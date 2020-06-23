ЛКС Лодзь
1:3
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Гурник Забже
23' Желтая карточкаКой Михал
43' Желтая карточкаСрнич Драголюб
0:1
45' ГолВасилантонопулос Ставрос
0:2
59' ПенальтиАнгуло Игор
0:3
61' ГолЯкумакис Георгиос
82' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
1:3
85' ГолСобоциньский Ян
88' Желтая карточкаДомбровски Мацей
90' Вторая желтая карточкаДомбровски Мацей
21
Гжесик
Ян
20
Пируло
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Ангуло
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вробель ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ангуло ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
23'
43'
45'
59'
0:2
61'
85'
1:3
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Собоциньский Ян
|1
|0.14
|2.
|Тромбка Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|2
|0.29
|2.
|Ангуло Игор
|2 (1)
|0.29
|3.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.14
|4.
|Хименес Хесус
|0
|0
|5.
|Янжа Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Домбровски Мацей
|1
|1
|2.
|Вробель Якуб
|1
|1
|3.
|Срнич Драголюб
|2
|0
|4.
|Гимарайнш Рикарду
|1
|0
|5.
|Корраль Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|0
|1
|2.
|Прохазка Роман
|1
|0
|3.
|Кой Михал
|1
|0
|4.
|Кравчик Пётр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛКС Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Гурник Забже
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +3 =4 -13Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже
Гурник Забже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Арка Гдыня
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Корона Кельце
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|8.
|ЛКС Лодзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Аутентификация