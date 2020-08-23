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  3. Австралия: A-Лига: Плей-офф: 1/4 финала
Брисбен Роар
0:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
Ускок Томислав
0:1
21' Гол
Диаманти Алессандро
39' Желтая карточка
Олдред Том
45' Желтая карточка
Имаи Томоки
64' Желтая карточка
Макдональд Скотт
68' Желтая карточка
Дюрэнт Эндрю
90'+9
21
Янг
Джейми
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Хинджерт
Джек
8
Danny
Kim
26
О'Ши
Джеймс
12
Ридентон
Мэттью
3
Браун
Кори
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
2
Калвер
Аарон
19
Рисдон
Джош
10
Луштица
Стивен
22
Ускок
Томислав
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
14
Берджесс
Макс
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

Ход матча

4'
 
Ускок Томислав
21'
0:1
Диаманти Алессандро
39'
Олдред Том
 
45'
 
Имаи Томоки
62'
Трюин Кай
Danny Kim
 
62'
Инман Брэдден
Ридентон Мэттью
 
64'
Макдональд Скотт
 
68'
 
Дюрэнт Эндрю
81'
Aaron Amadi Holloway
Уэнзел-Холлс Дилан
 
88'
Ингхэм Джей
Невилл Скотт
 
88'
 
Пирьес Дилан
Берджесс Макс
90'
 
Стамателопулос Апостолос
Бериша Бесарт
90'
 
Паскуали Себастьян
Рисдон Джош

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Олдред Том получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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2.95 1.37
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