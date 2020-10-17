1:0
26' ГолЭль-Махдиуи Ашраф
28' Желтая карточкаEduvie Ikoba
38' Желтая карточкаMichal Obrocnik
1:1
59' ГолУэйр Джеймс
29
Лигеон
Рубен
66
Пиринен
Юха
16
Jakub
Kadak
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лигеон РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jakub KadakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Milan CorrynПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Kelvin Pires
-
71 Adam Tucny
-
-
Главный тренер: Stijn Vreven
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
-
30 Samuel Dovec
-
-
-
23 Alieu Fadera
-
-
11 Kojo Matic
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
26'
28'
38'
59'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чатакович Хамза
|4 (2)
|0.4
|2.
|Рогульич Анте
|2
|0.2
|3.
|Eduvie Ikoba
|2
|0.2
|4.
|Лигеон Рубен
|1
|0.1
|5.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.1
|6.
|Букари Осман
|1
|0.1
|7.
|Abubakar Ghali
|1
|0.1
|8.
|Зубайру Абдул
|0
|0
|9.
|Jakub Kadak
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|3
|0.3
|2.
|Уэйр Джеймс
|2
|0.2
|3.
|Alieu Fadera
|2
|0.2
|4.
|Peter Mazan
|2
|0.2
|5.
|Павлик Петр
|1
|0.1
|6.
|Patrik Blahut
|1
|0.1
|7.
|Петрак Бернард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Steve Kapuadi
|2
|1
|2.
|Reuben Yem
|3
|0
|3.
|Eduvie Ikoba
|3
|0
|4.
|Зубайру Абдул
|1
|1
|5.
|Депетрис Давид
|2
|0
|6.
|Milan Corryn
|2
|0
|7.
|Richard Krizan
|2
|0
|8.
|Лигеон Рубен
|1
|0
|9.
|Шулек Мартин
|1
|0
|10.
|Чатакович Хамза
|1
|0
|11.
|Букари Осман
|1
|0
|12.
|Abubakar Ghali
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хрибик Петер
|5
|0
|2.
|Dominik Spiriak
|5
|0
|3.
|Peter Mazan
|3
|0
|4.
|Richard Zupa
|3
|0
|5.
|Michal Obrocnik
|2
|0
|6.
|Павлик Петр
|2
|0
|7.
|Cedric Badolo
|2
|0
|8.
|Alieu Fadera
|2
|0
|9.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|10.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|11.
|Петрак Бернард
|1
|0
|12.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|1
|0
|13.
|Patrik Blahut
|1
|0
|14.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тренчин
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Погронье
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: + = -Тренчин 0:1 Сеница ДАК 3:1 Тренчин Середь 1:1 Тренчин Тренчин 3:2 Нитра
Земплин 1:1 Тренчин Тренчин 1:2 Слован Братислава Тренчин 2:4 Жилина Тренчин 1:1 Злате Моравце Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:5 Фастав Злин Тренчин 0:3 Погронье Жилина-2 2:2 Тренчин Тренчин 0:3 Нитра Тренчин 3:2 Середь Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин
Погронье Последние 20 матчей: + = -Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье
Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|4:2
|10
|9
|0
|1
|33 - 14
|27
|2.
|Слован Братислава
|3:0
|10
|8
|1
|1
|29 - 6
|25
|3.
|Нитра
|10
|4
|2
|4
|14 - 20
|14
|4.
|Жилина
|9
|4
|1
|4
|24 - 18
|13
|5.
|Спартак Трнава
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|6.
|Ружомберок
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|7.
|Середь
|0:3
|10
|3
|4
|3
|13 - 18
|13
|8.
|Злате Моравце
|10
|3
|3
|4
|16 - 13
|12
|9.
|Сеница
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|10.
|Земплин
|2:4
|10
|2
|2
|6
|9 - 26
|8
|11.
|Погронье
|1:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|12.
|Тренчин
|1:1
|10
|1
|5
|4
|13 - 18
|8
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|11.50
|1.02
|5.25
|1.07
|4.50
|1.18
|1.77
|1.97
|1.97
|1.78
|2.08
|1.70
|1.82
|1.92
|1.12
|5.55
|1.37
|3.00
|1.11
|5.80
|1.12
|5.70
|1.03
|10.00
|1.02
|10.50
|10.25
|1.01
|4.95
|1.14
|4.10
|1.21
|2.52
|1.55
|—
|—
|1.91
|1.83
|—
|—
|1.58
|2.23
|1.28
|3.24
|1.22
|3.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—