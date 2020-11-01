Оденсе
1:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 300
Хорсенс
1:0
11' ГолEmmanuel Sabbi
47' Желтая карточкаКлеве Троэльс
58' Красная карточкаФиннбогасон Къяртан
89' Желтая карточкаMuamer Brajanac
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Max Fenger
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
11'
1:0
47'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.57
|2.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0.43
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0.29
|4.
|Томасен Йенс
|1
|0.14
|5.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.14
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|7.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|8.
|Лунд Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.29
|2.
|Ламб Микаэл
|1
|0.14
|3.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.14
|4.
|Louka Andreasen
|0
|0
|5.
|Casper Tengstedt
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0
|2.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|3.
|Лунд Оливер
|2
|0
|4.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|5.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|7.
|Томасен Йенс
|1
|0
|8.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|9.
|Лунд Марко
|1
|0
|10.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|0
|2
|2.
|Alexander Ludwig II
|2
|0
|3.
|Финнбогасон Къяртан
|0
|1
|4.
|Jonas Thorsen
|1
|0
|5.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|6.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|7.
|Геммер Йонас
|1
|0
|8.
|Jannik Pohl
|1
|0
|9.
|Thor Soendergaard Lange
|1
|0
|10.
|Буус Якоб
|1
|0
|11.
|Magnus Jensen
|1
|0
|12.
|Lirim Qamili
|1
|0
|13.
|Muamer Brajanac
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|Хорсенс
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле
Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Вайле
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|4.
|Брондбю
|6
|4
|0
|2
|11 - 10
|12
|5.
|Орхус
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Нордшелланн
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|7.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|9.
|Копенгаген
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|10.
|Раннерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 7
|7
|11.
|Люнгбю
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|12.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.80
|1.03
|1.82
|1.92
|3.15
|1.33
|1.12
|5.55
|1.80
|1.93
|1.65
|2.25
|1.09
|6.50
|1.19
|4.30
|1.04
|9.00
|1.05
|8.80
|1.01
|12.60
|
|10.75
|1.00
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|1.41
|2.82
|1.17
|4.40
|1.11
|5.25
|1.03
|8.70
|—
|—