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Аполлон
1:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
23' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
33' Желтая карточка
Роберж Валентин
0:1
34' Гол
Энглезу Никос
40' Желтая карточка
Трайчевски Душко
1:1
55' Гол
Дабо Багали
66' Желтая карточка
Меска
70' Желтая карточка
Садик Берат
90'+7
Аполлон
Докса Катокопия

Ход матча

12'
Хараламбус Андреас
Педру Жоау
 
18'
Attila Szalai
Василиу Гиоргос
 
23'
Сакетти Эстебан
 
33'
Роберж Валентин
 
34'
0:1
Энглезу Никос
40'
 
Трайчевски Душко
53'
Матей Флорентин
Психас Петрос
 
55'
Дабо Багали
1:1
60'
 
Меска
Carlitos IX
64'
 
Луис Карлос II
Больевич Владимир
66'
 
Меска
70'
 
Садик Берат
87'
 
Пантич Александар
Трайчевски Душко

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дабо Багали 1 1
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энглезу Никос 1 1

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Роберж Валентин 1 0
2. Сакетти Эстебан 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Садик Берат 1 0
2. Трайчевски Душко 1 0
3. Меска 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 0 0 0 100% (1) 0 0
 Докса Катокопия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: + = -
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака
Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 4:1 Аполлон Пафос 3:2 Аполлон Аполлон 0:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
Докса Катокопия Последние 20 матчей: + = -
Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония
Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Аполлон 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Аполлон 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Пафос 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Омония 1 0 1 0 2 - 2 1
5. АПОЭЛ 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Кармиотисса 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Этникос Ахна 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эрмис Арадиппу 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
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4.00 1.25 15.00
4.40 1.30 14.00
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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