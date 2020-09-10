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Монреаль Импакт
1:2
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
0:1
32' Гол
Пьятти Пабло
1:1
53' Гол
Ваньяма Виктор
1:2
89' Гол
Алтидор Жози
90'+6
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
21
Лаппалайнен
Ласси
30
Киото
Ромель
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
22
Ларьи
Ричи
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
Монреаль Импакт
4-2-3-1
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

32'
0:1
Пьятти Пабло
53'
Ваньяма Виктор
1:1
68'
 
Делеон Ник
Ларьи Ричи
80'
Оквонкво Орджи
Лаппалайнен Ласси
 
80'
 
Акинола Айо
Пьятти Пабло
89'
1:2
Алтидор Жози
(Делеон Ник)
90'
Джексон-Хэмел Энтони
Пьетт Самуэль
 
90'
 
Завалета Эрик
Посуэло Алехандро
90'
 
Тсубаса Эндо
Алтидор Жози

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.43
2. Киото Ромель 2 0.29
3. Ваньяма Виктор 1 0.14
4. Камашо Руди 1 0.14
5. Лаппалайнен Ласси 1 0.14
6. Масьель Эмануэль 0 0
7. Кркич Боян 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.56
2. Пьятти Пабло 3 0.33
3. Посуэло Алехандро 2 (1) 0.22
4. Ларьи Ричи 2 0.22
5. Делеон Ник 1 0.11
6. Осорио Джонатан 1 0.11
7. Алтидор Жози 1 0.11

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 2 0
2. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
3. Камашо Руди 2 0
4. Масьель Эмануэль 2 0
5. Тайдер Сафир 1 0
6. Урути Максимлиано 1 0
7. Киото Ромель 1 0
8. Бро-Гийяр Закари 1 0
9. Бинкс Луис 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 3 0
2. Ауро Альваро 2 0
3. Пьятти Пабло 1 0
4. Брэдли Майкл 1 0
5. Симан Лоран 1 0
6. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)
 Торонто 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Торонто: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:1 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:4 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Пьятти Пабло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монреаль Импакт 1:2 Торонто онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.50 1.27 5.70
3.98 4.00 1.86
4.36 3.89 1.77
5.64 1.83 3.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.03 12.25 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.21 1.74 1.70 2.18 1.46 2.76 1.21 4.55 1.18 5.10 1.07 9.00
10.16 1.04 8.58 1.06 4.05 1.23 3.19 1.34 2.12 1.70 1.67 2.17 1.44 2.74 1.21 4.28 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.58 1.01 15.97
6.77 1.11 2.52 1.55 2.18 1.71 1.84 2.02 2.57 1.53 2.09 1.78 1.73 2.16 2.33 1.63 1.84 2.03 1.60 2.40 1.40 3.00 1.17 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.30 1.33 2.24 1.65 1.53 2.53 1.20 4.60 1.14 5.90
3.13 1.35 2.14 1.69 1.51 2.51 1.18 4.70 1.13 5.71 1.02 12.56 1.02 13.29
1.56 2.48 1.32 3.43 1.57 2.46 1.37 3.16 1.52 2.65 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.20 3.26 1.34 1.85 1.95 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.72 2.09
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