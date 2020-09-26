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  3. Германия
Байер Л
1:1
Перерыв

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
14' Гол
Форсберг Эмиль
19' Желтая карточка
Демирбай Керем
1:1
20' Гол
Демирбай Керем
45' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
5
Бендер
Свен
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
27
Вирц
Флориан
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
16
Клостерманн
Лукас
8
Хайдара
Амаду
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
Байер Л
4-3-3
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Ход матча

14'
0:1
Форсберг Эмиль
(Поульсен Юссуф)
19'
Демирбай Керем
 
20'
Демирбай Керем
(Бендер Ларс)
1:1
27'
 
Сорлот Александр
Поульсен Юссуф
45'
 
Клостерманн Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демирбай Керем 1 0.5
2. Бендер Ларс 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 2 (1) 1
2. Поульсен Юссуф 1 0.5
3. Хайдара Амаду 1 0.5
4. Ольмо Дани 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Арангис Чарлес 1 0
2. Баумгартлингер Юлиан 1 0
3. Демирбай Керем 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Поульсен Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 0 0 0 0 0 0
 РБ Лейпциг 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л
Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Байер Л Бундеслига
РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аугсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Боруссия Д 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Байер Л 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Арминия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Кёльн 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Штуттгарт 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Майнц 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Боруссия М 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Вердер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил судья футболистов на перерыв. Команды обменялись голами в первом тайме!
  • 45'
    Догнал мяч Анхелиньо на фланге и тут же прострелил поперек поля на Форсберга, но пробить последнему не позволил Арангис.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • Желтая карточка
    45'
    Клостерманн откровенно налетел на Шика в центре поля. За срыв атаки получил защитник желтую карточку.
  • 44'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Беллараби, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Диаби.
  • 43'
    С фланга отдавал Белларраби в штрафную на ход Шику, который вернул под удар Беллараби, но тот зарядил мяч в касание выше ворот.
  • 42'
    Тонко с фланга Диаби отдавал в штрафную на Витца, но того в последний момент от мяча оттеснил Анхелиньо.
  • 41'
    Растерянными выглядят футболисты "Лейпцига". Уже долгое время не могут они выйти даже за центр поля.
  • Опасный момент
    40'
    Мягко забросил в штрафную Бендер на Шика, который пробил головой, но в фантастическом прыжке Гулач потащил сферу из-под перекладины.
  • 38'
    Догнал мяч на фланге Бендер и тут же подал в штрафную, но здесь Шику не позволил пробить головой Клостерманн.
  • 37'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Беллараби, но здесь далеко в центр поля вынес сферу Юпамекано.
  • 36'
    После долгой атаки решил пробить с дальней дистанции Бендер. Мяч пролетел немного выше перекладины.
  • 35'
    Бендер отдавал скрытый пас по флангу на ход Шику, но тот не смог оторваться от Клостерманна и в итоге нарушил правила.
  • 34'
    С левого фланга попытался прострелить в центр штрафной Синкгравен, но мяч от спины защитника полетел в аут.
  • 33'
    Тонко отдавал в штрафную Витц на ход Демирбаю, но того грубо встретил Сорлот плечом и вынес сферу в аут.
  • 32'
    Прорвался Беллараби по левой бровке на дальнюю штангу, где пробил с лету Диаби, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 31'
    Навесил Форсберг со штрафного на дальнюю штангу, где Градецки выпустил мяч из рук, но Юпамекано пробил крайне неудачно, угодив в защитника.
  • 30'
    Грамотно подставился Мукиэле на чужой половине поля и заработал опасный штрафной для своей команды.
  • 29'
    Отличным пасом Сорлот с фланга вывел на удар Форсберга, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • Замена
    28'
    Вот это да. Вынужденная замена в составе "быков". На ровном месте травмировался Поульсен и был вынужден покинуть поле. Вместо него игру продолжать будет Сорлот.
  • 27'
    Шик заехал в подкате сзади по ногам Ольмо в центре поля. Очередной штрафной исполнять будут гости.
  • 26'
    По флангу отдавал Арангис на ход Беллараби, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в поле.
  • 25'
    Дальний заброс исполнил Мукиэле на ход Поульсену в чужую штрафную, но мяч перехватил в последний момент Бендер.
  • Офсайд
    24'
    Мягко забрасывал Бендер на ход Беллараби, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 23'
    Отобрал мяч в центре поля Витц и тут же забросил вперед на Беллараби, но тот не смог оторваться от Клостерманна и потерял сферу.
  • 22'
    Мягко забросил в штрафную Бендер на ход Диаби, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Юпамекано.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Керем Демирбай! Отличным пасом Бендер нашел перед чужой штрафной Демирбая, который метров с двадцати пробил точно в дальнюю девятку. Мяч рикошетом от перекладины полетел точно в сетку.
  • 20'
    Со штрафного Форсберг навесил на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Поульсен.
  • Желтая карточка
    19'
    В центре поля в грубом подкате заехал Демирбай по ногам Ольмо. Заслуженная желтая карточка.
  • 18'
    Выиграл верх на чужой половине поля Поульсен и головой сбросил на ход Анхелиньо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 17'
    Долго катают мяч в центре поля "фармацевты". Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
  • 16'
    Прорвался Анхелиньо по левой бровке и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить в борьбе с защитником Мукиэле.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Эмиль Форсберг! Зацепился за мяч на чужой половине поля Поульсен, выдержал паузу и пасом запустил в штрафную Форсберга, который расшатал защитника и мощнейшим ударом вколотил сферу точно в ближнюю девятку.
  • 14'
    Убежал по правому флангу Беллараби и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 13'
    В центре поля получил по ногам Бендер от Адамса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Байера".
  • 12'
    Взял инициативу на себя Юпамекано и низом прострелил с фланга в центр штрафной, но перехватил мяч без проблем Арангис.
  • 11'
    Дальний заброс исполнял Вирц на ход Диаби, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 10'
    Прорывался по флангу Кампль, но напоролся сразу на троих защитников и в итоге потерял сферу.
  • Опасный момент
    9'
    Протащил мяч до лицевой линии Форсберг и прострелил в центр на Кампля, который пробил в касание, но с убойной позиции не попал в створ ворот.
  • 8'
    С углового навесил Кампль на дальнюю штангу, но здесь верх выиграл Бендер и вынес мяч головой подальше.
  • 7'
    Мягко забросил по флангу Тапсоба на ход Диаби, но того опередил вышедший из ворот Гулач и забрал мяч в руки.
  • 6'
    С углового навесил Арангис на ближнюю штангу, где головой пробил Бендер, но точно в руки Гулачу.
  • 5'
    Прорвался по флангу Диаби и низом прострелил в штрафную, где пробил головой Шик, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел выше перекладины. 
  • 4'
    Перехватил мяч в центре поля Форсберг и тут же забросил вперед на Поульсена, но тот проиграл борьбу Бендеру и не смог пробить.
  • 3'
    По флангу забросил Хайдара на ход Ольмо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в черных цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы. Активнее встречу начали "быки".
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 3.30 2.25
3.20 2.75 2.95
3.28 3.90 2.27
2.68 3.62 2.50
2.90 2.66 3.13

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
15.00 1.01 12.00 1.01 5.10 1.14 4.40 1.21 4.90 1.17 2.14 1.71 2.11 1.82 1.85 2.06 1.95 1.85 1.37 3.20 1.28 3.60 1.11 6.10 1.25 8.40 1.02 11.00 1.08 7.77 1.01 15.00
11.00 1.00 4.70 1.14 3.90 1.22 2.36 1.55 1.94 1.88 1.67 2.48 1.33 3.32 1.23 3.88 1.09 6.45 1.06 6.90
10.70 1.04 9.74 1.05 4.82 1.18 3.92 1.25 2.42 1.56 1.91 1.88 1.58 2.37 1.31 3.43 1.23 4.13 1.10 6.85 1.08 7.75 1.03 13.04 1.02 13.50
5.09 1.19 4.94 1.19 2.13 1.78 3.60 1.31 2.50 1.57 2.05 1.83 1.77 2.12 1.49 2.72 1.78 2.13 1.30 3.70 1.21 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.50 1.30 2.48 1.51 1.55 2.45 1.27 3.85 1.92 1.87 1.13 5.80
3.52 1.30 2.43 1.56 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.15
3.57 1.29 2.47 1.54 1.63 2.26 1.25 3.92 1.17 4.99 1.04 10.70 1.03 11.89
3.27 1.36 2.69 1.50 2.11 1.78 1.68 2.28 1.48 2.77 1.31 3.59 1.61 2.40 1.36 3.26 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.55 2.37 1.35 3.05
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.63
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
3.70 1.31
Букмекер Да Нет
2.55 1.51
Где смотреть матч Байер Л 1:1 РБ Лейпциг онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 1:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Байер Л
18.7% (29)
Ничья
31.6% (49)
РБ Лейпциг
49.7% (77)
Тотал 2.5
Больше
70.78% (109)
Меньше
29.22% (45)
Обе команды забьют
Да
90.91% (140)
Нет
9.09% (14)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
38.1% (59)
1:1 Ничья
20% (31)
2:1 Байер Л
13.5% (21)
2:2 Ничья
11% (17)
0:1 РБ Лейпциг
5.2% (8)
3:2 Байер Л
2.6% (4)
1:3 РБ Лейпциг
2.6% (4)
0:2 РБ Лейпциг
1.9% (3)
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