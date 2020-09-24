Аккуратнейшим образом действует на футбольном поле "Бавария". Стоит отметить, что совсем не летят вперед подопечные Флика, как это бывает в поединка с любым соперником.

Ракитич фолит против соперника на половине поля "Баварии". Это очередной свисток рефери, останавливающий ход встречи.

Присутствуют сегодня, конечно же, болельщики на стадионе. Равномерно рассажены они по всему периметру футбольной арены. Шумовая поддержка оппонентам обеспечена.

ПЕНАЛЬТИ?! Так и есть! Ракитич принял мяч на грудь в штрафной "Баварии", после чего Ивана на полном хожу врезался Горецка. 11-метровый удар! Вот так начало!

Алаба за споры у нас карточку желтого цвета получает тем временем. Ждем исполнения 11-метрового удара.

7' Гнабри пытался на правом фланге заработать угловой для своей команды, но в итоге мяч от ноги футболиста "Баварии" ушел за лицевую линию.

6' Довольно неплохо смотрится на поле на первых минутах "Севилья", которая контролирует ход поединка, имея даже определенное территориальное преимущество.

5' Гнабри на левом фланге сейчас отбирает мяч, но делает он это с откровенным нарушением правил. Судьи дают свисток, останавливая встречу.

4' Флик уже что-то рассказывает своим подопечным. Судя по всему, наставник "Баварии" недоволен перемещениями своей команды. Высказывает претензии "Севилье" и ее наставник - Лопетеги.

3' Сане тут же с правого фланга выполнял прострел в штрафную соперника, но мяч не дошел до адресата. Расстались со снарядом футболисты "Баварии".

2' Футболисты "Баварии" сегодня предстали на поле в своих традиционных красных цветах, в то время, как игроки "Севильи" вышли на газон в чисто белом обмундировании. Ворота номинальных хозяев будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.