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Александрия
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Рух Львов
0'
26' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
36'
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
55
Бондаренко
Валерий
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
9
Безбородько
Денис
33
Бандура
Александр
2
Roman
Gagun
25
Белый
Максим
67
Парамонов
Вадим
17
Мысык
Марьян
18
Мартынюк
Ярослав
7
Климчук
Юрий
99
Русин
Ростислав
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
19
Кондраков
Даниил
Александрия
Рух Львов

Ход матча

26'
 
Мартынюк Ярослав

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Банада Евгений 3 0.27
2. Ситало Артём 2 0.18
3. Третьяков Максим 2 (1) 0.18
4. Безбородько Денис 2 0.18
5. Лучкевич Валерий 1 0.09
6. Мышенко Богдан 1 0.09
7. Грицук Василий 1 0.09
8. Гордиенко Артём 1 0.09
9. Бондаренко Валерий 1 0.09
10. Шастал Дмитрий 1 0.09
11. Устименко Денис 1 0.09
12. Mykyta Dudka 1 0.09
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.09
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.09
2. Федорчук Валерий 1 0.09
3. Мысык Марьян 1 0.09
4. Бойчук Игорь 1 0.09
5. Климчук Юрий 1 0.09
6. Кондраков Даниил 1 (1) 0.09
7. Бойчук Богдан 0 0
8. Копына Юрий 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 4 0
2. Банада Евгений 2 1
3. Гречишкин Дмитрий 3 0
4. Мышенко Богдан 3 0
5. Лучкевич Валерий 1 1
6. Третьяков Максим 2 0
7. Ситало Артём 2 0
8. Мельник Александр 2 0
9. Гордиенко Артём 1 0
10. Мирошниченко Денис 1 0
11. Панькив Юрий 1 0
12. Ковалец Кирилл 1 0
13. Безбородько Денис 1 0
14. Грицук Василий 1 0
15. Дубра Каспар 1 0
16. Бондаренко Валерий 1 0
17. Стецков Тимур 1 0
18. Бабогло Владислав 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 5 1
2. Мысык Марьян 4 0
3. Дуць Игорь 3 0
4. Кухарук Андрей 3 0
5. Кухаревич Николай 3 0
6. Парамонов Вадим 1 1
7. Бойчук Богдан 2 0
8. Erik Gliha 2 0
9. Roman Gagun 0 1
10. Стаменкович Милош 1 0
11. Брикнер Иван 1 0
12. Заставный Владимир 1 0
13. Русин Ростислав 1 0
14. Климчук Юрий 1 0
15. Кондраков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 16.67% (3) 0 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Рух Львов 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия
Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла Заявка 10 5 4 1 16 - 6 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Александрия 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 10 2 2 6 14 - 20 8
12. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов 0:0 Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Динамо Киев Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Минай Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
10. Ингулец Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Рух Львов 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Ворскла Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
7. Десна Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Заря Заявка 4 1 2 1 8 - 5 5
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Мартынюк Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Александрия 93.4% (142)
X 4.6% (7)
Рух Львов 2% (3)
Все прогнозы
4.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Рух Львов
1.80
4.05
6.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.45 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.10 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.05 4.95
  1.58 3.77 6.05

Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.50 2.55 2.10 1.73 1.31 3.35 1.72 2.12 1.11 6.50 1.08 7.77 1.15 5.30 1.12 6.10 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
10.00 1.01 8.70 1.03 3.55 1.25 2.81 1.40 1.97 1.87 1.52 2.43 1.33 3.02 1.13 4.85 1.10 5.55 1.01 9.90 1.03 8.80
3.94 1.25 2.85 1.42 2.23 1.66 1.93 1.91 1.70 2.16 1.49 2.63 1.50 2.58 1.34 3.27 1.13 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.37 3.05 1.07 8.40 1.04 10.00 1.13 5.40
3.04 1.35 2.01 1.75 1.44 2.65 1.21 4.10
3.13 1.37 2.51 1.53 1.97 1.86 1.58 2.37 1.43 2.85 1.32 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.29 3.40
2.73 1.42 1.71 2.06 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Александрия 0:0 Рух Львов онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 0:0 Рух Львов

Исход игры
Александрия
93.4% (142)
Ничья
4.6% (7)
Рух Львов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (36)
Меньше
75.68% (112)
Обе команды забьют
Да
27.03% (40)
Нет
72.97% (108)
Популярный счёт
2:0 Александрия
38.8% (59)
1:0 Александрия
29.6% (45)
2:1 Александрия
17.8% (27)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Александрия
3.3% (5)
3:0 Александрия
1.3% (2)
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