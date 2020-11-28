Александрия
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Ника
Рух Львов
26' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
47
Вантух
Роман
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ситало АртёмНападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Банада Евгений
|3
|0.27
|2.
|Ситало Артём
|2
|0.18
|3.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.18
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.18
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.09
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0.09
|7.
|Грицук Василий
|1
|0.09
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0.09
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.09
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.09
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.09
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.09
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.09
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.09
|3.
|Мысык Марьян
|1
|0.09
|4.
|Бойчук Игорь
|1
|0.09
|5.
|Климчук Юрий
|1
|0.09
|6.
|Кондраков Даниил
|1 (1)
|0.09
|7.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|8.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|4
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|1
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|4.
|Мышенко Богдан
|3
|0
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|6.
|Третьяков Максим
|2
|0
|7.
|Ситало Артём
|2
|0
|8.
|Мельник Александр
|2
|0
|9.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|10.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|11.
|Панькив Юрий
|1
|0
|12.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|13.
|Безбородько Денис
|1
|0
|14.
|Грицук Василий
|1
|0
|15.
|Дубра Каспар
|1
|0
|16.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|17.
|Стецков Тимур
|1
|0
|18.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|2.
|Мысык Марьян
|4
|0
|3.
|Дуць Игорь
|3
|0
|4.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|5.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|6.
|Парамонов Вадим
|1
|1
|7.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|8.
|Erik Gliha
|2
|0
|9.
|Roman Gagun
|0
|1
|10.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|11.
|Брикнер Иван
|1
|0
|12.
|Заставный Владимир
|1
|0
|13.
|Русин Ростислав
|1
|0
|14.
|Климчук Юрий
|1
|0
|15.
|Кондраков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Рух Львов
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия
Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Александрия
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|12.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Минай
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Ворскла
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Александрия 0:0 Рух Львов
Исход игры
Александрия
93.4% (142)
Ничья
4.6% (7)
Рух Львов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (36)
Меньше
75.68% (112)
Обе команды забьют
Да
27.03% (40)
Нет
72.97% (108)
Популярный счёт
2:0 Александрия
38.8% (59)
1:0 Александрия
29.6% (45)
2:1 Александрия
17.8% (27)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Александрия
3.3% (5)
3:0 Александрия
1.3% (2)
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