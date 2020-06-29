Волос
0:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Ламия
28' Желтая карточкаAugusto Max
56' Желтая карточкаLeonardo Villalba II
65' Желтая карточкаАдехо Даниэль
66' Желтая карточкаНиассе Ибрахима
68' Желтая карточкаБехарано Данни
73' Желтая карточкаVanderson
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
19
Сасси
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Касес НачоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefanos Xirofotos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
- Запасные игроки
-
40 Devis EpassyВратарь
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
28'
65'
66'
68'
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: + = -Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос
Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос
Ламия Последние 20 матчей: + = -Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия
Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панетоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия
Последние игры между собой
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1