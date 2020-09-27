Хартберг
1:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Штурм
0:1
31' ГолЛюбич Иван
40' Желтая карточкаКлем Кристиан
46' Желтая карточкаРеп Райко
66' Желтая карточкаКайнц Тобиас
76' Желтая карточкаИнголич Сандро
87' Желтая карточкаAmadou Dante
90' Вторая желтая карточкаИнголич Сандро
1:1
90' ПенальтиТадич Дарио
23
Кайнц
Тобиас
28
Juergen
Heil
24
Тадич
Дарио
27
Lukas
Ried
44
Amadou
Dante
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
27 Lukas RiedНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Abdoul Yoda
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Amadou DanteЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Tobias Koch
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
31'
0:1
40'
46'
66'
76'
87'
90'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.67
|2.
|Клем Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.33
|2.
|Любич Иван
|1
|0.33
|3.
|Янтшер Якоб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samson Tijani
|1
|1
|2.
|Клем Кристиан
|1
|0
|3.
|Реп Райко
|1
|0
|4.
|Гольнер Манфред
|1
|0
|5.
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|6.
|Lukas Ried
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|1
|1
|2.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|3.
|Вютрих Грегори
|1
|0
|4.
|Йегер Лукас
|1
|0
|5.
|Хирлэндер Штефан
|1
|0
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|7.
|Amadou Dante
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Штурм
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: + = -Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор
Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: + = -Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук
Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Штурм 2:3 Рапид Вена Вольфсбергер 2:0 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Штурм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ЛАСК
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Санкт-Пёльтен
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|5.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Вольфсбергер
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Аустрия Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Рид
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|9.
|Штурм
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Альтах
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|7.50
|1.07
|11.50
|1.02
|1.09
|6.50
|—
|—
|3.70
|1.25
|—
|—
|1.23
|3.90
|2.10
|1.74
|1.85
|1.96
|1.70
|2.15
|1.03
|10.00
|1.27
|3.55
|1.08
|7.00
|1.08
|7.10
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.50
|1.03
|4.80
|1.19
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.84
|1.97
|—
|—
|1.57
|2.56
|1.29
|3.68
|1.22
|4.30
|1.08
|7.90
|1.07
|8.70
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.55
|1.19
|—
|—
|3.75
|1.26
|—
|—
|2.34
|1.58
|—
|—
|1.86
|1.91
|—
|—
|1.55
|2.41
|1.29
|3.51
|1.22
|4.16
|1.09
|7.01
|1.08
|7.46
|1.02
|13.06
|1.02
|13.48
|1.00
|23.03
|1.00
|23.39
|—
|—
|—
|—
|1.98
|1.90
|1.63
|2.36
|1.29
|3.75
|2.15
|1.75
|1.16
|5.60
|1.57
|2.50
|1.33
|3.45
|1.59
|2.45
|1.21
|4.60
|—
|—
|1.21
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|1.75
|2.01
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.29
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.59
|2.27
|—
|—
|1.22
|3.99
|1.15
|4.99
|1.03
|10.09
|1.03
|10.09
|1.00
|22.64
|1.00
|23.22
|1.60
|2.43
|1.35
|3.31
|1.11
|7.03
|1.63
|2.35
|1.45
|2.86
|1.41
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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