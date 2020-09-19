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Ред Булл Зальцбург
4:1
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
6' Красная карточка
Рамальо Андре
24' Желтая карточка
Фалльци Альберт
25' Желтая карточка
Уисс Алан
0:1
33' Гол
Johannes Tartarotti
35' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
1:1
35' Пенальти
Собослаи Доминик
2:1
40' Гол
Дака Пэтсон
3:1
47' Гол
Койта Секу
4:1
63' Гол
Кристенсен Расмус
73' Желтая карточка
Нетцер Филипп
82' Желтая карточка
Manfred Fischer
90'+5
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
5
Фалльци
Альберт
17
Ульмер
Андреас
37
Окугава
Масая
19
Камара
Мохамед
VII
45
Мвепу
Энок
14
Собослаи
Доминик
7
Койта
Секу
20
Дака
Пэтсон
13
Tino
Casali
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
15
Уисс
Алан
28
Anderson
Oliveira6
20
Johannes
Tartarotti
26
Daniel
Nussbaumer
25
Обаси
Чинеду
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Альтах
4-2-3-1

Ход матча

6'
Рамальо Андре
 
24'
Фалльци Альберт
 
25'
 
Уисс Алан
33'
0:1
Johannes Tartarotti
(Anderson Oliveira6)
35'
 
Цвишенбруггер Ян
35'
Собослаи Доминик
1:1
40'
Дака Пэтсон
(Койта Секу)
2:1
47'
Койта Секу
3:1
54'
 
Manfred Fischer
Уисс Алан
54'
 
Майлингер Марко
Цвишенбруггер Ян
63'
Кристенсен Расмус
4:1
64'
Онгене Жером
Собослаи Доминик
 
64'
Бернед Антуан
Камара Мохамед VII
 
64'
Бериша Мергим
Койта Секу
 
68'
 
Нетцер Филипп
Турнвальд Мануэль
68'
 
Daniel Maderner
Обаси Чинеду
72'
Адейеми Карим
Дака Пэтсон
 
73'
 
Нетцер Филипп
77'
Ашимеру Маджид
Окугава Масая
 
82'
 
Manfred Fischer
84'
 
Mario Stefel
Daniel Nussbaumer

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Койта Секу 2 1
2. Дака Пэтсон 2 1
3. Кристенсен Расмус 1 0.5
4. Собослаи Доминик 1 (1) 0.5
5. Ульмер Андреас 0 0
6. Luka Susic 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Nussbaumer 1 0.5
2. Johannes Tartarotti 1 0.5
3. Майлингер Марко 0 0
4. Anderson Oliveira6 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Рамальо Андре 0 1
2. Фалльци Альберт 1 0
3. Ашимеру Маджид 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 2 0
2. Manfred Fischer 2 0
3. Нетцер Филипп 1 0
4. Цвишенбруггер Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Альтах 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Лустенау
Альтах Последние 20 матчей: + = -
Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах
Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Альтах: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига
Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 0:4 Ред Булл Зальцбург Кубок ОеФБ Самсунг Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Рапид Вена 2 1 1 0 5 - 2 4
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Рид 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Штурм 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Санкт-Пёльтен 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хартберг 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сваровски Тироль 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Альтах 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Адмира 1 0 0 1 1 - 4 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 17.00 41.00
1.10 11.00 22.00
1.12 9.58 17.97
1.11 7.73 25.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.50 1.02 8.70 1.05 3.25 1.31 3.70 1.25 6.20 1.10 2.10 1.74 2.06 1.76 1.84 1.96 4.05 1.20 1.41 2.80 2.08 1.70 1.16 4.90 1.18 4.50 1.05 8.70 1.01 12.60
10.50 1.05 9.60 1.06 4.55 1.22 3.75 1.28 2.49 1.55 2.04 1.80 1.72 2.20 1.42 2.91 1.32 3.45 1.15 5.55 1.14 5.95
3.50 1.30 2.35 1.59 1.90 1.89 1.60 2.33 1.35 3.18
4.90 1.17 1.88 1.93 2.50 1.49 2.61 1.49 2.35 1.59 2.10 1.75 1.77 2.04 1.69 2.18 1.53 2.50 1.87 1.94 1.86 1.95 1.88 1.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.42 3.45 1.28 1.60 2.25 1.69 2.17 1.07 7.50
5.90 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04
2.10 1.73 1.55 2.44 1.34 3.24
1.93 1.89 3.66 1.25 2.82 1.43 2.22 1.67 1.93 1.90 1.61 2.32 1.45 2.75 1.31 3.32
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.85 1.39 2.21 1.62 1.65 2.15
6.40 1.11 2.95 1.40 2.20 1.69 1.67 2.21 1.33 3.30 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.14 5.20
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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