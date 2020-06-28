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  3. Дания
Раннерс
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Хорсенс
0'
0:1
22' Гол
Jonas Thorsen
25' Желтая карточка
Alexander Ludwig II
44' Желтая карточка
Ламб Микаэл
50' Желтая карточка
Писингер Симон
82' Желтая карточка
Matti Lund Nielsen II
0:2
83' Гол
Jonas Thorsen
0:3
85' Гол
Ханссон Халлюр
90' Вторая желтая карточка
Matti Lund Nielsen II
90'+3
1
Карлгрен
Патрик
4
Томсен
Джонни
8
Писингер
Симон
5
Matti
Lund
Nielsen
II
15
Bjoern
Kopplin
7
Каллесеэ
Миккель
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Рёмер
Андре
21
Tosin
Kehinde
45
Эгхо
Марвин
9
Emil
Riis
Jakobsen
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Ханссон
Халлюр
Раннерс
4-4-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

22'
0:1
Jonas Thorsen
(Ханссон Халлюр)
25'
 
Alexander Ludwig II
44'
 
Ламб Микаэл
46'
Vito Hammershoej-Mistrati
Каллесеэ Миккель
 
50'
Писингер Симон
 
64'
 
Кьяер Йеппе
Louka Andreasen
64'
 
Rune Frantsen
Брок-Мадсен Николай
80'
Oliver Bundgaard Kristensen
Томсен Джонни
 
80'
Tobias Klysner
Лауэнборг Фредерик
 
82'
Matti Lund Nielsen II
 
83'
0:2
Jonas Thorsen
84'
 
Геммер Йонас
Peter Nymann
85'
0:3
Ханссон Халлюр
(Кьяер Йеппе)
86'
Oliver Bjerrum Jensen
Tosin Kehinde
 
88'
 
Peter Therkildsen
Ханссон Халлюр
90'
Matti Lund Nielsen II
 
90'
Laurs Skjellerup
Emil Riis Jakobsen
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emil Riis Jakobsen 8 0.25
2. Эгхо Марвин 7 0.22
3. Лобжанидзе Саба 7 (1) 0.22
4. Vito Hammershoej-Mistrati 4 0.13
5. Камара Аль-Хаджи 4 0.13
6. Рёмер Андре 2 0.06
7. Писингер Симон 2 0.06
8. Каллесеэ Миккель 2 0.06
9. Bjoern Kopplin 2 0.06
10. Марксен Эрик 1 0.03
11. Греве Матиас 1 0.03
12. Matti Lund Nielsen II 1 0.03
13. Лауэнборг Фредерик 0 0
14. Конбой Кевин 0 0
15. Томсен Джонни 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханссон Халлюр 5 0.16
2. Louka Andreasen 5 (1) 0.16
3. Ламб Микаэл 3 0.09
4. Jonas Thorsen 3 0.09
5. Брок-Мадсен Николай 3 0.09
6. Malte Kiilerich Hansen 2 0.06
7. Rune Frantsen 2 0.06
8. Alexander Ludwig II 2 0.06
9. Peter Therkildsen 2 0.06
10. Ayo Simon Okusun 1 0.03
11. Bjarke Jacobsen 1 0.03
12. Кьяер Йеппе 0 0
13. Peter Nymann 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Писингер Симон 6 1
2. Matti Lund Nielsen II 5 1
3. Emil Riis Jakobsen 6 0
4. Рёмер Андре 5 0
5. Марксен Эрик 4 0
6. Эгхо Марвин 4 0
7. Камара Аль-Хаджи 4 0
8. Карлгрен Патрик 2 1
9. Kasper Waarst Hoegh 3 0
10. Tosin Kehinde 3 0
11. Bjoern Kopplin 2 0
12. Каллесеэ Миккель 2 0
13. Томсен Джонни 2 0
14. Лауэнборг Фредерик 2 0
15. Конбой Кевин 1 0
16. Лобжанидзе Саба 1 0
17. Vito Hammershoej-Mistrati 1 0
18. Simon Graves 1 0
19. Oliver Bundgaard Kristensen 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Ламб Микаэл 7 0
2. Ханссон Халлюр 7 0
3. Bjarke Jacobsen 3 1
4. Jannik Pohl 3 1
5. Alexander Ludwig II 3 1
6. Машович Эрхан 4 0
7. Michael Lansing 1 1
8. Jonas Thorsen 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Malte Kiilerich Hansen 2 0
11. Peter Nymann 1 0
12. Делач Матей 1 0
13. Нильсен Сиверт 1 0
14. Геммер Йонас 1 0
15. Oliver Drost 1 0
16. Jacob Linnet 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 12.82% (5) 17.95% (7) 23.08% (9) 23.08% (9) 7.69% (3) 15.38% (6)
 Хорсенс 25% (7) 10.71% (3) 21.43% (6) 21.43% (6) 7.14% (2) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс
Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле Раннерс 4:3 Веннсюссель Фредерисия 2:2 Раннерс Раннерс 3:0 Эсбьерг Силькеборг 2:1 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хорсенс 0:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Кубок Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 2:3 Раннерс Кубок Раннерс 1:0 Хорсенс Кубок Раннерс 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 29 22 3 4 47 - 18 69
2. Копенгаген 29 19 4 6 51 - 31 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Брондбю 1:0 30 14 6 10 49 - 38 48
5. Нордшелланн 0:1 30 13 6 11 54 - 39 45
6. Ольборг 30 12 5 13 48 - 42 41

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 30 11 7 12 31 - 47 40
2. Раннерс 30 11 6 13 45 - 42 39
3. Хобро 30 5 15 10 31 - 42 30
4. Эсбьерг 30 5 7 18 30 - 53 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 29 11 6 12 38 - 37 39
2. Сённерйюск 30 9 9 12 35 - 47 36
3. Люнгбю 29 9 6 14 32 - 48 33
4. Силькеборг 30 4 8 18 38 - 58 20
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