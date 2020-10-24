Львов
1:3
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Днепр-1
0:1
13' ГолКогут Игорь
1:1
23' ГолКравчук Юрий
1:2
25' ГолДовбик Артём
55' Желтая карточкаНазаренко Александр
58' Желтая карточкаКошман Игорь
63' Желтая карточкаКогут Игорь
79' Желтая карточкаЛогинов Сергей
1:3
82' ГолЧичиков Алексей
84' Желтая карточкаЧирьяк Фране
12
Костик
Орест
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
13'
0:1
23'
1:1
25'
1:2
58'
63'
79'
82'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|1
|0.17
|2.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.17
|3.
|Кравчук Юрий
|1
|0.17
|4.
|Кошман Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.29
|2.
|Хобленко Алексей
|2
|0.29
|3.
|Назаренко Александр
|2
|0.29
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.14
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.14
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.14
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.14
|8.
|Адамюк Владимир
|1
|0.14
|9.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|10.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|11.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|12.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|4
|0
|2.
|Maroine Mihoubi
|2
|1
|3.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|4.
|Кошман Игорь
|2
|0
|5.
|Клименчук Егор
|2
|0
|6.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|7.
|Казлаускас Донатас
|1
|0
|8.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|9.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|10.
|Borislav Topic II
|1
|0
|11.
|Шина Алвес
|1
|0
|12.
|Кравчук Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|3
|1
|2.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|3.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|4.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|5.
|Сваток Александр
|2
|0
|6.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|7.
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|8.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|9.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|10.
|Назаренко Александр
|2
|0
|11.
|Логинов Сергей
|1
|0
|12.
|Дуглас Силва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Днепр-1
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +2 =7 -11Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =3 -7Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Днепр-1: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|13.00
|1.02
|10.50
|1.03
|4.05
|1.20
|3.35
|1.30
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.96
|1.85
|1.72
|2.12
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.06
|8.10
|—
|—
|1.22
|12.00
|1.05
|9.50
|1.05
|9.50
|11.25
|1.00
|10.50
|1.01
|4.05
|1.19
|3.40
|1.29
|—
|—
|2.22
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.14
|—
|—
|1.44
|2.58
|—
|—
|1.19
|3.84
|—
|—
|1.15
|4.90
|—
|—
|1.04
|7.90
|—
|—
|1.03
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.63
|1.20
|3.14
|1.35
|2.39
|1.57
|2.03
|1.80
|1.81
|2.03
|1.57
|2.40
|1.56
|2.45
|1.75
|2.09
|1.48
|2.65
|1.20
|4.35
|2.01
|1.81
|1.71
|2.15
|1.49
|2.60
|1.42
|2.84
|1.74
|2.11
|1.55
|2.44
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.66
|—
|—
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.11
|6.50
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.11
|6.50
|3.32
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.33
|2.34
|1.60
|1.83
|2.00
|1.51
|2.54
|1.49
|2.66
|1.33
|3.35
|—
|—
|—
|—
|1.59
|2.37
|1.34
|3.21
|—
|—
Прогнозы на матч Львов 1:3 Днепр-1
Исход игры
Львов
15.4% (24)
Ничья
23.1% (36)
Днепр-1
61.5% (96)
Тотал 2.5
Больше
37.66% (58)
Меньше
62.34% (96)
Обе команды забьют
Да
54.55% (84)
Нет
45.45% (70)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
26.3% (41)
0:1 Днепр-1
23.1% (36)
1:1 Ничья
19.2% (30)
1:0 Львов
10.9% (17)
0:2 Днепр-1
4.5% (7)
1:3 Днепр-1
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:1 Львов
2.6% (4)
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