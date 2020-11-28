Ружомберок
3:0
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Нитра
1:0
8' ГолМадленяк Матей
2:0
34' ГолАльмаси Ладислав
3:0
38' ГолТакач Далибор
68' Желтая карточкаМрва Марио
77' Желтая карточкаOliver Podhorin
83' Желтая карточкаLukas Kojnok
33
Мацик
Матуш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
55
Харуш
Ариэль
11
Lukas
Fabis
13
Daniel
Magda
23
Фашко
Михал
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
30 Lukas Kojnok
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
-
55 Харуш АриэльВратарь
-
11 Lukas FabisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Daniel MagdaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фашко МихалНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
77 Jakub Tancik
-
-
19 Patrik Danek
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
Ход матча
8'
34'
38'
68'
77'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|6
|0.4
|2.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.2
|3.
|Кмет Матуш
|2
|0.13
|4.
|Герец Штефан
|1
|0.07
|5.
|Такач Далибор
|1
|0.07
|6.
|Дунгель Петер
|1
|0.07
|7.
|Кочан Матей
|1
|0.07
|8.
|Martin Regali
|1
|0.07
|9.
|Жигмунд Марек
|1
|0.07
|10.
|Бренкус Адам
|1
|0.07
|11.
|Мадленяк Матей
|1
|0.07
|12.
|Мацик Матуш
|0
|0
|13.
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|14.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|7 (1)
|0.47
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.13
|3.
|Колчак Кристиан
|1
|0.07
|4.
|Oliver Podhorin
|1
|0.07
|5.
|Nikola Gataric
|1
|0.07
|6.
|Мустафич Ален
|1
|0.07
|7.
|Marian Chobot
|1
|0.07
|8.
|Patrik Danek
|1
|0.07
|9.
|Шефчик Самуэл
|0
|0
|10.
|Lukas Fabis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|4
|0
|2.
|Бодя Мартин
|2
|1
|3.
|Кочан Матей
|3
|0
|4.
|Чурма Матей
|3
|0
|5.
|Lukas Kojnok
|3
|0
|6.
|Мрва Марио
|3
|0
|7.
|Масло Ян
|2
|0
|8.
|Альмаси Ладислав
|2
|0
|9.
|Такач Далибор
|2
|0
|10.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|11.
|Мойжиш Александр
|2
|0
|12.
|Герец Штефан
|1
|0
|13.
|Мацик Матуш
|1
|0
|14.
|Martin Regali
|1
|0
|15.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Matus Kunik
|5
|0
|2.
|Nikola Gataric
|4
|0
|3.
|Мустафич Ален
|4
|0
|4.
|Колчак Кристиан
|2
|0
|5.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|6.
|Oliver Podhorin
|2
|0
|7.
|Шефчик Самуэл
|2
|0
|8.
|Фашко Михал
|1
|0
|9.
|Daniel Magda
|1
|0
|10.
|Адамец Мартин
|1
|0
|11.
|Lukas Fabis
|1
|0
|12.
|Ondrej Vrabel
|1
|0
|13.
|Patrik Danek
|1
|0
|14.
|Armen Hovhannisyan
|1
|0
|15.
|Matej Franko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|Нитра
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +4 =5 -11Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина
Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок
Нитра Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин
Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|2:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 15
|35
|2.
|Слован Братислава
|14
|10
|2
|2
|34 - 9
|32
|3.
|Жилина
|15
|9
|1
|5
|37 - 23
|28
|4.
|Спартак Трнава
|0:2
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|5.
|Злате Моравце
|15
|5
|5
|5
|26 - 18
|20
|6.
|Ружомберок
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|7.
|Нитра
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|8.
|Середь
|13
|3
|6
|4
|16 - 22
|15
|9.
|Сеница
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|10.
|Земплин
|15
|3
|4
|8
|12 - 31
|13
|11.
|Тренчин
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|12.
|Погронье
|15
|1
|8
|6
|18 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|8
|6
|1
|1
|22 - 10
|19
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|0
|1
|19 - 2
|18
|3.
|ДАК
|2:0
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Злате Моравце
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Спартак Трнава
|0:2
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|7.
|Середь
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|Тренчин
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|9.
|Нитра
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|6
|12.
|Сеница
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|2:0
|7
|6
|0
|1
|16 - 10
|18
|2.
|Слован Братислава
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Спартак Трнава
|0:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сеница
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|5.
|Нитра
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|6.
|Жилина
|7
|3
|0
|4
|15 - 13
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|6 - 16
|6
|8.
|Земплин
|8
|1
|3
|4
|6 - 21
|6
|9.
|Злате Моравце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|Ружомберок
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|11.
|Погронье
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Тренчин
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
Победитель
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