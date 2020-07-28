Сан-Хосе Эрткуэйкс
5:2
Конец матча
Стадион: ESPN Wide World of Sports Complex
Реал Солт-Лейк
1:0
21' ГолЭспиноса Кристиан
1:1
22' ГолDouglas Martinez
29' Желтая карточкаAaron Herrera
31' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
37' Желтая карточкаCorey Baird
2:1
49' ПенальтиЭрикссон Магнус I
3:1
61' ГолКазаишвили Валерий
66' Желтая карточкаГлэд Джастин
3:2
75' ГолКрейлах Дамир
84' Красная карточкаСильва Марсело
4:2
86' ГолВондоловски Крис
5:2
90' ПенальтиЭрикссон Магнус I
90' Красная карточкаБекерман Кайл
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
93
Judson1
18
Zac
MacMath
15
Глэд
Джастин
6
Руиз
25
Луис
Эвертон
10
Corey
Baird
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
93 Judson1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Matt Bersano
-
-
33 Paul Marie
-
16 Jack Skahan
-
44 Cade Cowell
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 РуизПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
-
20 Erik Holt
-
23 Milan Iloski
-
51 Andew Putna
-
21 Tate Schmitt
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
21'
22'
1:1
29'
37'
49'
61'
66'
75'
3:2
84'
86'
4:2
90'
90'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС