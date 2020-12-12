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  2. Матчи
  3. Словакия
Жилина
0:0
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
19' Желтая карточка
Filip Pankarican
86' Желтая карточка
Denis Busnja
90' Желтая карточка
Паур Якуб
90'+3
22
Петраш
Самуэл
28
Benson
Anang
14
Кивиор
Якуб
23
Минарик
Ян
27
Слука
Бранислав
9
Гоно
Мирослав
18
Фазлагич
Энис
21
Бернат
Ян
66
Руснак
Матуш
90
Курминовски
Давид
16
Илько
Патрик
31
Matthew
Yakubu
24
Челикович
Ясмин
88
Дурански
Филип
21
Tidiane
Djibi
Ba
96
Сланинка
Мартин
16
Filip
Tatransky
13
Filip
Pankarican
12
Denis
Potoma
20
Denis
Busnja
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
Жилина
4-3-3
Середь
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Курминовски Давид 9 (1) 0.53
2. Бичахчян Ваан 9 (2) 0.53
3. Дурис Давид 3 0.18
4. Бернат Ян 3 0.18
5. Паур Якуб 3 0.18
6. Илько Патрик 3 0.18
7. Валло Кристиан 1 0.06
8. Капралик Адриан 1 0.06
9. Гамбош Мартин 1 0.06
10. Мыслович Патрик 1 0.06
11. Кивиор Якуб 1 0.06
12. Слука Бранислав 0 0
13. Фазлагич Энис 0 0
14. Копас Адам 0 0
15. Руснак Матуш 0 0
16. Гоно Мирослав 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filip Pankarican 4 0.24
2. Шпехар Дино 4 0.24
3. Alex Ivan 2 (1) 0.12
4. Denis Busnja 2 0.12
5. Ярович Сенад 1 0.06
6. Adam Morong 1 0.06
7. Лачны Милош 1 0.06
8. Nicolas Sumsky 1 0.06
9. Tidiane Djibi Ba 1 0.06
10. Roko Jureskin 1 0.06
11. Михалик Любомир 0 0
12. Гучко Томаш 0 0

Карточки

Жилина
# Игрок      
1. Фазлагич Энис 3 0
2. Яворчек Доминик 3 0
3. Паур Якуб 2 0
4. Минарик Ян 2 0
5. Слука Бранислав 2 0
6. Кивиор Якуб 2 0
7. Гоно Мирослав 2 0
8. Капралик Адриан 2 0
9. Валло Кристиан 1 0
10. Копас Адам 1 0
11. Илько Патрик 1 0
12. Taofiq Jibril 1 0
Середь
# Игрок      
1. Михалик Любомир 5 0
2. Nicolas Sumsky 5 0
3. Bankole Adekuoroye 3 1
4. Дурански Филип 4 0
5. Гучко Томаш 2 1
6. Сланинка Мартин 3 0
7. Filip Pankarican 3 0
8. Tidiane Djibi Ba 3 0
9. Ярович Сенад 2 0
10. Adam Morong 2 0
11. Alex Ivan 2 0
12. Roko Jureskin 2 0
13. Denis Busnja 2 0
14. Лачны Милош 0 1
15. Martin Meciar 1 0
16. Andras Meszaros 1 0
17. Челикович Ясмин 1 0
18. Matthew Yakubu 1 0
19. Alen Mehic 1 0
20. Filip Tatransky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 11.43% (4) 14.29% (5) 11.43% (4) 20% (7) 17.14% (6) 25.71% (9)
Середь 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Земплин 1:1 Жилина Жилина 2:1 Погронье Жилина 2:0 Тренчин Нитра 0:3 Жилина
Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок
Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка

Последние игры между собой

Жилина: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Середь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Середь 3:2 Жилина Суперлига Середь 0:3 Жилина Суперлига Жилина 1:0 Середь Суперлига Середь 2:3 Жилина Суперлига
Жилина 1:2 Середь Суперлига Середь 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Середь Кубок Жилина 2:1 Середь Суперлига Середь 1:1 Жилина Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 12 2 2 39 - 9 38
2. ДАК 17 11 3 3 39 - 20 36
3. Жилина 17 9 3 5 38 - 24 30
4. Злате Моравце 17 6 6 5 30 - 20 24
5. Спартак Трнава 16 7 2 7 24 - 21 23
6. Ружомберок 17 5 7 5 23 - 24 22
7. Нитра 16 5 4 7 17 - 29 19
8. Середь 17 4 7 6 19 - 29 19
9. Сеница 17 4 5 8 17 - 31 17
10. Тренчин 16 3 5 8 17 - 30 14
11. Земплин 16 3 5 8 13 - 32 14
12. Погронье 16 1 9 6 20 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 7 0 1 21 - 2 21
2. Жилина 9 6 2 1 22 - 10 20
3. ДАК 8 5 2 1 22 - 8 17
4. Ружомберок 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Злате Моравце 8 4 3 1 19 - 8 15
6. Середь 8 3 3 2 13 - 12 12
7. Тренчин 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Спартак Трнава 8 3 1 4 8 - 10 10
9. Нитра 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Земплин 8 2 2 4 7 - 11 8
11. Погронье 8 1 4 3 14 - 16 7
12. Сеница 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Слован Братислава 8 5 2 1 18 - 7 17
3. Спартак Трнава 8 4 1 3 16 - 11 13
4. Сеница 8 3 2 3 8 - 13 11
5. Жилина 8 3 1 4 16 - 14 10
6. Нитра 8 3 1 4 8 - 16 10
7. Злате Моравце 9 2 3 4 11 - 12 9
8. Середь 9 1 4 4 6 - 17 7
9. Ружомберок 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Земплин 8 1 3 4 6 - 21 6
11. Погронье 8 0 5 3 6 - 11 5
12. Тренчин 8 0 3 5 5 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Filip Pankarican получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 1.50 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 1.70 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.90 6.40

Самый высокий коэффициент на матч «Жилина» – «Середь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жилина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Середь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жилина» – «Середь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
1.85 1.90 13.50 1.01 1.14 5.30 4.60 1.19 1.87 1.87 2.07 1.67 1.81 1.93 1.32 3.20 1.39 2.85 1.11 5.80 1.12 5.50 1.09 6.10 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 14.50
4.50 1.16 2.62 1.43 2.11 1.68 1.72 2.17 1.38 2.90 1.27 3.40 1.11 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.20 1.62 2.60 1.47 1.20 4.20 1.25 3.55
2.73 1.42 1.70 2.08 1.28 3.42
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.10
3.90 1.23 2.11 1.68 1.57 2.31 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.04
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Жилина 0:0 Середь онлайн

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