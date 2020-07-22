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Зенит
 
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Химки

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сутормин Алексей 2 (1) 0.4
2. Жирков Юрий 1 0.2
3. Ерохин Александр 1 0.2
4. Смольников Игорь 1 0.2
5. Шатов Олег 1 0.2
6. Мак Роберт 1 0.2
7. Кузяев Далер 1 0.2
8. Ригони Эмилиано 1 0.2
9. Дзюба Артём 1 (1) 0.2
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полярус Артём 4 0.67
2. Дядюн Владимир 3 0.5
3. Гапон Евгений 2 0.33
4. Трошечкин Александр 2 0.33
5. Корян Аршак 2 (1) 0.33
6. Кухарчук Илья 1 0.17
7. Тихий Дмитрий 1 0.17
8. Барков Дмитрий 1 0.17
9. Мишуков Богдан 1 0.17

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 1 0
2. Ракицкий Ярослав 1 0
3. Смольников Игорь 1 0
4. Сутормин Алексей 1 0
5. Барриос Вилмар 1 0
6. Дуглас Сантос 1 0
7. Кузяев Далер 1 0
Химки
# Игрок      
1. Дядюн Владимир 2 0
2. Почивалин Валерий 1 0
3. Скворцов Алексей 1 0
4. Тихий Дмитрий 1 0
5. Мартусевич Максим 1 0
6. Корян Аршак 1 0
7. Данилкин Егор 1 0
8. Барков Дмитрий 1 0
9. Трошечкин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Зенит 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Химки 29.41% (5) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3) 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит
Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва
Химки Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн
Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир

Последние игры между собой

Зенит: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Химки 2:3 Зенит Кубок Химки 0:4 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Химки Премьер-лига Зенит 1:1 Химки Товарищеские матчи
Зенит 1:0 Химки Премьер-лига Химки 1:4 Зенит Премьер-лига
1/16 финала
5 Балтика
2 Локомотив Москва
2 Торпедо Москва
0 Крылья Советов
0 Чертаново
2 Оренбург
3 Химки
0 Рубин
1 Нижний Новгород
0 Краснодар
5 Шинник
4 Сочи
1 Факел
2 Арсенал Тула
0 Черноморец Нв
2 Урал
1 Алания
3 ЦСКА Москва
0 Чайка
1 Уфа
1 КамАЗ
2 Спартак Москва
0 Мордовия
2 Ростов
1 Енисей
2 Зенит
4 Томь
0 Тамбов
4 СКА-Хабаровск
6 Ахмат
1 Луч
0 Динамо Москва
1/8 финала
1 Торпедо Москва
0 Балтика
1 Оренбург
2 Химки
2 Нижний Новгород
5 Шинник
7 Урал
6 Арсенал Тула
1 ЦСКА Москва
0 Уфа
2 Спартак Москва
1 Ростов
4 Зенит
0 Томь
5 Ахмат
1 Луч
1/4 финала
5 Химки
1 Торпедо Москва
0 Шинник
2 Урал
3 Спартак Москва
2 ЦСКА Москва
1 Ахмат
2 Зенит
1/2 финала
1 Урал
3 Химки
2 Зенит
1 Спартак Москва
Финал
0 Зенит
0 Химки
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 91
    Зенит 84.6% (77)
    X 8.8% (8)
    Химки 6.6% (6)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Зенит - Химки

    Исход игры
    Зенит
    84.6% (77)
    Ничья
    8.8% (8)
    Химки
    6.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (46)
    Меньше
    42.5% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (46)
    Нет
    42.5% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    27.5% (25)
    3:1 Зенит
    19.8% (18)
    2:1 Зенит
    17.6% (16)
    1:1 Ничья
    6.6% (6)
    3:0 Зенит
    6.6% (6)
    1:0 Зенит
    2.2% (2)
    4:1 Зенит
    2.2% (2)
    1:2 Химки
    2.2% (2)
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