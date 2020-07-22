Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сутормин Алексей
|2 (1)
|0.4
|2.
|Жирков Юрий
|1
|0.2
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|4.
|Смольников Игорь
|1
|0.2
|5.
|Шатов Олег
|1
|0.2
|6.
|Мак Роберт
|1
|0.2
|7.
|Кузяев Далер
|1
|0.2
|8.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.2
|9.
|Дзюба Артём
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полярус Артём
|4
|0.67
|2.
|Дядюн Владимир
|3
|0.5
|3.
|Гапон Евгений
|2
|0.33
|4.
|Трошечкин Александр
|2
|0.33
|5.
|Корян Аршак
|2 (1)
|0.33
|6.
|Кухарчук Илья
|1
|0.17
|7.
|Тихий Дмитрий
|1
|0.17
|8.
|Барков Дмитрий
|1
|0.17
|9.
|Мишуков Богдан
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|3.
|Смольников Игорь
|1
|0
|4.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|5.
|Барриос Вилмар
|1
|0
|6.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|7.
|Кузяев Далер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дядюн Владимир
|2
|0
|2.
|Почивалин Валерий
|1
|0
|3.
|Скворцов Алексей
|1
|0
|4.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|5.
|Мартусевич Максим
|1
|0
|6.
|Корян Аршак
|1
|0
|7.
|Данилкин Егор
|1
|0
|8.
|Барков Дмитрий
|1
|0
|9.
|Трошечкин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Зенит
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Химки
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит
Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва
Химки Последние 20 матчей: + = -Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн
Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КамАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва Краснодар-2 2:2 Химки Химки 3:1 Чертаново Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир
Последние игры между собой
Зенит: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Зенит
0 Химки
Прогнозы на матч Зенит - Химки
Исход игры
Зенит
84.6% (77)
Ничья
8.8% (8)
Химки
6.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (46)
Меньше
42.5% (34)
Обе команды забьют
Да
57.5% (46)
Нет
42.5% (34)
Популярный счёт
2:0 Зенит
27.5% (25)
3:1 Зенит
19.8% (18)
2:1 Зенит
17.6% (16)
1:1 Ничья
6.6% (6)
3:0 Зенит
6.6% (6)
1:0 Зенит
2.2% (2)
4:1 Зенит
2.2% (2)
1:2 Химки
2.2% (2)
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