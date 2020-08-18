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Севилья
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.45
2. Даббур Мунас 3 0.27
3. Васкес Франко 2 0.18
4. Чичарито 2 0.18
5. Эн-Несири Юссеф 2 0.18
6. Де Йонг Люк 1 0.09
7. Окампос Лукас 1 0.09
8. Торрес Оливер 1 0.09
9. Регилон Серхио 1 0.09
10. Хиль Бриан 1 0.09
11. Сусо Хесус 1 0.09
12. Банега Эвер 0 0
13. Эскудеро Серхио 0 0
14. Навас Хесус 0 0
15. Нолито Агудо 0 0
16. Лопеш Рони 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 6 (1) 1.2
2. Эриксен Кристиан 2 0.4
3. Мартинес Лаутаро 2 0.4
4. Барелла Николо 1 0.2
5. Д'Амброзио Данило 1 0.2
6. Бираги Кристиано 1 0.2
7. Янг Эшли 0 0
8. Де Врей Стефан 0 0
9. Брозович Марсело 0 0
10. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 3 0
2. Гудель Неманья 2 0
3. Хордан Хоан 2 0
4. Эскудеро Серхио 1 0
5. Навас Хесус 1 0
6. Фернандо Режес 1 0
7. Нолито Агудо 1 0
8. Васкес Франко 1 0
9. Окампос Лукас 1 0
10. Лопеш Рони 1 0
11. Мунир Эль-Хаддади 1 0
12. Эн-Несири Юссеф 1 0
13. Посо Алехандро 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Д'Амброзио Данило 2 0
2. Эриксен Кристиан 1 0
3. Барелла Николо 1 0
4. Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 25% (5) 15% (3) 5% (1) 20% (4) 35% (7)
 Интер Милан 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 0 23.08% (3) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан
Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Интер Милан 0:0 Севилья Турнир в Амстердаме
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Севилья 39.1% (27)
    X 10.1% (7)
    Интер Милан 50.7% (35)
    +1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    по пенальти 3:5
    davidov7vlad #
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Севилья - Интер Милан

    Исход игры
    Севилья
    39.1% (27)
    Ничья
    10.1% (7)
    Интер Милан
    50.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.12% (47)
    Меньше
    30.88% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (52)
    Нет
    23.53% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    37.7% (26)
    2:1 Севилья
    23.2% (16)
    1:0 Севилья
    11.6% (8)
    1:1 Ничья
    8.7% (6)
    0:1 Интер Милан
    7.2% (5)
    1:3 Интер Милан
    2.9% (2)
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    3.50 3.45 2.17

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    Основное времяПервый таймВторой тайм
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    1.83 2.00
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    4.90 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.31
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