3 Раннерс Кубок Раннерс 1:0 Хорсенс Кубок Раннерс 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|29
|22
|3
|4
|47 - 18
|69
|2.
|Копенгаген
|29
|19
|4
|6
|51 - 31
|61
|3.
|Орхус
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|4.
|Брондбю
|1:0
|30
|14
|6
|10
|49 - 38
|48
|5.
|Нордшелланн
|0:1
|30
|13
|6
|11
|54 - 39
|45
|6.
|Ольборг
|30
|12
|5
|13
|48 - 42
|41
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|30
|11
|7
|12
|31 - 47
|40
|2.
|Раннерс
|30
|11
|6
|13
|45 - 42
|39
|3.
|Хобро
|30
|5
|15
|10
|31 - 42
|30
|4.
|Эсбьерг
|30
|5
|7
|18
|30 - 53
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|29
|11
|6
|12
|38 - 37
|39
|2.
|Сённерйюск
|30
|9
|9
|12
|35 - 47
|36
|3.
|Люнгбю
|29
|9
|6
|14
|32 - 48
|33
|4.
|Силькеборг
|30
|4
|8
|18
|38 - 58
|20