  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Ворскла
5:2
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
1:0
10' Гол
Пуцлин Давид
2:0
26' Гол
Степанюк Руслан
3:0
43' Гол в свои ворота
Ihor Duts
4:0
44' Гол
Скляр Александр
5:0
49' Гол
Кулач Владислав
52' Желтая карточка
Ihor Duts
61' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
5:1
63' Гол
Федорчук Валерий
65' Желтая карточка
Rostyslav Rusyn
88' Желтая карточка
Кулач Владислав
5:2
90' Гол
Бойчук Богдан
90'+3
31
Ризнык
Дмитрий
13
Яворский
Сергей
17
Чеснаков
Владимир
92
Н'Диай
Папе
Алиун
23
Сапай
Вадим
28
Пуцлин
Давид
6
Скляр
Александр
4
Пердута
Игорь
10
Кулач
Владислав
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
31
Мисак
Роман
30
Yurii
Kopina
25
Белый
Максим
Игоревич
4
Ihor
Duts
44
Сакив
Тарас
88
Кухарук
Андрей
18
Мартынюк
Ярослав
77
Калюжный
Иван
97
Mykola
Kukharevych
99
Rostyslav
Rusyn
22
Синица
Олег
Ворскла
Рух Львов

Ход матча

10'
Пуцлин Давид
1:0
26'
Степанюк Руслан
2:0
43'
Ihor Duts
3:0
44'
Скляр Александр
(Степанюк Руслан)
4:0
46'
 
Федорчук Валерий
Кухарук Андрей
46'
 
Ernest Nyarko
Калюжный Иван
46'
Татарков Никита
Сапай Вадим
 
49'
Кулач Владислав
(Пердута Игорь)
5:0
52'
 
Ihor Duts
54'
Пешич Иван III
Пердута Игорь
 
54'
Опанасенко Евгений
Скляр Александр
 
57'
 
Оринчак Богдан
Mykola Kukharevych
61'
Чеснаков Владимир
 
63'
5:1
Федорчук Валерий
64'
Якубу Наджиб
Степанюк Руслан
 
64'
Челядин Артём
Пуцлин Давид
 
65'
 
Rostyslav Rusyn
70'
 
Бойчук Богдан
Синица Олег
88'
Кулач Владислав
 
90'
5:2
Бойчук Богдан

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 1 1
2. Скляр Александр 1 1
3. Кулач Владислав 1 1
4. Пуцлин Давид 1 1
5. Пердута Игорь 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федорчук Валерий 1 1
2. Бойчук Богдан 1 1

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Чеснаков Владимир 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Ihor Duts 1 0
2. Rostyslav Rusyn 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0
 Рух Львов 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла
Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов
Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов Рух Львов 3:0 Балканы Авангард Краматорск 0:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Ингулец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Скляр Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ihor Duts уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Степанюк Руслан бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Пуцлин Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ворскла 88.7% (118)
X 9% (12)
Рух Львов 2.3% (3)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ворскла 5:2 Рух Львов

Исход игры
Ворскла
88.7% (118)
Ничья
9% (12)
Рух Львов
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.32% (39)
Меньше
70.68% (94)
Обе команды забьют
Да
33.83% (45)
Нет
66.17% (88)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
41.4% (55)
2:1 Ворскла
26.3% (35)
2:0 Ворскла
18.8% (25)
1:1 Ничья
6% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:0 Ворскла
1.5% (2)
0:1 Рух Львов
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Ворскла 5:2 Рух Львов онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
1.11 9.50 21.00
1.67 3.90 5.00
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный