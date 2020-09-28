Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Chen Pu из команды Шицзячжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

46' Отличные скиллы показывает Chen Pu , обводя своих соперников

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Фэн-Хан взял и забрал мяч на выходе

34' Фернандо Мартинс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Судья подбегает и показывает Zitong Chen из команды Шицзячжуан отложенную желтую карточку за фол.

31' Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Yun Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!

28' Отличные скиллы показывает Юйнин Чжан , обводя своих соперников

27' Хорошую попытку сделал Taiyan Jin . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Отличные скиллы показывает Taiyan Jin , обводя своих соперников

26' Как он промахнулся? Ziming Liu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

15' Фернандо Мартинс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Отличные скиллы показывает Виера Хонатан , обводя своих соперников

8' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Игрок команды Бэйцзин Гоань отправляет мяч за спину защитников.

6' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Бэйцзин Гоань , отменен из-за офсайда.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Игрок команды Бэйцзин Гоань делает подачу в штрафную.

3' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола