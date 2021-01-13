Киндия Тырговиште
1:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Eugen Popescu
КСМ Политехника Яссы
1:0
13' ГолDenis Dumitrascu
23' Желтая карточкаSorin Busu
25' Желтая карточкаIonut Francisc Cristea
58' Желтая карточкаAndrei Cristea1
58' Желтая карточкаCristian Negut
1:1
63' ГолAndrei Cristea1
65' Желтая карточкаTiberio Capusa
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
95 Ianos BrinzaВратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Antonio Stan
-
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
Ход матча
13'
1:0
23'
58'
58'
63'
1:1
65'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|4
|0.25
|2.
|Daniel Popa III
|3 (1)
|0.19
|3.
|Denis Dumitrascu
|2
|0.13
|4.
|Раца Вадим
|1
|0.06
|5.
|Marco Dulca
|1
|0.06
|6.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.06
|7.
|Cristian Negut
|0
|0
|8.
|Paul Iacob
|0
|0
|9.
|Tomas Diaz2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|7 (1)
|0.47
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.13
|3.
|Платини Суареш
|2
|0.13
|4.
|Dzenan Zajmovic
|2
|0.13
|5.
|Калкан Андреас
|1
|0.07
|6.
|Попадюк Дору
|1
|0.07
|7.
|Razvan Onea
|1
|0.07
|8.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|9.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|10.
|Sorin Busu
|0
|0
|11.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|4
|0
|2.
|Daniel Popa III
|4
|0
|3.
|Cristian Negut
|4
|0
|4.
|Paul Iacob
|2
|1
|5.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|6.
|Флоря Константин
|3
|0
|7.
|Marco Dulca
|3
|0
|8.
|Cornel Dinu
|3
|0
|9.
|Tiberio Capusa
|2
|0
|10.
|Franck Yameogo
|2
|0
|11.
|Mihai Aioani
|2
|0
|12.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|13.
|Пициан Андрей
|1
|0
|14.
|Adrian Ionita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ванцо Флориано
|5
|1
|2.
|Manuel De Iriondo
|5
|1
|3.
|Платини Суареш
|5
|0
|4.
|Фрасинеску Козмин
|3
|1
|5.
|Ionut Francisc Cristea
|3
|1
|6.
|Andrei Cristea1
|4
|0
|7.
|Бреевелд Никандро
|3
|0
|8.
|Калкан Андреас
|3
|0
|9.
|Razvan Onea
|3
|0
|10.
|Sorin Busu
|2
|0
|11.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|12.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0
|13.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0
|14.
|Lucas Chacana
|1
|0
|15.
|Manuel Angiulli
|1
|0
|16.
|Ianos Brinza
|1
|0
|17.
|Donaldo Acka
|1
|0
|18.
|Баксеванос Николаос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|КСМ Политехника Яссы
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =6 -6Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =5 -9Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж
КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
КСМ Политехника Яссы: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|15
|11
|1
|3
|37 - 15
|34
|2.
|Университатя Крайова
|16
|10
|3
|3
|19 - 9
|33
|3.
|ЧФР Клуж
|15
|9
|4
|2
|18 - 6
|31
|4.
|Сепси
|16
|7
|7
|2
|24 - 13
|28
|5.
|Академика Клинчени
|15
|6
|7
|2
|16 - 10
|25
|6.
|Киндия Тырговиште
|16
|5
|6
|5
|13 - 13
|21
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|6
|1
|9
|21 - 26
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|2:0
|16
|5
|4
|7
|20 - 18
|19
|9.
|Ботошани
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|11.
|УТА Арад
|15
|4
|5
|6
|13 - 25
|17
|12.
|Астра
|15
|4
|4
|7
|21 - 21
|16
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|15
|4
|3
|8
|16 - 34
|15
|14.
|Волунтари
|16
|4
|3
|9
|20 - 27
|15
|15.
|Германнштадт
|0:2
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Арджеш
|15
|2
|5
|8
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|22 - 4
|19
|2.
|Академика Клинчени
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|3.
|Университатя Крайова
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|6.
|Вииторул Констанца
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|Динамо Бухарест
|2:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|12.
|Астра
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Арджеш
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|Германнштадт
|0:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|15.
|Ботошани
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|3.
|Сепси
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|4.
|ФКСБ
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|3
|2
|5 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|Академика Клинчени
|7
|2
|5
|0
|8 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|2:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|11.
|Астра
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|13.
|Германнштадт
|0:2
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|14.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Волунтари
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|16.
|Арджеш
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 10 000 ₽
|2.37
|2.85
|3.25
|
|6.10
|1.30
|7.98
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