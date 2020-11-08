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  3. Дания
Хорсенс
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Сённерйюск
0'
10' Желтая карточка
Bjarke Jacobsen
0:1
21' Гол
Victor Ekani
22' Желтая карточка
Rune Frantsen
52' Желтая карточка
Alexander Bah
56' Желтая карточка
Лоуренс Томас
0:2
68' Гол
Alexander Bah
0:3
78' Гол
Райт Хаджи
80' Желтая карточка
Jonas Thorsen
87' Желтая карточка
Lirim Qamili
89' Желтая карточка
Muamer Brajanac
90'+4
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
10
Ханссон
Халлюр
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Philipp
Schmiedl
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
7
Julius
Eskesen
Хорсенс
4-4-1-1
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

10'
Bjarke Jacobsen
 
21'
0:1
Victor Ekani
(Anders Jacobsen II)
22'
Rune Frantsen
 
46'
 
Peter Christiansen2
Альбек Мадс
52'
 
Alexander Bah
56'
 
Лоуренс Томас
61'
Muamer Brajanac
Rune Frantsen
 
68'
0:2
Alexander Bah
76'
Casper Tengstedt
Louka Andreasen
 
76'
Magnus Jensen
Ламб Микаэл
 
76'
Lirim Qamili
Bjarke Jacobsen
 
78'
0:3
Райт Хаджи
(Alexander Bah)
80'
Jonas Thorsen
 
81'
Thor Soendergaard Lange
Peter Nymann
 
87'
Lirim Qamili
 
89'
Muamer Brajanac
 
90'
 
Онази Оджени
Julius Eskesen
90'
 
Jeppe Simonsen
Victor Ekani
90'
 
Фредериксен Эмиль
Alexander Bah

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.25
2. Ламб Микаэл 1 0.13
3. Ханссон Халлюр 1 0.13
4. Louka Andreasen 0 0
5. Casper Tengstedt 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 6 0.75
2. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.63
3. Alexander Bah 3 0.38
4. Victor Ekani 1 0.13
5. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.13
6. Jeppe Simonsen 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Jonas Thorsen 2 0
3. Alexander Ludwig II 2 0
4. Lirim Qamili 2 0
5. Muamer Brajanac 2 0
6. Финнбогасон Къяртан 0 1
7. Ханссон Халлюр 1 0
8. Брок-Мадсен Николай 1 0
9. Rune Frantsen 1 0
10. Геммер Йонас 1 0
11. Jannik Pohl 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 2 1
2. Райт Хаджи 3 0
3. Лоуренс Томас 2 0
4. Бангор Патрик 2 0
5. Anders Jacobsen II 2 0
6. Alexander Bah 2 0
7. Абсалонсен Йохан 1 0
8. Альбек Мадс 1 0
9. Jeppe Simonsen 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)
 Сённерйюск 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс
Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Кубок Сённерйюск 1:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Хорсенс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 15 - 11 16
3. Брондбю 8 5 0 3 15 - 13 15
4. Орхус 8 4 3 1 16 - 9 15
5. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
6. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
7. Нордшелланн 8 3 3 2 16 - 11 12
8. Оденсе 8 3 1 4 12 - 14 10
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 8 0 2 6 8 - 19 2
12. Хорсенс 8 0 2 6 4 - 16 2
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 3.90 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.56 2.34
  17.32 4.97 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 9.20 1.04 2.75 1.42 2.95 1.37 2.15 1.70 1.68 2.11 1.79 2.02 1.58 2.39 1.08 7.00 1.17 4.70 1.03 10.00 1.04 9.50 1.02 11.00
11.50 1.04 9.60 1.06 3.72 1.28 2.83 1.44 1.97 1.92 1.57 2.44 1.36 3.18 1.17 5.30 1.14 5.95 1.04 12.00
7.40 1.11 2.29 1.67 1.90 1.98 1.49 2.73 1.33 3.44 1.25 4.14 1.55 2.55 1.47 2.81 1.41 3.04 1.23 4.33 1.13 6.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 2.02 1.80 1.40 4.20 1.14 5.30 1.02 11.00
3.12 1.36 2.01 1.80 1.48 2.65 1.16 5.55 1.11 6.60
1.91 1.98 1.57 2.49 1.24 4.21 1.61 2.40 1.22 4.55 1.11 7.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.35 3.10
4.05 1.24 2.75 1.45 1.75 2.08 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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