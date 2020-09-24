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Бавария
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Севилья
0'
12' Желтая карточка
Алаба Давид
0:1
13' Пенальти
Окампос Лукас
13'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
18
Горетцка
Леон
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
9
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
Бавария
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Ход матча

12'
Алаба Давид
 
13'
0:1
Окампос Лукас

Владение мячом

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: + = -
Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария
Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан
Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна

Последние игры между собой

Бавария: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Бавария 0:0 Севилья Лига чемпионов Севилья 1:2 Бавария Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Алаба за споры у нас карточку желтого цвета получает тем временем. Ждем исполнения 11-метрового удара.
  • Пенальти!
    11'
    ПЕНАЛЬТИ?! Так и есть! Ракитич принял мяч на грудь в штрафной "Баварии", после чего Ивана на полном хожу врезался Горецка. 11-метровый удар! Вот так начало!
  • 10'
    Присутствуют сегодня, конечно же, болельщики на стадионе. Равномерно рассажены они по всему периметру футбольной арены. Шумовая поддержка оппонентам обеспечена.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ракитич фолит против соперника на половине поля "Баварии". Это очередной свисток рефери, останавливающий ход встречи.
  • 8'
    Аккуратнейшим образом действует на футбольном поле "Бавария". Стоит отметить, что совсем не летят вперед подопечные Флика, как это бывает в поединка с любым соперником.
  • 7'
    Гнабри пытался на правом фланге заработать угловой для своей команды, но в итоге мяч от ноги футболиста "Баварии" ушел за лицевую линию.
  • 6'
    Довольно неплохо смотрится на поле на первых минутах "Севилья", которая контролирует ход поединка, имея даже определенное территориальное преимущество.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гнабри на левом фланге сейчас отбирает мяч, но делает он это с откровенным нарушением правил. Судьи дают свисток, останавливая встречу.
  • 4'
    Флик уже что-то рассказывает своим подопечным. Судя по всему, наставник "Баварии" недоволен перемещениями своей команды. Высказывает претензии "Севилье" и ее наставник - Лопетеги.
  • 3'
    Сане тут же с правого фланга выполнял прострел в штрафную соперника, но мяч не дошел до адресата. Расстались со снарядом футболисты "Баварии".
  • 2'
    Футболисты "Баварии" сегодня предстали на поле в своих традиционных красных цветах, в то время, как игроки "Севильи" вышли на газон в чисто белом обмундировании. Ворота номинальных хозяев будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Все готово у нас к началу встречи! С центра поля снаряд разыгрывают футболисты "Баварии". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Бавария 0:1 Севилья

Исход игры
Бавария
97.5% (158)
Ничья
1.9% (3)
Севилья
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
80% (128)
Меньше
20% (32)
Обе команды забьют
Да
75% (120)
Нет
25% (40)
Популярный счёт
3:1 Бавария
42% (68)
2:1 Бавария
17.9% (29)
2:0 Бавария
17.3% (28)
4:1 Бавария
6.2% (10)
3:0 Бавария
5.6% (9)
3:2 Бавария
2.5% (4)
1:0 Бавария
1.9% (3)
4:2 Бавария
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.40 5.60 7.30
1.38 5.60 7.50
1.34 6.70 9.40
1.40 5.56 7.36
1.37 5.34 8.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.00 1.11 5.10 1.15 3.10 1.40 2.33 1.60 2.12 1.81 1.80 2.00 1.81 2.12 1.52 2.65 1.37 3.20 1.19 5.00 1.18 5.80 1.07 9.00
5.90 1.09 5.25 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.92 2.07 1.49 2.62 1.44 2.70 1.16 4.75 1.14 4.45 1.03 8.60
20.10 1.01 19.03 1.02 6.46 1.10 5.43 1.14 3.16 1.39 2.54 1.57 1.92 1.98 1.55 2.59 1.39 3.16 1.19 4.69 1.15 5.28 1.07 9.35 1.06 10.35 1.02 17.60 1.02 18.05
7.48 1.11 3.06 1.41 2.73 1.50 2.39 1.63 2.03 1.87 1.80 2.10 1.64 2.38 1.50 2.77 1.52 2.68 1.34 3.45 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.40 1.32 1.80 2.00 1.44 3.10 1.23 4.05
5.10 1.20 2.91 1.41 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
4.46 1.21 3.21 1.38 1.87 2.04 1.38 3.21 1.24 4.16 1.08 7.92 1.07 9.49 1.01 20.49 1.01 21.12
3.68 1.30 2.97 1.42 2.10 1.79 1.76 2.14 1.53 2.59 1.36 3.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 2.90
5.40 1.15 2.48 1.54 1.73 2.11 1.49 2.62 1.17 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.31
1.52 2.62
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
2.80 1.44
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