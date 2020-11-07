Нюрнберг
1:1
Конец матча
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
Фортуна
1:0
15' ПенальтиШаффлер Мануэль
29' Желтая карточкаХеннингс Роувен
1:1
30' ГолКараман Кенан
42' Желтая карточкаСёренсен Асгер
90' Желтая карточкаВалентини Энрико
90' Желтая карточкаАппелькамп Синта
28
Мюль
Лукас
14
Краусс
Том
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кноте НоэльЗащитник
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Рейн СимонПолузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
-
11 Зреляк АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Финк ОливерПолузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
15'
1:0
29'
30'
42'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лохкемпер Феликс
|2
|0.29
|2.
|Кёпке Паскаль
|2
|0.29
|3.
|Шаффлер Мануэль
|2 (1)
|0.29
|4.
|Гайс Йоханнес
|1 (1)
|0.14
|5.
|Хак Робин
|1
|0.14
|6.
|Мюль Лукас
|1
|0.14
|7.
|Хандверкер Тим
|1
|0.14
|8.
|Валентини Энрико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|2
|0.29
|2.
|Хеннингс Роувен
|1
|0.14
|3.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.14
|4.
|Ковнацки Давид
|1
|0.14
|5.
|Зоботка Марсель
|1
|0.14
|6.
|Бодзек Адам
|0
|0
|7.
|Крайнц Лука
|0
|0
|8.
|Петерсон Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|2.
|Гайс Йоханнес
|2
|0
|3.
|Валентини Энрико
|2
|0
|4.
|Лохкемпер Феликс
|2
|0
|5.
|Доведан Никола
|2
|0
|6.
|Сёренсен Асгер
|2
|0
|7.
|Краусс Том
|2
|0
|8.
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|9.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0
|10.
|Хак Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|3
|0
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|3.
|Дансо Кевин
|1
|1
|4.
|Нана Ампома
|1
|1
|5.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|6.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|7.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|8.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|9.
|Циммер Жан
|1
|0
|10.
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|11.
|Ковнацки Давид
|1
|0
|12.
|Пётровски Якуб
|1
|0
|13.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нюрнберг
|40% (4)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|Фортуна
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|66.67% (4)
Предыдущие игры
Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт
Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Бохум
Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна
Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна
Последние игры между собой
Нюрнберг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Фортуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нюрнберг» – «Фортуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нюрнберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нюрнберг» – «Фортуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|8.60
|1.04
|8.00
|1.05
|2.75
|1.42
|2.17
|1.69
|1.82
|1.37
|1.72
|2.12
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.13
|5.10
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|
|8.40
|1.03
|7.70
|1.06
|3.62
|1.27
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.99
|1.94
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.35
|3.10
|—
|—
|1.14
|5.00
|1.10
|5.60
|1.01
|10.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.00
|1.27
|3.05
|1.42
|2.34
|1.65
|1.57
|2.48
|1.35
|3.36
|1.12
|6.63
|2.08
|1.80
|1.77
|2.13
|1.54
|2.58
|—
|—
|1.20
|4.77
|—
|—
|—
|—
|—
|—