Второй тайм

94' Хорсенс заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Раннерс

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' УДАЛЕНИЕ! - Матиас Нильсен получает красную карточку после второй желтой

90' Безумный фол. Матиас Нильсен грубо играет против соперника. Пострадал Jeppe Kjaer

89' Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков

89' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

88' Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Питер Теркилдсен

88' Оливер Бундгар Кристенсен нарушает правила. Руне Франтсен пострадал

88' Эгхо Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Матиас Нильсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Jeppe Kjaer сделал результативную передачу.

85' Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!

85' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс делает пас партнеру.

85' Удар от ворот произведет Хорсенс

83' Г О О О О Л - Йонас Торсен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

83' Ханссон Халлюр имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

83' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс делает пас партнеру.

82' Матиас Нильсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Удар от ворот произведет Раннерс

81' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Тактическая замена. Томсен Джонни уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен

79' Эгхо Марвин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

78' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Хорсенс

73' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тосин Кехинде , обходя своих соперников

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Матч возобновлен

72' Матч остановлен

72' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Йонас Торсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' [player1] имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

70' Хорошо играет на выходе Карлгрен Патрик - мяч в ее руках

69' Удар от ворот произведет Хорсенс

69' Пространство открывается для Вито Хаммершой-Мистрати , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

69' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хорошо играет на выходе Делач Матей - мяч в ее руках

67' Удар от ворот произведет Хорсенс

67' Как она упустила момент!?! Рёмер Андре имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

66' Хорошо играет на выходе Делач Матей - мяч в ее руках

65' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Хорсенс

64' Тактическая замена. Лука Прип уходит с поля и его заменяет Jeppe Kjaer

63' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хорошо играет на выходе Делач Матей - мяч в ее руках

61' Удар от ворот произведет Хорсенс

61' Эмиль Риис Якобсен не смог попасть в створ ударом издали

60' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Хорсенс

58' Хорошо играет на выходе Делач Матей - мяч в ее руках

58' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Лука Прип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Удар от ворот произведет Хорсенс

56' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Раннерс

50' Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи

50' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хорошо играет на выходе Карлгрен Патрик - мяч в ее руках

49' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля