  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Зенит
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Спартак Москва
0'
1:0
8' Гол
Азмун Сердар
12'
99
Лунёв
Андрей
19
Сутормин
Алексей
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
8
Малком
Филипе
20
Вендел
Маркус
27
Оздоев
Магомед
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
47
Зобнин
Роман
10
Бакаев
Зелимхан
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
Зенит
4-1-3-2
Спартак Москва
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 10 (3) 0.53
2. Азмун Сердар 10 (1) 0.53
3. Ерохин Александр 6 0.32
4. Дуглас Сантос 3 0.16
5. Сутормин Алексей 2 0.11
6. Мостовой Андрей 2 0.11
7. Кузяев Далер 2 0.11
8. Ловрен Деян 2 0.11
9. Караваев Вячеслав 1 0.05
10. Дриусси Себастьян 1 0.05
11. Малком Филипе 1 0.05
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 8 (1) 0.42
2. Понсе Эсекель 8 0.42
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.26
4. Жиго Самуэль 3 0.16
5. Айртон Лукас 2 0.11
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.11
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
8. Зобнин Роман 1 0.05
9. Мозес Виктор 1 0.05
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 4 2
2. Барриос Вилмар 5 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Оздоев Магомед 2 0
5. Караваев Вячеслав 2 0
6. Чистяков Дмитрий 2 0
7. Азмун Сердар 2 0
8. Кузяев Далер 2 0
9. Жирков Юрий 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Сутормин Алексей 1 0
12. Дуглас Сантос 1 0
13. Дриусси Себастьян 1 0
14. Малком Филипе 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Айртон Лукас 5 0
4. Зобнин Роман 4 0
5. Умяров Наиль 4 0
6. Ещенко Андрей 3 0
7. Ларссон Джордан 3 0
8. Максименко Александр 3 0
9. Крал Алекс 3 0
10. Кутепов Илья 2 0
11. Понсе Эсекель 2 0
12. Жиго Самуэль 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 5% (2) 32.5% (13) 12.5% (5) 5% (2) 17.5% (7) 27.5% (11)
 Спартак Москва 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит
Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи

Последние игры между собой

Зенит: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Спартак Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Спартак Москва Кубок Зенит 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 19 11 6 2 40 - 14 39
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 19 10 6 3 32 - 18 36
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
6. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
16. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
4. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 12'
    Азмун прорывался по левому флангу, Жиго пытался его остановиться, мяч от защитника "Спартака" отскочил за лицевую.
  • 11'
    Сделали паузу сейчас игроки "Зенита", футболисты гостей неторопливо катают мяч.
  • 10'
    В принципе, всё закономерно! "Зенит" намного активнее начал поединок, а "Спартак" пока пребывает в каком-то спящем состоянии.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сердар Азмун! 1:0!
    Вендел справа сделал передачу к линии штрафной площади, Азмун нанёс удар низом, Максименко прыгнул на мяч, но он под его руками закатился в створ. Не успел тут вратарь "Спартака".
  • Штанга
    7'
    ШТАНГА! Первый опаснейший момент! Прострел справа в штрафную площадь "Спартака", Азмун по мячу не попал, а Вендел его остановил и нанёс зрячий обводящий удар, но попал в крестовину!
  • Фол, нарушение
    6'
    Очень высоко прессингует "Зенит", Малком сейчас и вовсе правила на чужой половине поля нарушил.
  • 5'
    Крал сыграл в стенку с Понсе, но ответный пас Эсекель выполнил слишком сильно и не туда, куда рвался его партнёр. Это потеря.
  • 4'
    Малком наносил удар из-за пределов штрафной площади из-под защитника, но в створ попасть не удалось. Активнее "Зенит" на первых минутах.
  • 3'
    Подача с правого фланга в штрафную площадь "Спартака", никто из хозяев до мяча не добрался, в итоге Мозес проводит его за лицевую линию. Максименко сыграет с угла вратарской.
  • 3'
    Победа для "Зенита" станет довольно важным достижением, поскольку позволит оторваться от преследователя сразу на 6 очков.
  • 2'
    Первая атака у "Спартака" не получилась, и теперь футболисты "Зенита" контролируют мяч в середине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Наша игра началась! С центра поля стартовали игроки "Спартака". В белых майках, красных трусах сегодня гости, а "Зенит" в традиционной синей форме!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Азмун Сердар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.68 4.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 4.60 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 4.33 4.60
  1.75 3.87 4.85

Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.01 10.50 1.01 4.44 1.19 3.75 1.28 2.35 1.65 2.10 1.78 1.72 2.08 1.73 2.18 1.52 2.55 1.22 4.05 1.20 4.75 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 15.00
11.00 1.00 12.75 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.39 1.71 1.77 2.05 1.49 2.54 1.23 3.80 1.17 4.40 1.05 7.60 1.03 8.50
5.07 1.19 2.76 1.48 2.25 1.68 2.01 1.86 1.76 2.13 1.59 2.43 1.48 2.71 1.19 4.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.71 1.50 2.46 1.17 4.40
3.45 1.31 2.30 1.62 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.34 1.35 2.81 1.47 2.21 1.70 1.74 2.18 1.52 2.63 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.31 1.93 1.81 1.38 2.90 1.25 3.90
4.55 1.19 3.15 1.36 1.92 1.88 1.44 2.79 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.18
Букмекер Да Нет
4.05 1.21
Букмекер Да Нет
2.85 1.31
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Зенит 1:0 Спартак Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Зенит 1:0 Спартак Москва

Исход игры
Зенит
77.1% (128)
Ничья
12% (20)
Спартак Москва
10.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (123)
Меньше
24.07% (39)
Обе команды забьют
Да
83.33% (135)
Нет
16.67% (27)
Популярный счёт
2:1 Зенит
51.2% (85)
1:1 Ничья
9.6% (16)
3:1 Зенит
6.6% (11)
1:0 Зенит
6.6% (11)
1:2 Спартак Москва
6.6% (11)
2:0 Зенит
5.4% (9)
3:2 Зенит
3% (5)
4:1 Зенит
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный