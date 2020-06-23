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ЛКС Лодзь
1:3
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
23' Желтая карточка
Кой Михал
43' Желтая карточка
Срнич Драголюб
0:1
45' Гол
Василантонопулос Ставрос
0:2
59' Пенальти
Ангуло Игор
0:3
61' Гол
Якумакис Георгиос
82' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
1:3
85' Гол
Собоциньский Ян
88' Желтая карточка
Домбровски Мацей
90' Вторая желтая карточка
Домбровски Мацей
90'+6
1
Маляж
Аркадиуш
21
Гжесик
Ян
17
Грасия
Карлос
5
Домбровски
Мацей
2
Собоциньский
Ян
42
Срнич
Драголюб
20
Пируло
10
Домингес
Антонио
14
Гимарайнш
Рикарду
6
Вольски
Мацей
9
Корраль
Самуэль
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
20
Сцисляк
Даниэль
44
Баинович
Филип
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
17
Ангуло
Игор
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Гурник Забже
4-4-2

Ход матча

23'
 
Кой Михал
43'
Срнич Драголюб
 
45'
0:1
Василантонопулос Ставрос
(Янжа Эрик)
59'
0:2
Ангуло Игор
61'
0:3
Якумакис Георгиос
(Хименес Хесус)
63'
Ратайчик Адам
Домингес Антонио
 
63'
Тромбка Михал
Срнич Драголюб
 
70'
 
Рычковски Адам
Ангуло Игор
76'
Вробель Якуб
Корраль Самуэль
 
82'
Гимарайнш Рикарду
 
85'
Собоциньский Ян
(Тромбка Михал)
1:3
86'
 
Кравчик Пётр
Ирка Эрик
88'
Домбровски Мацей
 
90'
Домбровски Мацей
 

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Собоциньский Ян 1 0.14
2. Тромбка Михал 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 2 0.29
2. Ангуло Игор 2 (1) 0.29
3. Василантонопулос Ставрос 1 0.14
4. Хименес Хесус 0 0
5. Янжа Эрик 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Домбровски Мацей 1 1
2. Вробель Якуб 1 1
3. Срнич Драголюб 2 0
4. Гимарайнш Рикарду 1 0
5. Корраль Самуэль 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 0 1
2. Прохазка Роман 1 0
3. Кой Михал 1 0
4. Кравчик Пётр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛКС Лодзь 0 0 0 0 0 100% (1)
 Гурник Забже 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже
Гурник Забже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Экстракласса ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:1 Гурник Забже Экстракласса
ЛКС Лодзь 1:4 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Арка Гдыня 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Висла Краков 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Висла Плоцк 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Корона Кельце 2 0 0 2 2 - 4 0
8. ЛКС Лодзь 2 0 0 2 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Василантонопулос Ставрос бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Срнич Драголюб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кой Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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