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Днепр-1
1:2
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
1:0
22' Гол
Назаренко Александр
1:1
34' Гол в свои ворота
Адамюк Владимир
1:2
43' Гол
Цыганков Виктор
50' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
55' Желтая карточка
Буяльский Виталий
78' Желтая карточка
Назаренко Александр
87' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
90' Желтая карточка
Попов Денис II
90' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
90'+4
23
Сарнавский
Богдан
17
Лукас
Тэйлор
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
11
Цуриков
Андрей
97
Игнатенко
Даниил
29
Назаренко
Александр
8
Когут
Игорь
76
Пихалёнок
Александр
20
Ди
Франко
Франсиско
7
Довбик
Артём
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
20
Караваев
Александр
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Вербич
Беньямин
89
Супряга
Владислав
Днепр-1
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 3 0.38
2. Довбик Артём 2 (1) 0.25
3. Хобленко Алексей 2 0.25
4. Когут Игорь 1 0.13
5. Цуриков Андрей 1 0.13
6. Булеца Сергей 1 0.13
7. Чичиков Алексей 1 0.13
8. Адамюк Владимир 1 0.13
9. Кравченко Сергей 0 0
10. Пихалёнок Александр 0 0
11. Лукас Тэйлор 0 0
12. Дубинчак Владислав 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 4 (1) 0.5
2. Супряга Владислав 2 0.25
3. Вербич Беньямин 2 0.25
4. Буяльский Виталий 1 0.13
5. Шапаренко Николай 1 0.13
6. Де Пена Карлос 1 0.13
7. Родригес Жерсон 1 0.13
8. Андриевский Александр 1 0.13
9. Попов Денис II 1 0.13
10. Караваев Александр 0 0
11. Кедзёра Томаш 0 0
12. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 3 1
2. Цуриков Андрей 2 1
3. Адамюк Владимир 3 0
4. Игнатенко Даниил 3 0
5. Назаренко Александр 3 0
6. Кравченко Сергей 2 0
7. Сваток Александр 2 0
8. Ди Франко Франсиско 2 0
9. Вакулко Юрий 2 0
10. Дубинчак Владислав 2 0
11. Логинов Сергей 1 0
12. Дуглас Силва 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 1 1
2. Сидорчук Сергей 2 0
3. Де Пена Карлос 2 0
4. Забарный Илья 2 0
5. Буяльский Виталий 1 0
6. Кедзёра Томаш 1 0
7. Родригес Жерсон 1 0
8. Супряга Владислав 1 0
9. Попов Денис II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3)
 Динамо Киев 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1
Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:4 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
4. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Олимпик Донецк Заявка 8 4 0 4 12 - 13 12
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
7. Мариуполь Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
8. Александрия Заявка 8 3 1 4 16 - 14 10
9. Заря Заявка 7 2 3 2 14 - 8 9
10. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 12 - 15 8
11. Минай Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
12. Ингулец Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
13. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
14. Львов Заявка 6 0 1 5 3 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Цыганков Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Адамюк Владимир уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Днепр-1 1.4% (2)
X 6.8% (10)
Динамо Киев 91.9% (136)
Все прогнозы
2.55 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 48.00 12.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.33 1.51
  37.07 7.24 1.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 7.77 1.08 6.50 1.11 2.75 1.44 2.00 1.81 2.08 1.72 1.24 4.00 1.48 2.63 1.24 4.00 1.42 9.50 1.03 12.00 1.08 7.77 1.07 8.40
9.80 1.00 3.84 1.18 3.20 1.29 2.09 1.61 1.72 2.05 1.51 2.63 1.22 3.98 1.16 4.45 1.04 8.50 1.03 9.10
4.75 1.19 2.92 1.40 3.04 1.37 2.39 1.58 2.08 1.76 1.77 2.06 1.56 2.42 1.88 1.94 1.57 2.40 1.26 3.73 1.93 1.90 1.65 2.25 1.44 2.76 1.36 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.50 1.30 2.28 1.61 1.92 1.87 1.27 3.70 1.13 5.80 1.04 10.00
3.20 1.32 2.16 1.65 1.53 2.36 1.21 4.10
2.39 1.58 1.87 1.96 1.53 2.50 1.55 2.46 1.31 3.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.37 1.80 2.00 1.44 2.85 1.23 4.05
2.99 1.36 1.82 1.92 1.40 2.81

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.20
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Днепр-1 1:2 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Динамо Киев

Исход игры
Днепр-1
1.4% (2)
Ничья
6.8% (10)
Динамо Киев
91.9% (136)
Тотал 2.5
Больше
63.7% (93)
Меньше
36.3% (53)
Обе команды забьют
Да
65.07% (95)
Нет
34.93% (51)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
46.6% (69)
0:2 Динамо Киев
20.9% (31)
1:3 Динамо Киев
10.1% (15)
0:1 Динамо Киев
8.8% (13)
1:1 Ничья
4.7% (7)
0:3 Динамо Киев
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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