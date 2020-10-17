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  2. Матчи
  3. Словакия
Тренчин
1:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
1:0
26' Гол
Эль-Махдиуи Ашраф
28' Желтая карточка
Eduvie Ikoba
38' Желтая карточка
Michal Obrocnik
1:1
59' Гол
Уэйр Джеймс
90'+6
24
Шемринец
Игор
29
Лигеон
Рубен
6
Шулек
Мартин
33
Richard
Krizan
66
Пиринен
Юха
34
Эль-Махдиуи
Ашраф
4
Зубайру
Абдул
17
Рогульич
Анте
16
Jakub
Kadak
15
Abubakar
Ghali
9
Eduvie
Ikoba
1
Томаш
Йенчо
6
Patrik
Jacko
5
Павлик
Петр
32
Dominik
Spiriak
10
Cedric
Badolo
14
Уэйр
Джеймс
87
Michal
Obrocnik
77
Peter
Mazan
22
Петрак
Бернард
18
Patrik
Blahut
12
Bonfils-Caleb
Bimenyimana
Тренчин
Погронье

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чатакович Хамза 4 (2) 0.4
2. Рогульич Анте 2 0.2
3. Eduvie Ikoba 2 0.2
4. Лигеон Рубен 1 0.1
5. Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.1
6. Букари Осман 1 0.1
7. Abubakar Ghali 1 0.1
8. Зубайру Абдул 0 0
9. Jakub Kadak 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 3 0.3
2. Уэйр Джеймс 2 0.2
3. Alieu Fadera 2 0.2
4. Peter Mazan 2 0.2
5. Павлик Петр 1 0.1
6. Patrik Blahut 1 0.1
7. Петрак Бернард 0 0

Карточки

Тренчин
# Игрок      
1. Steve Kapuadi 2 1
2. Reuben Yem 3 0
3. Eduvie Ikoba 3 0
4. Зубайру Абдул 1 1
5. Депетрис Давид 2 0
6. Milan Corryn 2 0
7. Richard Krizan 2 0
8. Лигеон Рубен 1 0
9. Шулек Мартин 1 0
10. Чатакович Хамза 1 0
11. Букари Осман 1 0
12. Abubakar Ghali 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Хрибик Петер 5 0
2. Dominik Spiriak 5 0
3. Peter Mazan 3 0
4. Richard Zupa 3 0
5. Michal Obrocnik 2 0
6. Павлик Петр 2 0
7. Cedric Badolo 2 0
8. Alieu Fadera 2 0
9. Уэйр Джеймс 1 0
10. Абрахам Патрик 1 0
11. Петрак Бернард 1 0
12. Bonfils-Caleb Bimenyimana 1 0
13. Patrik Blahut 1 0
14. Martin Repisky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тренчин 25% (3) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1)
Погронье 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 0:1 Сеница ДАК 3:1 Тренчин Середь 1:1 Тренчин Тренчин 3:2 Нитра
Земплин 1:1 Тренчин Тренчин 1:2 Слован Братислава Тренчин 2:4 Жилина Тренчин 1:1 Злате Моравце Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:5 Фастав Злин Тренчин 0:3 Погронье Жилина-2 2:2 Тренчин Тренчин 0:3 Нитра Тренчин 3:2 Середь Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин
Погронье Последние 20 матчей: + = -
Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье
Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Тренчин 0:3 Погронье Товарищеские матчи Тренчин 4:0 Погронье Суперлига Тренчин 0:1 Погронье Суперлига Погронье 0:4 Тренчин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 4:2 10 9 0 1 33 - 14 27
2. Слован Братислава 3:0 10 8 1 1 29 - 6 25
3. Нитра 10 4 2 4 14 - 20 14
4. Жилина 9 4 1 4 24 - 18 13
5. Спартак Трнава 9 4 1 4 10 - 10 13
6. Ружомберок 10 3 4 3 14 - 16 13
7. Середь 0:3 10 3 4 3 13 - 18 13
8. Злате Моравце 10 3 3 4 16 - 13 12
9. Сеница 10 2 2 6 9 - 20 8
10. Земплин 2:4 10 2 2 6 9 - 26 8
11. Погронье 1:1 10 1 5 4 11 - 16 8
12. Тренчин 1:1 10 1 5 4 13 - 18 8
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Bonfils-Caleb Bimenyimana уходит с поля. Kojo Matic выходит вместо него
  • 85'
    Michal Obrocnik уходит с поля. Peter Chribik выходит вместо него
  • 83'
    Jakub Kadak уходит с поля. Milan Corryn выходит вместо него
  • 76'
    Eduvie Ikoba уходит с поля. Депетрис Давид выходит вместо него
  • 73'
    Patrik Blahut уходит с поля. Alieu Fadera выходит вместо него
  • 68'
    Рогульич Анте уходит с поля. Adam Tucny выходит вместо него
  • 61'
    Bernard Petrak уходит с поля. Richard Zupa выходит вместо него
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Уэйр Джеймс бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Michal Obrocnik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Eduvie Ikoba получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Эль-Махдиуи Ашраф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 5.30 11.50
3.35 1.58 5.40
1.81 4.00 3.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 5.25 1.07 4.50 1.18 1.77 1.97 1.97 1.78 2.08 1.70 1.82 1.92 1.12 5.55 1.37 3.00 1.11 5.80 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 10.50
10.25 1.01 4.95 1.14 4.10 1.21 2.52 1.55 1.91 1.83 1.58 2.23 1.28 3.24 1.22 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.42 2.75 1.27 3.65
3.26 1.31 2.54 1.48 1.62 2.21 1.25 3.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.12 1.67 1.58 2.28 1.35 3.05
3.70 1.25 2.00 1.76 1.50 2.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.60 1.48
Где смотреть матч Тренчин 1:1 Погронье онлайн

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