Санкт-Пёльтен
0:1
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Сваровски Тироль
0:1
31' ГолРидер Флориан
41' Желтая карточкаZan Rogelj
50' Желтая карточкаРиглер Кристоф
55' Желтая карточкаШнегг Давид
59' Вторая желтая карточкаZan Rogelj
63' Желтая карточкаГугганиг Давид
85' Желтая карточкаМаранда Мануэль
86' Желтая карточкаШтайнвендер Михаэль
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
19
Хуги
Дор
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мету ЭмилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Zan RogeljПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
31'
0:1
41'
50'
55'
59'
63'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|5 (1)
|0.71
|2.
|Шмидт Александер
|4
|0.57
|3.
|Танзмар Марсель
|1
|0.14
|4.
|Грозурек Лукас
|1
|0.14
|5.
|Лейте Луан
|1
|0.14
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.14
|7.
|Майстер Николас
|1 (1)
|0.14
|8.
|Любичич Роберт
|0
|0
|9.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|10.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|11.
|Покорны Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.43
|2.
|Йебоа Келвин
|1
|0.14
|3.
|Ридер Флориан
|1
|0.14
|4.
|Баден Николай
|1
|0.14
|5.
|Шнегг Давид
|1
|0.14
|6.
|Кох Фабиан
|0
|0
|7.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|4
|0
|2.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|3.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|4.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|5.
|Луксбахер Даниэль
|1
|0
|6.
|Шуц Даниэль
|1
|0
|7.
|Шульц Кофи
|1
|0
|8.
|Майстер Николас
|1
|0
|9.
|Шмидт Александер
|1
|0
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|11.
|Любичич Роберт
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|4
|0
|2.
|Zan Rogelj
|1
|1
|3.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|4.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|5.
|Хагер Штефан
|2
|0
|6.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|7.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|8.
|Ридер Флориан
|1
|0
|9.
|Челич Неманя
|1
|0
|10.
|Шнегг Давид
|1
|0
|11.
|Johannes Naschberger
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Сваровски Тироль
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|5.
|Штурм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|9.
|Рид
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|11.00
|1.02
|12.00
|1.01
|2.01
|1.75
|4.20
|1.21
|1.18
|4.50
|1.96
|1.85
|1.94
|1.86
|1.77
|2.05
|1.14
|5.20
|1.33
|3.15
|1.02
|11.00
|1.10
|6.30
|1.02
|8.50
|1.02
|11.50
|
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.55
|1.15
|4.55
|1.21
|2.67
|1.53
|—
|—
|2.06
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|1.37
|3.15
|1.28
|3.75
|1.12
|6.40
|—
|—
|—
|—