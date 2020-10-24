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Ружомберок
2:1
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
0:1
20' Гол
Курминовски Давид
77' Желтая карточка
Кмет Матуш
1:1
82' Гол
Кочан Матей
2:1
90' Гол
Martin Regali
90'+3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 5 0.45
2. Кмет Матуш 2 0.18
3. Масло Ян 2 (2) 0.18
4. Герец Штефан 1 0.09
5. Кочан Матей 1 0.09
6. Martin Regali 1 0.09
7. Жигмунд Марек 1 0.09
8. Дунгель Петер 1 0.09
9. Бренкус Адам 1 0.09
10. Мацик Матуш 0 0
11. Такач Далибор 0 0
12. Мойжиш Александр 0 0
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бичахчян Ваан 7 (1) 0.64
2. Курминовски Давид 6 (1) 0.55
3. Илько Патрик 3 0.27
4. Паур Якуб 2 0.18
5. Дурис Давид 2 0.18
6. Валло Кристиан 1 0.09
7. Гамбош Мартин 1 0.09
8. Капралик Адриан 1 0.09
9. Мыслович Патрик 1 0.09
10. Кивиор Якуб 1 0.09
11. Слука Бранислав 0 0
12. Копас Адам 0 0
13. Фазлагич Энис 0 0
14. Бернат Ян 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 4 0
2. Бодя Мартин 2 1
3. Кочан Матей 3 0
4. Чурма Матей 3 0
5. Такач Далибор 2 0
6. Жигмунд Марек 2 0
7. Lukas Kojnok 2 0
8. Мрва Марио 2 0
9. Масло Ян 1 0
10. Герец Штефан 1 0
11. Мацик Матуш 1 0
12. Альмаси Ладислав 1 0
13. Костадинов Тихомир 1 0
14. Дунгель Петер 1 0
15. Мойжиш Александр 1 0
16. Бренкус Адам 1 0
17. Мадленяк Матей 1 0
Жилина
# Игрок      
1. Яворчек Доминик 3 0
2. Минарик Ян 2 0
3. Кивиор Якуб 2 0
4. Паур Якуб 1 0
5. Валло Кристиан 1 0
6. Копас Адам 1 0
7. Фазлагич Энис 1 0
8. Илько Патрик 1 0
9. Гоно Мирослав 1 0
10. Капралик Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 40% (6)
 Жилина 12% (3) 16% (4) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин
ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок
Жилина Последние 20 матчей: + = -
Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава
Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Жилина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ружомберок 2:1 Жилина Суперлига Жилина 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:3 Жилина Суперлига Жилина 4:2 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 10 9 0 1 33 - 14 27
2. Слован Братислава 10 8 1 1 29 - 6 25
3. Жилина 11 5 1 5 27 - 21 16
4. Спартак Трнава 11 5 1 5 13 - 12 16
5. Ружомберок 11 4 4 3 16 - 17 16
6. Злате Моравце 11 4 3 4 18 - 14 15
7. Нитра 11 4 3 4 15 - 21 15
8. Середь 11 3 4 4 14 - 20 13
9. Сеница 11 3 2 6 11 - 21 11
10. Земплин 11 2 3 6 10 - 27 9
11. Погронье 11 1 5 5 12 - 18 8
12. Тренчин 11 1 5 5 13 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 3.45 1.48
12.00 3.10 1.35
2.04 3.78 3.22
13.74 3.50 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 12.00 1.01 2.05 1.72 4.10 1.21 1.17 4.70 2.06 1.71 1.97 1.78 1.74 2.02 1.17 4.70 1.32 3.20 1.09 6.50 1.10 6.20 1.05 8.50 1.03 11.50
11.00 1.00 4.40 1.17 3.84 1.21 2.36 1.52 1.90 1.84 1.60 2.40 1.30 3.32 1.21 3.92 1.07 6.45
1.92 1.92 1.56 2.43 1.22 4.23 1.69 2.17 1.47 2.67 2.07 1.77 1.76 2.08 1.56 2.43 1.61 2.31 1.44 2.77 1.54 2.48 1.22 4.28 1.10 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.50 2.48 1.50 1.52 2.42 1.23 3.80 1.05 8.50
3.42 1.28 2.48 1.50 1.61 2.22 1.28 3.46
3.18 1.36 2.45 1.55 1.85 1.97 1.30 3.47 1.15 5.21 1.45 2.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
3.90 1.23 1.97 1.78 1.48 2.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
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