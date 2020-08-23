Ворскла
5:2
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Рух Львов
1:0
10' ГолПуцлин Давид
2:0
26' ГолСтепанюк Руслан
3:0
43' Гол в свои воротаIhor Duts
4:0
44' ГолСкляр Александр
5:0
49' ГолКулач Владислав
52' Желтая карточкаIhor Duts
61' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
5:1
63' ГолФедорчук Валерий
65' Желтая карточкаRostyslav Rusyn
88' Желтая карточкаКулач Владислав
5:2
90' ГолБойчук Богдан
23
Сапай
Вадим
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
31
Мисак
Роман
30
Yurii
Kopina
44
Сакив
Тарас
22
Синица
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
-
31 Мисак РоманВратарь
-
30 Yurii KopinaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Синица ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
10'
1:0
26'
2:0
43'
3:0
44'
49'
5:0
52'
63'
5:1
65'
88'
90'
5:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|1
|1
|2.
|Скляр Александр
|1
|1
|3.
|Кулач Владислав
|1
|1
|4.
|Пуцлин Давид
|1
|1
|5.
|Пердута Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федорчук Валерий
|1
|1
|2.
|Бойчук Богдан
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ihor Duts
|1
|0
|2.
|Rostyslav Rusyn
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла
Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов
Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов Рух Львов 3:0 Балканы Авангард Краматорск 0:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Ингулец
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Ворскла 5:2 Рух Львов
Исход игры
Ворскла
88.7% (118)
Ничья
9% (12)
Рух Львов
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.32% (39)
Меньше
70.68% (94)
Обе команды забьют
Да
33.83% (45)
Нет
66.17% (88)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
41.4% (55)
2:1 Ворскла
26.3% (35)
2:0 Ворскла
18.8% (25)
1:1 Ничья
6% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:0 Ворскла
1.5% (2)
0:1 Рух Львов
1.5% (2)
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