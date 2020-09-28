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Бэйцзин Гоань
4:0
Конец матча

Стадион:
Шицзячжуан
0'
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Бакамбу Седрик
1:0
17' Гол
Фернандо Мартинс
2:0
28' Гол
Бакамбу Седрик
31' Желтая карточка
Zitong Chen
3:0
75' Гол
Фернандо Мартинс
4:0
90' Гол
Ба Дунь
90'+3
1
Сень
Хоу
18
Jin
Taiyan
24
Fan
Yang1
22
Дабао
Юй
4
Lei
Li1
11
Фернандо
Мартинс
26
Пен
Лю
23
Йеннарис
Никлас
21
Виера
Хонатан
17
Бакамбу
Седрик
9
Юйнин
Чжан
29
Feng
Han
33
Shihao
Piao
23
Yiming
Yang
15
Peng
Wang
III
6
Yun
Yang
32
Zeng
Chen
22
Jiyu
Zhong
4
Zitong
Chen
28
Yubiao
Deng
21
Chen
Pu
27
Ziming
Liu
Бэйцзин Гоань
4-3-1-2
Шицзячжуан
5-4-1

Ход матча

4'
Бакамбу Седрик
 
17'
Фернандо Мартинс
(Юйнин Чжан)
1:0
28'
Бакамбу Седрик
(Юйнин Чжан)
2:0
31'
 
Zitong Chen
46'
 
Xinyu Liu1
Yubiao Deng
46'
 
Zhenqiang Zhang
Feng Han
46'
 
Zihao Wang
Peng Wang III
46'
Цзян Тао
Lei Li1
 
71'
Ба Дунь
Юйнин Чжан
 
71'
 
Xuelong Sun
Zeng Chen
72'
Guobo Liu
Бакамбу Седрик
 
72'
Ziming Wang
Виера Хонатан
 
75'
Фернандо Мартинс
(Йеннарис Никлас)
3:0
83'
Da Wen
Йеннарис Никлас
 
85'
 
Yunqi Guo
Jiyu Zhong
90'
Ба Дунь
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 11 (1) 0.79
2. Alan VI 4 0.29
3. Виера Хонатан 3 0.21
4. Юйнин Чжан 3 0.21
5. Фернандо Мартинс 3 0.21
6. Аугусто Ренато 2 0.14
7. Сетер Йон-Хоу 2 0.14
8. Сичжэ Чжан 1 0.07
9. Ziming Wang 1 0.07
10. Пяо Чэн 1 0.07
11. Yang Yu1 1 0.07
12. Lei Li1 1 0.07
13. Йеннарис Никлас 0 0
14. Gang Wang 0 0
15. Jin Taiyan 0 0
Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Гильерме 4 (2) 0.29
2. Matheus XIII 3 (1) 0.21
3. Сунзу Стоппила 3 (1) 0.21
4. Yifeng Zang 2 0.14
5. Oscar Taty Maritu 2 0.14
6. Peng Wang III 1 0.07
7. Jiyu Zhong 1 0.07
8. Chen Pu 1 0.07
9. Pu Chen 1 0.07
10. Zhiyun Zheng 0 0
11. Ромуло 0 0
12. Xinyu Liu1 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Йеннарис Никлас 4 0
2. Сичжэ Чжан 3 0
3. Gang Wang 3 0
4. Дабао Юй 2 0
5. Чи Чжунго 2 0
6. Yang Yu1 2 0
7. Го Цюаньбо 0 1
8. Fan Yang1 0 1
9. Пен Лю 1 0
10. Виера Хонатан 1 0
11. Фернандо Мартинс 1 0
12. Jin Taiyan 1 0
13. Lei Li1 1 0
Шицзячжуан
# Игрок      
1. Chengjian Liao 6 0
2. Peng Wang III 6 0
3. Сунзу Стоппила 4 0
4. Zitong Chen 4 0
5. Puliang Shao 2 0
6. Zihao Wang 2 0
7. Zhiyun Zheng 2 0
8. Shihao Piao 2 0
9. Xuan Cao 1 0
10. Ромуло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4)
 Шицзячжуан 5.56% (1) 0 33.33% (6) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -
Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига
Бэйцзин Гоань 3:1 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 14 11 1 2 31 - 12 34
2. Цзянсу Сунин 14 7 5 2 23 - 15 26
3. Шаньдун Лунэн 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Шанхай Шэньхуа 14 5 6 3 16 - 15 21
5. Шеньчжень 14 5 2 7 20 - 20 17
6. Гуанчжоу Фули 14 4 3 7 14 - 28 15
7. Далянь Ифан 14 2 5 7 18 - 21 11
8. Хэнань Цзянье 14 1 3 10 14 - 33 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Бэйцзин Гоань 14 8 4 2 36 - 19 28
3. Чуньцинь Лифан 13 6 3 4 21 - 19 21
4. Хэбей Форчун 13 6 3 4 22 - 22 21
5. Ухань Цзалл 0:0 14 5 2 7 16 - 16 17
6. Шицзячжуан 14 4 5 5 18 - 21 17
7. Циндао Хайню 13 2 4 7 14 - 24 10
8. Тянцзинь Тэда 0:0 14 0 3 11 8 - 30 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 25.00 45.00
1.28 5.55 12.00
1.51 4.41 6.13
1.23 6.21 13.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 5.80 1.13 4.75 1.18 6.80 1.10 2.12 1.72 1.77 2.04 1.83 1.98 1.17 4.90 1.10 6.80 1.07 8.40 1.20 4.44 1.15 5.30 1.02 11.00
10.50 1.00 11.25 1.00 5.15 1.12 4.30 1.17 2.55 1.45 1.96 1.79 1.70 2.21 1.20 3.96 1.26 3.48 1.10 5.55 1.08 6.15 1.01 10.50
10.16 1.04 9.29 1.05 3.95 1.23 3.20 1.34 2.11 1.74 1.66 2.23 1.43 2.81 1.20 4.24 1.15 4.89 1.06 8.58 1.05 9.29 1.04 10.16 1.03 11.22
5.79 1.15 3.01 1.40 2.71 1.48 2.59 1.52 2.11 1.76 1.62 2.36 1.39 3.06 1.28 3.75 2.01 1.85 1.69 2.22 1.51 2.62 1.40 3.01 1.61 2.38 1.16 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.00 1.24 2.70 1.45 2.08 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44
3.32 1.30 2.45 1.52 1.63 2.21 1.27 3.54
3.10 1.34 2.12 1.71 1.49 2.56 1.16 4.49 1.11 5.27 1.02 12.05 1.02 12.70
3.30 1.35 2.96 1.41 2.34 1.63 1.79 2.08 1.55 2.52 1.36 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.18 1.68 1.60 2.22 1.37 3.05
3.62 1.26 1.83 1.89 1.44 2.73

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
1.95 1.83
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан онлайн

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