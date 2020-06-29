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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Волос
0:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
28' Желтая карточка
Augusto Max
56' Желтая карточка
Leonardo Villalba II
65' Желтая карточка
Адехо Даниэль
66' Желтая карточка
Ниассе Ибрахима
68' Желтая карточка
Бехарано Данни
73' Желтая карточка
Vanderson
90'+5
13
Anastasios
Karagiozis
3
Феррари
Франко
67
Диамантис
Апостолос
33
Stergios
Dimopoulos
20
Цаусис
Мариос
6
Цоканис
Тасос
5
Augusto
Max
10
Гуаррочена
Икер
8
Муньис
Хуан
89
Alexandros
Kiziridis
9
Vasilios
Mantzis
30
Теодоропулос
Костас
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
16
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
34
Салиакас
Манолис
77
Leonardo
Villalba
II
18
Lazar
Romanic
19
Сасси
Исмаил
Волос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

28'
Augusto Max
 
45'
 
Ниассе Ибрахима
Димуцос Элини
46'
Konstantinos Balogiannis
Stergios Dimopoulos
 
53'
Fernando Joao
Alexandros Kiziridis
 
56'
 
Leonardo Villalba II
65'
 
Адехо Даниэль
66'
 
Ниассе Ибрахима
68'
 
Бехарано Данни
70'
 
Аравидис Христос
Leonardo Villalba II
73'
 
Vanderson
80'
Ендришек Эрик
Муньис Хуан
 
84'
 
Караманос Тасос
Сасси Исмаил
84'
 
Konstantinos Bouloulis
Салиакас Манолис
90'
Georgios Ballas
Vasilios Mantzis
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: + = -
Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос
Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос
Ламия Последние 20 матчей: + = -
Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия
Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панетоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия

Последние игры между собой

Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Волос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 1:0 Волос Суперлига Ламия 1:1 Волос Кубок
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Димуцос Элини уходит, Ниассе Ибрахима вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Augusto Max получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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