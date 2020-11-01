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  3. Дания
Оденсе
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Хорсенс
0'
1:0
11' Гол
Emmanuel Sabbi
47' Желтая карточка
Клеве Троэльс
58' Красная карточка
Финнбогасон Къяртан
89' Желтая карточка
Muamer Brajanac
90'+6
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
20
Ayo
Simon
Okusun
14
Томасен
Йенс
16
Шельвик
Йорген
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
23
Клеве
Троэльс
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
15
Буус
Якоб
9
Louka
Andreasen
10
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
7
Финнбогасон
Къяртан
44
Брок-Мадсен
Николай
Оденсе
3-4-3
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

11'
Emmanuel Sabbi
1:0
47'
Клеве Троэльс
 
58'
 
Финнбогасон Къяртан
69'
 
Lirim Qamili
Louka Andreasen
72'
 
Thor Soendergaard Lange
Буус Якоб
73'
Max Fenger
Emmanuel Sabbi
 
82'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Клеве Троэльс
 
82'
Трандарсон Арон-Элис
Ayo Simon Okusun
 
82'
Миккель Хиллегард
Джейбали Иссам
 
87'
 
Muamer Brajanac
Jonas Thorsen
87'
 
Геммер Йонас
Malte Kiilerich Hansen
87'
 
Magnus Jensen
Peter Nymann
89'
 
Muamer Brajanac

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.57
2. Emmanuel Sabbi 3 0.43
3. Тверсков Йеппе 2 0.29
4. Томасен Йенс 1 0.14
5. Ayo Simon Okusun 1 0.14
6. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
7. Шельвик Йорген 0 0
8. Лунд Оливер 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.29
2. Ламб Микаэл 1 0.14
3. Ханссон Халлюр 1 0.14
4. Louka Andreasen 0 0
5. Casper Tengstedt 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Emmanuel Sabbi 3 0
2. Ayo Simon Okusun 2 0
3. Лунд Оливер 2 0
4. Джейбали Иссам 0 1
5. Тверсков Йеппе 1 0
6. Трандарсон Арон-Элис 1 0
7. Томасен Йенс 1 0
8. Клеве Троэльс 1 0
9. Лунд Марко 1 0
10. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 2
2. Alexander Ludwig II 2 0
3. Финнбогасон Къяртан 0 1
4. Jonas Thorsen 1 0
5. Ханссон Халлюр 1 0
6. Брок-Мадсен Николай 1 0
7. Геммер Йонас 1 0
8. Jannik Pohl 1 0
9. Thor Soendergaard Lange 1 0
10. Буус Якоб 1 0
11. Magnus Jensen 1 0
12. Lirim Qamili 1 0
13. Muamer Brajanac 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0
 Хорсенс 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле
Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи
Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
4. Брондбю 6 4 0 2 11 - 10 12
5. Орхус 6 3 2 1 13 - 7 11
6. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
7. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Ольборг 6 2 2 2 6 - 8 8
9. Копенгаген 0:0 7 2 2 3 10 - 11 8
10. Раннерс 7 2 1 4 9 - 7 7
11. Люнгбю 0:0 7 0 3 4 5 - 13 3
12. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
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  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 6.10 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 9.20 53.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.15 5.20

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 1.82 1.92 3.15 1.33 1.12 5.55 1.80 1.93 1.65 2.25 1.09 6.50 1.19 4.30 1.04 9.00 1.05 8.80 1.01 12.60
10.75 1.00 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.13 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.17 4.40 1.11 5.25 1.03 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.15 1.70 1.40 2.80 1.16 4.80 1.03 10.00 1.02 11.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.36 1.78 1.97 1.39 2.85
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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