Днепр-1
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Динамо Киев
1:0
22' ГолНазаренко Александр
1:1
34' Гол в свои воротаАдамюк Владимир
1:2
43' ГолЦыганков Виктор
50' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
55' Желтая карточкаБуяльский Виталий
78' Желтая карточкаНазаренко Александр
87' Желтая карточкаКедзёра Томаш
90' Желтая карточкаПопов Денис II
90' Желтая карточкаПихалёнок Александр
17
Лукас
Тэйлор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
22'
34'
1:1
43'
50'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|3
|0.38
|2.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.25
|3.
|Хобленко Алексей
|2
|0.25
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.13
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.13
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.13
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.13
|8.
|Адамюк Владимир
|1
|0.13
|9.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|10.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|11.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|12.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|4 (1)
|0.5
|2.
|Супряга Владислав
|2
|0.25
|3.
|Вербич Беньямин
|2
|0.25
|4.
|Буяльский Виталий
|1
|0.13
|5.
|Шапаренко Николай
|1
|0.13
|6.
|Де Пена Карлос
|1
|0.13
|7.
|Родригес Жерсон
|1
|0.13
|8.
|Андриевский Александр
|1
|0.13
|9.
|Попов Денис II
|1
|0.13
|10.
|Караваев Александр
|0
|0
|11.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|12.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|3
|1
|2.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|3.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|4.
|Игнатенко Даниил
|3
|0
|5.
|Назаренко Александр
|3
|0
|6.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|7.
|Сваток Александр
|2
|0
|8.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|9.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|10.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|11.
|Логинов Сергей
|1
|0
|12.
|Дуглас Силва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|1
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|3.
|Де Пена Карлос
|2
|0
|4.
|Забарный Илья
|2
|0
|5.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|6.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|7.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|8.
|Супряга Владислав
|1
|0
|9.
|Попов Денис II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|Динамо Киев
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1
Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 8
|9
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|11.00
|1.03
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|—
|—
|2.75
|1.44
|2.00
|1.81
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.42
|9.50
|1.03
|12.00
|1.08
|7.77
|1.07
|8.40
|
|9.80
|1.00
|3.84
|1.18
|3.20
|1.29
|—
|—
|2.09
|1.61
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.22
|3.98
|—
|—
|1.16
|4.45
|—
|—
|1.04
|8.50
|1.03
|9.10
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|4.75
|1.19
|2.92
|1.40
|3.04
|1.37
|2.39
|1.58
|2.08
|1.76
|1.77
|2.06
|1.56
|2.42
|1.88
|1.94
|1.57
|2.40
|1.26
|3.73
|1.93
|1.90
|1.65
|2.25
|1.44
|2.76
|1.36
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Динамо Киев
Исход игры
Днепр-1
1.4% (2)
Ничья
6.8% (10)
Динамо Киев
91.9% (136)
Тотал 2.5
Больше
63.7% (93)
Меньше
36.3% (53)
Обе команды забьют
Да
65.07% (95)
Нет
34.93% (51)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
46.6% (69)
0:2 Динамо Киев
20.9% (31)
1:3 Динамо Киев
10.1% (15)
0:1 Динамо Киев
8.8% (13)
1:1 Ничья
4.7% (7)
0:3 Динамо Киев
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!