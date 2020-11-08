Хорсенс
0:3
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 300
Сённерйюск
10' Желтая карточкаBjarke Jacobsen
0:1
21' ГолVictor Ekani
22' Желтая карточкаRune Frantsen
52' Желтая карточкаAlexander Bah
56' Желтая карточкаЛоуренс Томас
0:2
68' ГолAlexander Bah
0:3
78' ГолРайт Хаджи
80' Желтая карточкаJonas Thorsen
87' Желтая карточкаLirim Qamili
89' Желтая карточкаMuamer Brajanac
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
21'
22'
52'
56'
68'
0:2
78'
0:3
80'
87'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.25
|2.
|Ламб Микаэл
|1
|0.13
|3.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.13
|4.
|Louka Andreasen
|0
|0
|5.
|Casper Tengstedt
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|6
|0.75
|2.
|Anders Jacobsen II
|5 (1)
|0.63
|3.
|Alexander Bah
|3
|0.38
|4.
|Victor Ekani
|1
|0.13
|5.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.13
|6.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|1
|2
|2.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|3.
|Alexander Ludwig II
|2
|0
|4.
|Lirim Qamili
|2
|0
|5.
|Muamer Brajanac
|2
|0
|6.
|Финнбогасон Къяртан
|0
|1
|7.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|8.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|9.
|Rune Frantsen
|1
|0
|10.
|Геммер Йонас
|1
|0
|11.
|Jannik Pohl
|1
|0
|12.
|Thor Soendergaard Lange
|1
|0
|13.
|Буус Якоб
|1
|0
|14.
|Magnus Jensen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|2
|1
|2.
|Райт Хаджи
|3
|0
|3.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|4.
|Бангор Патрик
|2
|0
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|6.
|Alexander Bah
|2
|0
|7.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|8.
|Альбек Мадс
|1
|0
|9.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|11.
|Peter Christiansen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|Сённерйюск
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс
Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хорсенс 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Хорсенс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Брондбю
|8
|5
|0
|3
|15 - 13
|15
|4.
|Орхус
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Вайле
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|6.
|Ольборг
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нордшелланн
|8
|3
|3
|2
|16 - 11
|12
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|8 - 19
|2
|12.
|Хорсенс
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.50
|1.07
|9.20
|1.04
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.95
|1.37
|2.15
|1.70
|1.68
|2.11
|1.79
|2.02
|1.58
|2.39
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.03
|10.00
|1.04
|9.50
|1.02
|11.00
|
|11.50
|1.04
|9.60
|1.06
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|1.97
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.44
|1.36
|3.18
|—
|—
|1.17
|5.30
|1.14
|5.95
|1.04
|12.00
|—
|—
|
|7.40
|1.11
|—
|—
|2.29
|1.67
|1.90
|1.98
|1.49
|2.73
|1.33
|3.44
|1.25
|4.14
|1.55
|2.55
|1.47
|2.81
|1.41
|3.04
|1.23
|4.33
|—
|—
|1.13
|6.74
|—
|—
|—
|—