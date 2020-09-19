Ред Булл Зальцбург
4:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Альтах
6' Красная карточкаРамальо Андре
24' Желтая карточкаФалльци Альберт
25' Желтая карточкаУисс Алан
0:1
33' ГолJohannes Tartarotti
35' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
1:1
35' ПенальтиСобослаи Доминик
2:1
40' ГолДака Пэтсон
3:1
47' ГолКойта Секу
4:1
63' ГолКристенсен Расмус
73' Желтая карточкаНетцер Филипп
82' Желтая карточкаManfred Fischer
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
13
Tino
Casali
19
Карич
Эмир
15
Уисс
Алан
25
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
24'
25'
33'
35'
35'
1:1
40'
2:1
47'
3:1
63'
73'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Койта Секу
|2
|1
|2.
|Дака Пэтсон
|2
|1
|3.
|Кристенсен Расмус
|1
|0.5
|4.
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.5
|5.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|6.
|Luka Susic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Nussbaumer
|1
|0.5
|2.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.5
|3.
|Майлингер Марко
|0
|0
|4.
|Anderson Oliveira6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|0
|1
|2.
|Фалльци Альберт
|1
|0
|3.
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|2
|0
|2.
|Manfred Fischer
|2
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Альтах
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор
Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Лустенау
Альтах Последние 20 матчей: + = -Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах
Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Альтах: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 0:4 Ред Булл Зальцбург Кубок ОеФБ Самсунг Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Санкт-Пёльтен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|10.50
|1.02
|8.70
|1.05
|3.25
|1.31
|—
|—
|3.70
|1.25
|—
|—
|6.20
|1.10
|2.10
|1.74
|2.06
|1.76
|1.84
|1.96
|4.05
|1.20
|—
|—
|1.41
|2.80
|2.08
|1.70
|1.16
|4.90
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.05
|8.70
|1.01
|12.60
|10.50
|1.05
|9.60
|1.06
|4.55
|1.22
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.72
|2.20
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.32
|3.45
|1.15
|5.55
|—
|—
|1.14
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.35
|3.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.17
|1.88
|1.93
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.61
|1.49
|2.35
|1.59
|2.10
|1.75
|1.77
|2.04
|1.69
|2.18
|1.53
|2.50
|1.87
|1.94
|1.86
|1.95
|—
|—
|1.88
|1.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|1.42
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.07
|7.50
|5.90
|1.14
|—
|—
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.34
|3.24
|—
|—
|1.93
|1.89
|3.66
|1.25
|2.82
|1.43
|2.22
|1.67
|1.93
|1.90
|1.61
|2.32
|1.45
|2.75
|1.31
|3.32