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  3. Австрия
Хартберг
1:1
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
0:1
31' Гол
Любич Иван
40' Желтая карточка
Клем Кристиан
46' Желтая карточка
Реп Райко
66' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
76' Желтая карточка
Инголич Сандро
87' Желтая карточка
Amadou Dante
90' Вторая желтая карточка
Инголич Сандро
1:1
90' Пенальти
Тадич Дарио
90'+6
1
Rene
Swete
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
5
Гольнер
Манфред
6
Линхарт
Андреас
23
Кайнц
Тобиас
14
Клем
Кристиан
28
Juergen
Heil
24
Тадич
Дарио
27
Lukas
Ried
9
Реп
Райко
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
35
Niklas
Geyrhofer
4
Горенц-Станкович
Йон
44
Amadou
Dante
25
Хирлэндер
Штефан
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
9
Балай
Беким
Хартберг
3-4-3
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 2 (1) 0.67
2. Клем Кристиан 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горенц-Станкович Йон 1 0.33
2. Любич Иван 1 0.33
3. Янтшер Якоб 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Samson Tijani 1 1
2. Клем Кристиан 1 0
3. Реп Райко 1 0
4. Гольнер Манфред 1 0
5. Кайнц Тобиас 1 0
6. Lukas Ried 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 1 1
2. Фризенбихлер Кевин 1 0
3. Вютрих Грегори 1 0
4. Йегер Лукас 1 0
5. Хирлэндер Штефан 1 0
6. Китеишвили Отар 1 0
7. Amadou Dante 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Штурм 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: + = -
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор
Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:4 Хартберг Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:2 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: + = -
Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук
Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Штурм 2:3 Рапид Вена Вольфсбергер 2:0 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Хартберг 1:2 Штурм

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Штурм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Штурм 1:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:0 Штурм Бундеслига
Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Штурм Кубок Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ЛАСК 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Санкт-Пёльтен 3 1 1 1 6 - 2 4
5. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Вольфсбергер 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Аустрия Вена 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Рид 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Штурм 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Хартберг 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Альтах 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Адмира 3 0 1 2 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Клем Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Любич Иван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
59.00 7.60 1.09
98.00 12.00 1.02
3.02 3.75 2.21
2.73 3.79 2.38
34.10 7.10 1.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.50 1.07 11.50 1.02 1.09 6.50 3.70 1.25 1.23 3.90 2.10 1.74 1.85 1.96 1.70 2.15 1.03 10.00 1.27 3.55 1.08 7.00 1.08 7.10 1.05 8.50
13.50 1.03 4.80 1.19 3.84 1.27 2.34 1.61 1.84 1.97 1.57 2.56 1.29 3.68 1.22 4.30 1.08 7.90 1.07 8.70 1.01 16.75
10.16 1.04 9.29 1.05 4.55 1.19 3.75 1.26 2.34 1.58 1.86 1.91 1.55 2.41 1.29 3.51 1.22 4.16 1.09 7.01 1.08 7.46 1.02 13.06 1.02 13.48 1.00 23.03 1.00 23.39
1.98 1.90 1.63 2.36 1.29 3.75 2.15 1.75 1.16 5.60 1.57 2.50 1.33 3.45 1.59 2.45 1.21 4.60 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.75 2.01 2.35 1.59 1.10 6.25 1.20 4.20 1.11 5.80
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.39 1.29 2.35 1.55 1.59 2.27 1.22 3.99 1.15 4.99 1.03 10.09 1.03 10.09 1.00 22.64 1.00 23.22
1.60 2.43 1.35 3.31 1.11 7.03 1.63 2.35 1.45 2.86 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.50 1.29 3.40
4.90 1.18 3.60 1.29 1.94 1.86 1.44 2.77 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
1.54 2.44
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
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