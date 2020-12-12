Жилина
0:0
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
Середь
19' Желтая карточкаFilip Pankarican
86' Желтая карточкаDenis Busnja
90' Желтая карточкаПаур Якуб
28
Benson
Anang
14
Кивиор
Якуб
23
Минарик
Ян
21
Бернат
Ян
66
Руснак
Матуш
16
Илько
Патрик
12
Denis
Potoma
20
Denis
Busnja
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Benson AnangЗащитник
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бернат ЯнПолузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Denis PotomaПолузащитник
-
20 Denis BusnjaНападающий
-
14 Adam MorongНападающий
-
22 Alex IvanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ярович СенадНападающий
-
-
23 Alen Mehic
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
Ход матча
19'
46'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Курминовски Давид
|9 (1)
|0.53
|2.
|Бичахчян Ваан
|9 (2)
|0.53
|3.
|Дурис Давид
|3
|0.18
|4.
|Бернат Ян
|3
|0.18
|5.
|Паур Якуб
|3
|0.18
|6.
|Илько Патрик
|3
|0.18
|7.
|Валло Кристиан
|1
|0.06
|8.
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|9.
|Гамбош Мартин
|1
|0.06
|10.
|Мыслович Патрик
|1
|0.06
|11.
|Кивиор Якуб
|1
|0.06
|12.
|Слука Бранислав
|0
|0
|13.
|Фазлагич Энис
|0
|0
|14.
|Копас Адам
|0
|0
|15.
|Руснак Матуш
|0
|0
|16.
|Гоно Мирослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filip Pankarican
|4
|0.24
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.24
|3.
|Alex Ivan
|2 (1)
|0.12
|4.
|Denis Busnja
|2
|0.12
|5.
|Ярович Сенад
|1
|0.06
|6.
|Adam Morong
|1
|0.06
|7.
|Лачны Милош
|1
|0.06
|8.
|Nicolas Sumsky
|1
|0.06
|9.
|Tidiane Djibi Ba
|1
|0.06
|10.
|Roko Jureskin
|1
|0.06
|11.
|Михалик Любомир
|0
|0
|12.
|Гучко Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фазлагич Энис
|3
|0
|2.
|Яворчек Доминик
|3
|0
|3.
|Паур Якуб
|2
|0
|4.
|Минарик Ян
|2
|0
|5.
|Слука Бранислав
|2
|0
|6.
|Кивиор Якуб
|2
|0
|7.
|Гоно Мирослав
|2
|0
|8.
|Капралик Адриан
|2
|0
|9.
|Валло Кристиан
|1
|0
|10.
|Копас Адам
|1
|0
|11.
|Илько Патрик
|1
|0
|12.
|Taofiq Jibril
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михалик Любомир
|5
|0
|2.
|Nicolas Sumsky
|5
|0
|3.
|Bankole Adekuoroye
|3
|1
|4.
|Дурански Филип
|4
|0
|5.
|Гучко Томаш
|2
|1
|6.
|Сланинка Мартин
|3
|0
|7.
|Filip Pankarican
|3
|0
|8.
|Tidiane Djibi Ba
|3
|0
|9.
|Ярович Сенад
|2
|0
|10.
|Adam Morong
|2
|0
|11.
|Alex Ivan
|2
|0
|12.
|Roko Jureskin
|2
|0
|13.
|Denis Busnja
|2
|0
|14.
|Лачны Милош
|0
|1
|15.
|Martin Meciar
|1
|0
|16.
|Andras Meszaros
|1
|0
|17.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|18.
|Matthew Yakubu
|1
|0
|19.
|Alen Mehic
|1
|0
|20.
|Filip Tatransky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|20% (7)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
|Середь
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +11 =2 -7Земплин 1:1 Жилина Жилина 2:1 Погронье Жилина 2:0 Тренчин Нитра 0:3 Жилина
Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок
Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка
Последние игры между собой
Жилина: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Середь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|12
|2
|2
|39 - 9
|38
|2.
|ДАК
|17
|11
|3
|3
|39 - 20
|36
|3.
|Жилина
|17
|9
|3
|5
|38 - 24
|30
|4.
|Злате Моравце
|17
|6
|6
|5
|30 - 20
|24
|5.
|Спартак Трнава
|16
|7
|2
|7
|24 - 21
|23
|6.
|Ружомберок
|17
|5
|7
|5
|23 - 24
|22
|7.
|Нитра
|16
|5
|4
|7
|17 - 29
|19
|8.
|Середь
|17
|4
|7
|6
|19 - 29
|19
|9.
|Сеница
|17
|4
|5
|8
|17 - 31
|17
|10.
|Тренчин
|16
|3
|5
|8
|17 - 30
|14
|11.
|Земплин
|16
|3
|5
|8
|13 - 32
|14
|12.
|Погронье
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|0
|1
|21 - 2
|21
|2.
|Жилина
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|3.
|ДАК
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Злате Моравце
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|6.
|Середь
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Спартак Трнава
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Нитра
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|11.
|Погронье
|8
|1
|4
|3
|14 - 16
|7
|12.
|Сеница
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Слован Братислава
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|3.
|Спартак Трнава
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|4.
|Сеница
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|5.
|Жилина
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|6.
|Нитра
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|7.
|Злате Моравце
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|8.
|Середь
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|9.
|Ружомберок
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Земплин
|8
|1
|3
|4
|6 - 21
|6
|11.
|Погронье
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Тренчин
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
Победитель
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