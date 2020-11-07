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Санкт-Пёльтен
0:1
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
0:1
31' Гол
Ридер Флориан
41' Желтая карточка
Zan Rogelj
50' Желтая карточка
Риглер Кристоф
55' Желтая карточка
Шнегг Давид
59' Вторая желтая карточка
Zan Rogelj
63' Желтая карточка
Гугганиг Давид
85' Желтая карточка
Маранда Мануэль
86' Желтая карточка
Штайнвендер Михаэль
90'+4
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
5
Маранда
Мануэль
29
Дрешер
Даниэль
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
24
Грозурек
Лукас
19
Хуги
Дор
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Raffael
Behounek
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
Санкт-Пёльтен
4-3-3
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 5 (1) 0.71
2. Шмидт Александер 4 0.57
3. Танзмар Марсель 1 0.14
4. Грозурек Лукас 1 0.14
5. Лейте Луан 1 0.14
6. Гальпер Кристоф 1 0.14
7. Майстер Николас 1 (1) 0.14
8. Любичич Роберт 0 0
9. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
10. Дейвис Джордж 0 0
11. Покорны Петер 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.43
2. Йебоа Келвин 1 0.14
3. Ридер Флориан 1 0.14
4. Баден Николай 1 0.14
5. Шнегг Давид 1 0.14
6. Кох Фабиан 0 0
7. Пецос Атанасиос 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 4 0
2. Риглер Кристоф 2 0
3. Маранда Мануэль 2 0
4. Штайнвендер Михаэль 2 0
5. Луксбахер Даниэль 1 0
6. Шуц Даниэль 1 0
7. Шульц Кофи 1 0
8. Майстер Николас 1 0
9. Шмидт Александер 1 0
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0
11. Любичич Роберт 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 4 0
2. Zan Rogelj 1 1
3. Пецос Атанасиос 2 0
4. Освальд Фердинанд 2 0
5. Хагер Штефан 2 0
6. Прантер Беньямин 1 0
7. Бучачер Флориан 1 0
8. Ридер Флориан 1 0
9. Челич Неманя 1 0
10. Шнегг Давид 1 0
11. Johannes Naschberger 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Сваровски Тироль 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена Заявка 6 5 1 0 17 - 7 16
3. ЛАСК Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
5. Штурм Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
7. Сваровски Тироль Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
8. Вольфсбергер Заявка 6 2 0 4 12 - 15 6
9. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
10. Хартберг Заявка 7 1 3 3 6 - 15 6
11. Альтах Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
12. Адмира Заявка 6 1 1 4 9 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Zan Rogelj получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ридер Флориан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.25 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.86 2.98

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 12.00 1.01 2.01 1.75 4.20 1.21 1.18 4.50 1.96 1.85 1.94 1.86 1.77 2.05 1.14 5.20 1.33 3.15 1.02 11.00 1.10 6.30 1.02 8.50 1.02 11.50
17.00 1.01 15.75 1.02 5.55 1.15 4.55 1.21 2.67 1.53 2.06 1.78 1.66 2.25 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 2.45 1.51 1.40 2.80 1.23 3.85 1.03 10.00
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.07 1.72 1.53 2.39 1.33 3.15
5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
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