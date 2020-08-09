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Фрозиноне
0:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
12' Желтая карточка
Канделлоне Леонардо
39' Желтая карточка
Побега Томмазо
77' Желтая карточка
Чано Камилло
0:1
82' Гол
Тремолада Лука
90'+7
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
11
Хаас
Николас
8
Майелло
Раффаэле
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
20
Газбарро
Андреа
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
7
Гавацци
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
Фрозиноне
3-4-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

12'
 
Канделлоне Леонардо
39'
 
Побега Томмазо
52'
Чано Камилло
Новакович Андрия
 
55'
 
Бокалон Риккардо
Канделлоне Леонардо
77'
Чано Камилло
 
79'
Дзампано Франческо
Паганини Лука
 
79'
 
Маццокко Давиде
Побега Томмазо
79'
 
Тремолада Лука
Гавацци Давиде
82'
0:1
Тремолада Лука
(Буррай Сальваторе)
84'
Ардеманьи Маттео
Бригенти Николо
 
89'
 
Цаммарини Роберто
Мисурака Джанвито
89'
 
Паза Симоне
Чиурриа Патрик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 1 0.5
2. Чано Камилло 1 0.5
3. Сальви Алессандро 1 0.5
4. Хаас Николас 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тремолада Лука 1 1
2. Буррай Сальваторе 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 1 0
2. Чано Камилло 1 0
3. Бригенти Николо 1 0
4. Хаас Николас 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Канделлоне Леонардо 1 0
2. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Фрозиноне 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Порденоне 0 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто
Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца
Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне 2:2 Порденоне Серия B Порденоне 3:0 Фрозиноне Серия B
1/2 финала
2 Кьево
0 Специя
0 Фрозиноне
1 Порденоне
Финал
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Побега Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Канделлоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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