Бавария
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Севилья
12' Желтая карточкаАлаба Давид
0:1
13' ПенальтиОкампос Лукас
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
Ход матча
12'
13'
0:1
Владение мячом
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: + = -Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария
Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан
Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна
Последние игры между собой
Бавария: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Бавария 0:1 Севилья
Исход игры
Бавария
97.5% (158)
Ничья
1.9% (3)
Севилья
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
80% (128)
Меньше
20% (32)
Обе команды забьют
Да
75% (120)
Нет
25% (40)
Популярный счёт
3:1 Бавария
42% (68)
2:1 Бавария
17.9% (29)
2:0 Бавария
17.3% (28)
4:1 Бавария
6.2% (10)
3:0 Бавария
5.6% (9)
3:2 Бавария
2.5% (4)
1:0 Бавария
1.9% (3)
4:2 Бавария
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|6.00
|1.11
|5.10
|1.15
|3.10
|1.40
|—
|—
|2.33
|1.60
|2.12
|1.81
|1.80
|2.00
|1.81
|2.12
|1.52
|2.65
|—
|—
|1.37
|3.20
|1.19
|5.00
|1.18
|5.80
|1.07
|9.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.90
|1.09
|5.25
|1.13
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.92
|2.07
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.16
|4.75
|1.14
|4.45
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|20.10
|1.01
|19.03
|1.02
|6.46
|1.10
|5.43
|1.14
|3.16
|1.39
|—
|—
|2.54
|1.57
|—
|—
|1.92
|1.98
|—
|—
|1.55
|2.59
|—
|—
|1.39
|3.16
|1.19
|4.69
|1.15
|5.28
|1.07
|9.35
|1.06
|10.35
|1.02
|17.60
|1.02
|18.05
|—
|—
|—
|—
|7.48
|1.11
|—
|—
|3.06
|1.41
|2.73
|1.50
|2.39
|1.63
|2.03
|1.87
|1.80
|2.10
|1.64
|2.38
|1.50
|2.77
|1.52
|2.68
|1.34
|3.45
|—
|—
|1.15
|6.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.32
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.44
|3.10
|1.23
|4.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.10
|1.20
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.23
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.46
|1.21
|—
|—
|3.21
|1.38
|—
|—
|1.87
|2.04
|—
|—
|1.38
|3.21
|1.24
|4.16
|1.08
|7.92
|1.07
|9.49
|1.01
|20.49
|1.01
|21.12
|—
|—
|3.68
|1.30
|2.97
|1.42
|2.10
|1.79
|1.76
|2.14
|1.53
|2.59
|1.36
|3.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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