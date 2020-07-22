  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.33
2. Нкетиа Эдди 2 0.33
3. Нелсон Райс 1 0.17
4. Сака Букайо 1 0.17
5. Пепе Николя 1 (1) 0.17
6. Папастатопулос Сократис 1 0.17
7. Себальос Дани 1 0.17
8. Тирни Киран 0 0
9. Мартинелли Габриэл 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баркли Росс 3 0.5
2. Виллиан Боргес 1 0.17
3. Жиру Оливье 1 0.17
4. Бачуайи Миши 1 0.17
5. Томори Фикайо 1 0.17
6. Маунт Мэйсон 1 0.17
7. Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
8. Педро Родригес 0 0
9. Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 1 0
2. Колашинац Сеад 1 0
3. Гендузи Маттео 1 0
Челси
# Игрок      
1. Ковачич Матео 1 0
2. Зума Курт 1 0
3. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0
 Челси 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль
Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл
Челси Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич
Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига
Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
1/8 финала
1 Рединг
2 Шеффилд Юнайтед
0 Портсмут
2 Арсенал
2 Вест Бромвич
3 Ньюкасл
0 Шеффилд Уэнсдей
1 Манчестер Сити
3 Тоттенхэм
4 Норвич
0 Дерби
3 Манчестер Юнайтед
1 Лестер
0 Бирмингем
2 Челси
0 Ливерпуль
1/4 финала
1 Шеффилд Юнайтед
2 Арсенал
0 Ньюкасл
2 Манчестер Сити
1 Норвич
2 Манчестер Юнайтед
0 Лестер
1 Челси
1/2 финала
2 Арсенал
0 Манчестер Сити
1 Манчестер Юнайтед
3 Челси
Финал
0 Арсенал
0 Челси
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 88
    Арсенал 39.8% (35)
    X 15.9% (14)
    Челси 44.3% (39)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Арсенал - Челси

    Исход игры
    Арсенал
    39.8% (35)
    Ничья
    15.9% (14)
    Челси
    44.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (63)
    Меньше
    22.22% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    90.12% (73)
    Нет
    9.88% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    30.7% (27)
    2:1 Арсенал
    25% (22)
    1:1 Ничья
    11.4% (10)
    2:3 Челси
    4.5% (4)
    2:0 Арсенал
    3.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
    3:2 Арсенал
    3.4% (3)
    3:1 Арсенал
    2.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Арсенал - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный