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  2. Матчи
  3. Германия
Нюрнберг
1:1
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
1:0
15' Пенальти
Шаффлер Мануэль
29' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
1:1
30' Гол
Караман Кенан
42' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
90' Желтая карточка
Валентини Энрико
90' Желтая карточка
Аппелькамп Синта
90'+3
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
28
Мюль
Лукас
4
Сёренсен
Асгер
6
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
14
Краусс
Том
20
Кёпке
Паскаль
10
Доведан
Никола
7
Лохкемпер
Феликс
9
Шаффлер
Мануэль
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
4
Дансо
Кевин
31
Зоботка
Марсель
39
Циммер
Жан
8
Пётровски
Якуб
13
Бодзек
Адам
12
Петерсон
Кристофер
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
Нюрнберг
4-2-3-1
Фортуна
4-4-2

Ход матча

15'
Шаффлер Мануэль
1:0
29'
 
Хеннингс Роувен
30'
1:1
Караман Кенан
(Петерсон Кристофер)
42'
Сёренсен Асгер
 
58'
 
Пледль Томас
Циммер Жан
58'
 
Аппелькамп Синта
Бодзек Адам
62'
Гайс Йоханнес
Доведан Никола
 
70'
 
Офори Келвин
Петерсон Кристофер
77'
Шлойзенер Фабиан
Лохкемпер Феликс
 
80'
 
Хоффманн Андре
Пётровски Якуб
81'
 
Боррьелло Брендон
Хеннингс Роувен
88'
Рейн Симон
Краусс Том
 
90'
Валентини Энрико
 
90'
 
Аппелькамп Синта

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лохкемпер Феликс 2 0.29
2. Кёпке Паскаль 2 0.29
3. Шаффлер Мануэль 2 (1) 0.29
4. Гайс Йоханнес 1 (1) 0.14
5. Хак Робин 1 0.14
6. Мюль Лукас 1 0.14
7. Хандверкер Тим 1 0.14
8. Валентини Энрико 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 2 0.29
2. Хеннингс Роувен 1 0.14
3. Циммерман Маттиас 1 0.14
4. Ковнацки Давид 1 0.14
5. Зоботка Марсель 1 0.14
6. Бодзек Адам 0 0
7. Крайнц Лука 0 0
8. Петерсон Кристофер 0 0

Карточки

Нюрнберг
# Игрок      
1. Нюрнбергер Фабиан 3 0
2. Гайс Йоханнес 2 0
3. Валентини Энрико 2 0
4. Лохкемпер Феликс 2 0
5. Доведан Никола 2 0
6. Сёренсен Асгер 2 0
7. Краусс Том 2 0
8. Кёпке Паскаль 1 0
9. Шаффлер Мануэль 1 0
10. Хак Робин 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 3 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Дансо Кевин 1 1
4. Нана Ампома 1 1
5. Хеннингс Роувен 2 0
6. Зоботка Марсель 2 0
7. Хоффманн Андре 1 0
8. Хартерц Флориан 1 0
9. Циммер Жан 1 0
10. Боррьелло Брендон 1 0
11. Ковнацки Давид 1 0
12. Пётровски Якуб 1 0
13. Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нюрнберг 40% (4) 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1)
 Фортуна 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 66.67% (4)

Предыдущие игры

Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт
Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Бохум
Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна
Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна

Последние игры между собой

Нюрнберг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Фортуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Фортуна 2:1 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 3:0 Фортуна Бундеслига Нюрнберг 2:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:2 Нюрнберг Бундеслига 2
Нюрнберг 2:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:2 Нюрнберг Бундеслига 2 Фортуна 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 5:1 Фортуна Кубок Нюрнберг 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:3 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 0:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:0 Фортуна Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
5. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
6. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Дармштадт Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Карлсруэ Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
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Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 5.70 1.40 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.65 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.22 3.08
  4.86 1.48 6.23

Самый высокий коэффициент на матч «Нюрнберг» – «Фортуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нюрнберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нюрнберг» – «Фортуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.60 1.04 8.00 1.05 2.75 1.42 2.17 1.69 1.82 1.37 1.72 2.12 1.52 2.55 1.12 5.55 1.13 5.10 1.09 6.50 1.02 11.00 1.04 9.00 1.02 11.00
8.40 1.03 7.70 1.06 3.62 1.27 2.77 1.44 1.99 1.94 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
4.00 1.27 3.05 1.42 2.34 1.65 1.57 2.48 1.35 3.36 1.12 6.63 2.08 1.80 1.77 2.13 1.54 2.58 1.20 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.96 1.84 2.11 1.68 1.13 5.50 1.47 2.55 1.03 10.00
2.83 1.43 1.92 1.88 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
3.16 1.39 2.60 1.54 2.03 1.86 1.63 2.38 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.71 2.06 1.28 3.35
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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