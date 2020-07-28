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  3. США: Major League Soccer Championship: Плей-офф: 1/8 финала
Сан-Хосе Эрткуэйкс
5:2
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
21' Гол
Эспиноса Кристиан
1:1
22' Гол
Douglas Martinez
29' Желтая карточка
Aaron Herrera
31' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
37' Желтая карточка
Corey Baird
2:1
49' Пенальти
Эрикссон Магнус I
3:1
61' Гол
Казаишвили Валерий
66' Желтая карточка
Глэд Джастин
3:2
75' Гол
Крейлах Дамир
84' Красная карточка
Сильва Марсело
4:2
86' Гол
Вондоловски Крис
5:2
90' Пенальти
Эрикссон Магнус I
90' Красная карточка
Бекерман Кайл
90'+7
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
24
Лима
Ник
93
Judson1
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
25
Andres
Lorenzo
Rios
18
Zac
MacMath
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
4
Donny
Toia
6
Руиз
25
Луис
Эвертон
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
10
Corey
Baird
12
Douglas
Martinez
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

21'
Эспиноса Кристиан
(Казаишвили Валерий)
1:0
22'
1:1
Douglas Martinez
(Corey Baird)
29'
 
Aaron Herrera
31'
Эспиноса Кристиан
 
37'
 
Corey Baird
46'
 
Джонс Элвин
Donny Toia
49'
Эрикссон Магнус I
2:1
61'
Казаишвили Валерий
(Andres Lorenzo Rios)
3:1
66'
 
Глэд Джастин
68'
 
Бекерман Кайл
Луис Эвертон
68'
 
Мерам Жустин
Corey Baird
75'
3:2
Крейлах Дамир
(Сильва Марсело)
76'
Carlos Fierro
Эспиноса Кристиан
 
81'
Салинас Ши
Tommy Thompson
 
81'
Вондоловски Крис
Andres Lorenzo Rios
 
81'
Cade Cowell
Казаишвили Валерий
 
84'
 
Сильва Марсело
86'
Вондоловски Крис
4:2
90'
Юнгвирт Флориан
Judson1
 
90'
Эрикссон Магнус I
5:2
90'
 
Бекерман Кайл

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Corey Baird получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Эспиноса Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Aaron Herrera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Douglas Martinez бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Эспиноса Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ESPN Wide World of Sports Complex. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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