Зенит
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Газпром Арена
Спартак Москва
1:0
8' ГолАзмун Сердар
99
Лунёв
Андрей
22
Дзюба
Артём
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Ход матча
8'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|10 (3)
|0.53
|2.
|Азмун Сердар
|10 (1)
|0.53
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.32
|4.
|Дуглас Сантос
|3
|0.16
|5.
|Сутормин Алексей
|2
|0.11
|6.
|Мостовой Андрей
|2
|0.11
|7.
|Кузяев Далер
|2
|0.11
|8.
|Ловрен Деян
|2
|0.11
|9.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.05
|10.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.05
|11.
|Малком Филипе
|1
|0.05
|12.
|Круговой Данил
|0
|0
|13.
|Жирков Юрий
|0
|0
|14.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|15.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|8 (1)
|0.42
|2.
|Понсе Эсекель
|8
|0.42
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5 (1)
|0.26
|4.
|Жиго Самуэль
|3
|0.16
|5.
|Айртон Лукас
|2
|0.11
|6.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.11
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.05
|9.
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|5
|1
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|5.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|6.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|7.
|Азмун Сердар
|2
|0
|8.
|Кузяев Далер
|2
|0
|9.
|Жирков Юрий
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|12.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|13.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|14.
|Малком Филипе
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|6
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|3.
|Айртон Лукас
|5
|0
|4.
|Зобнин Роман
|4
|0
|5.
|Умяров Наиль
|4
|0
|6.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|7.
|Ларссон Джордан
|3
|0
|8.
|Максименко Александр
|3
|0
|9.
|Крал Алекс
|3
|0
|10.
|Кутепов Илья
|2
|0
|11.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|12.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|13.
|Урунов Остон
|2
|0
|14.
|Мозес Виктор
|1
|0
|15.
|Кокорин Александр
|1
|0
|16.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|17.
|Джикия Георгий
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|5% (2)
|32.5% (13)
|12.5% (5)
|5% (2)
|17.5% (7)
|27.5% (11)
|Спартак Москва
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +7 =6 -7Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит
Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи
Последние игры между собой
Зенит: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Спартак Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|40 - 14
|39
|2.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 22
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|34 - 19
|27
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 1:0 Спартак Москва
Исход игры
Зенит
77.1% (128)
Ничья
12% (20)
Спартак Москва
10.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (123)
Меньше
24.07% (39)
Обе команды забьют
Да
83.33% (135)
Нет
16.67% (27)
Популярный счёт
2:1 Зенит
51.2% (85)
1:1 Ничья
9.6% (16)
3:1 Зенит
6.6% (11)
1:0 Зенит
6.6% (11)
1:2 Спартак Москва
6.6% (11)
2:0 Зенит
5.4% (9)
3:2 Зенит
3% (5)
4:1 Зенит
1.8% (3)
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