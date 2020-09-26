Байер Л
1:1
Перерыв
Стадион: БайАрена
РБ Лейпциг
0:1
14' ГолФорсберг Эмиль
19' Желтая карточкаДемирбай Керем
1:1
20' ГолДемирбай Керем
45' Желтая карточкаКлостерманн Лукас
27
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
0:1
19'
20'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демирбай Керем
|1
|0.5
|2.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|1
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.5
|3.
|Хайдара Амаду
|1
|0.5
|4.
|Ольмо Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|2.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|3.
|Демирбай Керем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|РБ Лейпциг
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: + = -Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л
Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Майнц
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|15.00
|1.01
|12.00
|1.01
|5.10
|1.14
|4.40
|1.21
|4.90
|1.17
|2.14
|1.71
|2.11
|1.82
|1.85
|2.06
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.37
|3.20
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.11
|6.10
|1.25
|8.40
|1.02
|11.00
|1.08
|7.77
|1.01
|15.00
|—
|—
|11.00
|1.00
|4.70
|1.14
|3.90
|1.22
|2.36
|1.55
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.67
|2.48
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.23
|3.88
|1.09
|6.45
|1.06
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.82
|1.18
|3.92
|1.25
|2.42
|1.56
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.31
|3.43
|—
|—
|1.23
|4.13
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.03
|13.04
|1.02
|13.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.09
|1.19
|—
|—
|4.94
|1.19
|2.13
|1.78
|3.60
|1.31
|2.50
|1.57
|2.05
|1.83
|1.77
|2.12
|1.49
|2.72
|1.78
|2.13
|1.30
|3.70
|—
|—
|1.21
|4.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.48
|1.51
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.27
|3.85
|1.92
|1.87
|—
|—
|—
|—
|1.13
|5.80
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.16
|5.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.57
|1.29
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.63
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.92
|1.17
|4.99
|—
|—
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|3.27
|1.36
|2.69
|1.50
|2.11
|1.78
|1.68
|2.28
|1.48
|2.77
|1.31
|3.59
|—
|—
|1.61
|2.40
|1.36
|3.26
|1.12
|6.76
|—
|—
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Байер Л
18.7% (29)
Ничья
31.6% (49)
РБ Лейпциг
49.7% (77)
Тотал 2.5
Больше
70.78% (109)
Меньше
29.22% (45)
Обе команды забьют
Да
90.91% (140)
Нет
9.09% (14)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
38.1% (59)
1:1 Ничья
20% (31)
2:1 Байер Л
13.5% (21)
2:2 Ничья
11% (17)
0:1 РБ Лейпциг
5.2% (8)
3:2 Байер Л
2.6% (4)
1:3 РБ Лейпциг
2.6% (4)
0:2 РБ Лейпциг
1.9% (3)
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