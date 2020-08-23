Брисбен Роар
0:1
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Вестерн Юнайтед
4' Желтая карточкаУскок Томислав
0:1
21' ГолДиаманти Алессандро
39' Желтая карточкаОлдред Том
45' Желтая карточкаИмаи Томоки
64' Желтая карточкаМакдональд Скотт
68' Желтая карточкаДюрэнт Эндрю
21
Янг
Джейми
26
О'Ши
Джеймс
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
-
28 Диллон ОскарЗащитник
- Защитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
21'
39'
45'
64'
68'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1