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Волос
2:3
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
0:1
8' Гол
Giorgos Manousos
0:2
38' Гол
Giorgos Manousos
41' Желтая карточка
Цоканис Тасос
0:3
44' Гол
Giorgos Manousos
1:3
49' Гол
Alexandros Kiziridis
57' Желтая карточка
Giorgos Manousos
60' Желтая карточка
Гуаррочена Икер
61' Желтая карточка
Катранис Александрос
64' Желтая карточка
Де Паув Нилл
2:3
68' Гол
Цоканис Тасос
86' Вторая желтая карточка
Де Паув Нилл
90'+7
13
Anastasios
Karagiozis
22
Lefteris
Lyratzis
24
Gerasimos
Mitoglou
67
Диамантис
Апостолос
3
Феррари
Франко
5
Augusto
Max
6
Цоканис
Тасос
10
Гуаррочена
Икер
8
Муньис
Хуан
89
Alexandros
Kiziridis
26
Ендришек
Эрик
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
28
Нацос
Спиридон
7
Бусуладжич
Азер
11
Де
Паув
Нилл
17
Рабельо
Бриан
14
Андруцос
Танасис
9
Giorgos
Manousos
Волос
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Giorgos Manousos
12'
Athanasios Garavelis
Anastasios Karagiozis
 
38'
0:2
Giorgos Manousos
(Де Паув Нилл)
41'
Цоканис Тасос
 
44'
0:3
Giorgos Manousos
(Рабельо Бриан)
46'
Stergios Dimopoulos
Диамантис Апостолос
 
49'
Alexandros Kiziridis
(Муньис Хуан)
1:3
53'
Fernando Joao
Alexandros Kiziridis
 
57'
 
Giorgos Manousos
60'
 
Кивракидис Кириакос
Гало Родриго
60'
Гуаррочена Икер
 
61'
 
Катранис Александрос
64'
 
Де Паув Нилл
68'
Цоканис Тасос
(Fernando Joao)
2:3
71'
 
Умбидес Хавьер
Рабельо Бриан
72'
 
Petros Giakoumakis
Giorgos Manousos
86'
 
Де Паув Нилл
88'
 
Stefanos Stroungis
Андруцос Танасис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муньис Хуан 5 (2) 0.15
2. Joaquin Torres 5 0.15
3. Ендришек Эрик 4 (1) 0.12
4. Цоканис Тасос 3 0.09
5. Vasilios Mantzis 2 0.06
6. Stergios Dimopoulos 2 0.06
7. Fernando Joao 1 0.03
8. Гуаррочена Икер 1 0.03
9. Цаусис Мариос 1 0.03
10. Yahia Attiyat allah 1 0.03
11. Lefteris Lyratzis 1 0.03
12. Alexandros Kiziridis 1 0.03
13. Antonis Dentakis 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 14 (5) 0.42
2. Веллиос Апостолос 6 0.18
3. Андруцос Танасис 4 0.12
4. Гало Родриго 3 0.09
5. Petros Giakoumakis 3 0.09
6. Умбидес Хавьер 2 0.06
7. Н'Сикулу Кларк 2 0.06
8. Угрои Роланд 2 0.06
9. Рисванис Спирос 2 0.06
10. Нацос Спиридон 1 0.03
11. Dimitrios Goutas 1 0.03
12. Катранис Александрос 0 0
13. Де Паув Нилл 0 0
14. Фарлей Роса 0 0
15. Рабельо Бриан 0 0
16. Харисис Харилаос 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Муньис Хуан 10 1
2. Lefteris Lyratzis 6 2
3. Augusto Max 9 0
4. Ойконому Евангелос 4 2
5. Цоканис Тасос 7 0
6. Fernando Joao 7 0
7. Гуаррочена Икер 4 1
8. Stergios Dimopoulos 5 0
9. Sergio Chica 4 0
10. Vasilios Mantzis 2 1
11. Antonis Dentakis 3 0
12. Athanasios Garavelis 3 0
13. Joaquin Torres 3 0
14. Мелиссас Никос 3 0
15. Феррари Франко 3 0
16. Бассонг Себастьян 2 0
17. Мистакидис Яннис 2 0
18. Диамантис Апостолос 2 0
19. Konstantinos Balogiannis 2 0
20. Ендришек Эрик 1 0
21. Бентаиба Кадамуро 1 0
22. Касес Начо 1 0
23. Цаусис Мариос 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 10 0
2. Харисис Харилаос 9 0
3. Giorgos Manousos 8 0
4. Dimitrios Goutas 8 0
5. Катранис Александрос 7 0
6. Кивракидис Кириакос 5 1
7. Рауль Баэна 6 0
8. Веллиос Апостолос 5 0
9. Гало Родриго 4 0
10. Нацос Спиридон 4 0
11. Де Паув Нилл 2 1
12. Бусуладжич Азер 3 0
13. Н'Сикулу Кларк 3 0
14. Фарлей Роса 3 0
15. Андруцос Танасис 3 0
16. Madson 2 0
17. Умбидес Хавьер 2 0
18. Georgios Ntaviotis 2 0
19. Угрои Роланд 1 0
20. Рабельо Бриан 1 0
21. Талоша Жоау 1 0
22. Гаруфалиас Ираклис 1 0
23. Теодоракис Христос 1 0
24. Stefanos Stroungis 1 0
25. Christos Mandas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 8% (2) 4% (1) 24% (6) 24% (6) 20% (5) 20% (5)
 Атромитос 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 18.42% (7) 7.89% (3) 18.42% (7)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: + = -
Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти
Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос
Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос

Последние игры между собой

Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Атромитос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Атромитос 0:0 Волос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Кубок Волос 0:3 Атромитос Кубок Волос 2:3 Атромитос Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 33 26 7 0 68 - 14 85
2. АЕК 33 19 8 6 56 - 28 65
3. ПАОК 33 20 8 5 57 - 29 61
4. Панатинаикос 33 13 13 7 38 - 27 52
5. Арис Салоники 33 9 11 13 47 - 50 38
6. ОФИ 33 10 6 17 40 - 49 36

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 32 11 9 12 43 - 41 42
2. Атромитос 32 11 8 13 41 - 43 41
3. Лариса 32 8 11 13 32 - 42 35
4. Ламия 32 6 16 10 22 - 35 34
5. Волос 32 8 7 17 27 - 53 31
6. Панетоликос 32 5 11 16 29 - 48 26
7. Ксанти 32 9 8 15 25 - 38 23
8. Паниониос 32 7 7 18 20 - 48 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Йоргос Манусос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Йоргос Манусос бьет в цель!
  • 12'
    Anastasios Karagiozis уходит с поля. Athanasios Garavelis выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Йоргос Манусос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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