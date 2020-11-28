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  3. Словакия
Ружомберок
3:0
Конец матча

Стадион:
Нитра
0'
1:0
8' Гол
Мадленяк Матей
2:0
34' Гол
Альмаси Ладислав
3:0
38' Гол
Такач Далибор
68' Желтая карточка
Мрва Марио
77' Желтая карточка
Oliver Podhorin
83' Желтая карточка
Lukas Kojnok
90'+1
33
Мацик
Матуш
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
32
Дунгель
Петер
11
Кочан
Матей
8
Такач
Далибор
13
Мадленяк
Матей
20
Костадинов
Тихомир
99
Альмаси
Ладислав
9
Martin
Regali
55
Харуш
Ариэль
11
Lukas
Fabis
2
Patrik
Redeky
20
Oliver
Podhorin
13
Daniel
Magda
17
Загуменски
Тимотей
27
Адамец
Мартин
8
Ondrej
Vrabel
6
Мустафич
Ален
16
Marian
Chobot
23
Фашко
Михал
Ружомберок
3-4-3
Нитра
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 6 0.4
2. Масло Ян 3 (2) 0.2
3. Кмет Матуш 2 0.13
4. Герец Штефан 1 0.07
5. Такач Далибор 1 0.07
6. Дунгель Петер 1 0.07
7. Кочан Матей 1 0.07
8. Martin Regali 1 0.07
9. Жигмунд Марек 1 0.07
10. Бренкус Адам 1 0.07
11. Мадленяк Матей 1 0.07
12. Мацик Матуш 0 0
13. Костадинов Тихомир 0 0
14. Мойжиш Александр 0 0
Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 7 (1) 0.47
2. Адамец Мартин 2 0.13
3. Колчак Кристиан 1 0.07
4. Oliver Podhorin 1 0.07
5. Nikola Gataric 1 0.07
6. Мустафич Ален 1 0.07
7. Marian Chobot 1 0.07
8. Patrik Danek 1 0.07
9. Шефчик Самуэл 0 0
10. Lukas Fabis 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 4 0
2. Бодя Мартин 2 1
3. Кочан Матей 3 0
4. Чурма Матей 3 0
5. Lukas Kojnok 3 0
6. Мрва Марио 3 0
7. Масло Ян 2 0
8. Альмаси Ладислав 2 0
9. Такач Далибор 2 0
10. Жигмунд Марек 2 0
11. Мойжиш Александр 2 0
12. Герец Штефан 1 0
13. Мацик Матуш 1 0
14. Martin Regali 1 0
15. Костадинов Тихомир 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0
Нитра
# Игрок      
1. Matus Kunik 5 0
2. Nikola Gataric 4 0
3. Мустафич Ален 4 0
4. Колчак Кристиан 2 0
5. Загуменски Тимотей 2 0
6. Oliver Podhorin 2 0
7. Шефчик Самуэл 2 0
8. Фашко Михал 1 0
9. Daniel Magda 1 0
10. Адамец Мартин 1 0
11. Lukas Fabis 1 0
12. Ondrej Vrabel 1 0
13. Patrik Danek 1 0
14. Armen Hovhannisyan 1 0
15. Matej Franko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 10.53% (2) 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 36.84% (7)
 Нитра 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина
Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок
Нитра Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин
Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Товарищеские матчи Нитра 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Нитра Суперлига
Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 2:0 14 11 2 1 37 - 15 35
2. Слован Братислава 14 10 2 2 34 - 9 32
3. Жилина 15 9 1 5 37 - 23 28
4. Спартак Трнава 0:2 15 6 2 7 18 - 19 20
5. Злате Моравце 15 5 5 5 26 - 18 20
6. Ружомберок 15 5 5 5 20 - 21 20
7. Нитра 15 5 3 7 16 - 28 18
8. Середь 13 3 6 4 16 - 22 15
9. Сеница 14 4 3 7 15 - 26 15
10. Земплин 15 3 4 8 12 - 31 13
11. Тренчин 14 2 5 7 16 - 28 11
12. Погронье 15 1 8 6 18 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 8 6 1 1 22 - 10 19
2. Слован Братислава 7 6 0 1 19 - 2 18
3. ДАК 2:0 7 5 2 0 21 - 5 17
4. Злате Моравце 8 4 3 1 19 - 8 15
5. Ружомберок 8 4 3 1 13 - 5 15
6. Спартак Трнава 0:2 8 3 1 4 8 - 10 10
7. Середь 6 2 3 1 10 - 6 9
8. Тренчин 7 2 2 3 11 - 12 8
9. Нитра 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Земплин 7 2 1 4 6 - 10 7
11. Погронье 7 1 3 3 12 - 14 6
12. Сеница 7 1 2 4 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 2:0 7 6 0 1 16 - 10 18
2. Слован Братислава 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Спартак Трнава 0:2 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сеница 7 3 1 3 7 - 12 10
5. Нитра 8 3 1 4 8 - 16 10
6. Жилина 7 3 0 4 15 - 13 9
7. Середь 7 1 3 3 6 - 16 6
8. Земплин 8 1 3 4 6 - 21 6
9. Злате Моравце 7 1 2 4 7 - 10 5
10. Ружомберок 7 1 2 4 7 - 16 5
11. Погронье 8 0 5 3 6 - 11 5
12. Тренчин 7 0 3 4 5 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Такач Далибор бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Альмаси Ладислав бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Мадленяк Матей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.80 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.88 5.40
  1.18 6.33 16.75

Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.02 8.00 1.05 6.00 1.10 2.50 1.47 2.10 1.69 2.30 1.58 1.69 2.10 1.49 2.65 1.68 2.11 1.16 5.50 1.08 7.00 1.03 9.40 1.09 6.50 0.00 17.50 1.07 7.50
8.50 1.03 3.48 1.26 2.77 1.41 1.95 1.89 1.51 2.45 1.33 3.04 1.13 5.00
3.55 1.30 2.88 1.41 2.27 1.63 1.96 1.86 2.46 1.55 2.10 1.75 3.02 1.38 1.48 2.65 1.26 3.74 1.66 2.22 1.41 2.88 1.93 1.90 1.67 2.21 1.42 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.87 1.87 2.11 1.68 1.15 5.50 1.20 4.20
2.99 1.36 1.98 1.77 1.44 2.66
2.99 1.40 2.48 1.54 1.95 1.88 1.57 2.40 1.93 1.90 1.58 2.37 1.25 3.82 1.13 5.84
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.40 1.71 2.17 1.25 3.55
2.70 1.43 1.69 2.09 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Ружомберок 3:0 Нитра онлайн

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