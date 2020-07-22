Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.33
|2.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.33
|3.
|Нелсон Райс
|1
|0.17
|4.
|Сака Букайо
|1
|0.17
|5.
|Пепе Николя
|1 (1)
|0.17
|6.
|Папастатопулос Сократис
|1
|0.17
|7.
|Себальос Дани
|1
|0.17
|8.
|Тирни Киран
|0
|0
|9.
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баркли Росс
|3
|0.5
|2.
|Виллиан Боргес
|1
|0.17
|3.
|Жиру Оливье
|1
|0.17
|4.
|Бачуайи Миши
|1
|0.17
|5.
|Томори Фикайо
|1
|0.17
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.17
|7.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|8.
|Педро Родригес
|0
|0
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|1
|0
|2.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|3.
|Гендузи Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ковачич Матео
|1
|0
|2.
|Зума Курт
|1
|0
|3.
|Джеймс Рис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|Челси
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль
Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл
Челси Последние 20 матчей: +13 =2 -5Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич
Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Арсенал
0 Челси
Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Исход игры
Арсенал
39.8% (35)
Ничья
15.9% (14)
Челси
44.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (63)
Меньше
22.22% (18)
Обе команды забьют
Да
90.12% (73)
Нет
9.88% (8)
Популярный счёт
1:2 Челси
30.7% (27)
2:1 Арсенал
25% (22)
1:1 Ничья
11.4% (10)
2:3 Челси
4.5% (4)
2:0 Арсенал
3.4% (3)
2:2 Ничья
3.4% (3)
3:2 Арсенал
3.4% (3)
3:1 Арсенал
2.3% (2)
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