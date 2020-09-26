С правого фланга навесил на дальнюю штангу Беллараби, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Диаби.

Клостерманн откровенно налетел на Шика в центре поля. За срыв атаки получил защитник желтую карточку.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

Догнал мяч Анхелиньо на фланге и тут же прострелил поперек поля на Форсберга, но пробить последнему не позволил Арангис.

Своим свистком отправил судья футболистов на перерыв. Команды обменялись голами в первом тайме!

43' С фланга отдавал Белларраби в штрафную на ход Шику, который вернул под удар Беллараби, но тот зарядил мяч в касание выше ворот.

42' Тонко с фланга Диаби отдавал в штрафную на Витца, но того в последний момент от мяча оттеснил Анхелиньо.

41' Растерянными выглядят футболисты "Лейпцига". Уже долгое время не могут они выйти даже за центр поля.

40' Мягко забросил в штрафную Бендер на Шика, который пробил головой, но в фантастическом прыжке Гулач потащил сферу из-под перекладины.

38' Догнал мяч на фланге Бендер и тут же подал в штрафную, но здесь Шику не позволил пробить головой Клостерманн.

37' С правого фланга навесил в центр штрафной Беллараби, но здесь далеко в центр поля вынес сферу Юпамекано.

36' После долгой атаки решил пробить с дальней дистанции Бендер. Мяч пролетел немного выше перекладины.

35' Бендер отдавал скрытый пас по флангу на ход Шику, но тот не смог оторваться от Клостерманна и в итоге нарушил правила.

34' С левого фланга попытался прострелить в центр штрафной Синкгравен, но мяч от спины защитника полетел в аут.

33' Тонко отдавал в штрафную Витц на ход Демирбаю, но того грубо встретил Сорлот плечом и вынес сферу в аут.

32' Прорвался Беллараби по левой бровке на дальнюю штангу, где пробил с лету Диаби, но крайне неточным вышел этот выстрел.

31' Навесил Форсберг со штрафного на дальнюю штангу, где Градецки выпустил мяч из рук, но Юпамекано пробил крайне неудачно, угодив в защитника.

30' Грамотно подставился Мукиэле на чужой половине поля и заработал опасный штрафной для своей команды.

29' Отличным пасом Сорлот с фланга вывел на удар Форсберга, но выстрел последнего накрыли защитники.

28' Вот это да. Вынужденная замена в составе "быков". На ровном месте травмировался Поульсен и был вынужден покинуть поле. Вместо него игру продолжать будет Сорлот.

27' Шик заехал в подкате сзади по ногам Ольмо в центре поля. Очередной штрафной исполнять будут гости.

26' По флангу отдавал Арангис на ход Беллараби, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в поле.

25' Дальний заброс исполнил Мукиэле на ход Поульсену в чужую штрафную, но мяч перехватил в последний момент Бендер.

24' Мягко забрасывал Бендер на ход Беллараби, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

23' Отобрал мяч в центре поля Витц и тут же забросил вперед на Беллараби, но тот не смог оторваться от Клостерманна и потерял сферу.

22' Мягко забросил в штрафную Бендер на ход Диаби, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Юпамекано.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Керем Демирбай! Отличным пасом Бендер нашел перед чужой штрафной Демирбая, который метров с двадцати пробил точно в дальнюю девятку. Мяч рикошетом от перекладины полетел точно в сетку.

20' Со штрафного Форсберг навесил на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Поульсен.

19' В центре поля в грубом подкате заехал Демирбай по ногам Ольмо. Заслуженная желтая карточка.

18' Выиграл верх на чужой половине поля Поульсен и головой сбросил на ход Анхелиньо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

17' Долго катают мяч в центре поля "фармацевты". Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

16' Прорвался Анхелиньо по левой бровке и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить в борьбе с защитником Мукиэле.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Эмиль Форсберг! Зацепился за мяч на чужой половине поля Поульсен, выдержал паузу и пасом запустил в штрафную Форсберга, который расшатал защитника и мощнейшим ударом вколотил сферу точно в ближнюю девятку.

14' Убежал по правому флангу Беллараби и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

13' В центре поля получил по ногам Бендер от Адамса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Байера".

12' Взял инициативу на себя Юпамекано и низом прострелил с фланга в центр штрафной, но перехватил мяч без проблем Арангис.

11' Дальний заброс исполнял Вирц на ход Диаби, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

10' Прорывался по флангу Кампль, но напоролся сразу на троих защитников и в итоге потерял сферу.

9' Протащил мяч до лицевой линии Форсберг и прострелил в центр на Кампля, который пробил в касание, но с убойной позиции не попал в створ ворот.

8' С углового навесил Кампль на дальнюю штангу, но здесь верх выиграл Бендер и вынес мяч головой подальше.

7' Мягко забросил по флангу Тапсоба на ход Диаби, но того опередил вышедший из ворот Гулач и забрал мяч в руки.

6' С углового навесил Арангис на ближнюю штангу, где головой пробил Бендер, но точно в руки Гулачу.

5' Прорвался по флангу Диаби и низом прострелил в штрафную, где пробил головой Шик, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел выше перекладины.

4' Перехватил мяч в центре поля Форсберг и тут же забросил вперед на Поульсена, но тот проиграл борьбу Бендеру и не смог пробить.

3' По флангу забросил Хайдара на ход Ольмо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

2' Хозяева будут играть в черных цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы. Активнее встречу начали "быки".