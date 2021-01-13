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Киндия Тырговиште
1:1
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
1:0
13' Гол
Denis Dumitrascu
23' Желтая карточка
Sorin Busu
25' Желтая карточка
Ionut Francisc Cristea
58' Желтая карточка
Andrei Cristea1
58' Желтая карточка
Cristian Negut
1:1
63' Гол
Andrei Cristea1
65' Желтая карточка
Tiberio Capusa
90'+4
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
20
Cristian
Negut
22
Раца
Вадим
8
Marco
Dulca
80
Denis
Dumitrascu
19
Daniel
Popa
III
11
Флоря
Константин
95
Ianos
Brinza
19
Razvan
Onea
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
24
Sorin
Busu
88
Ionut
Francisc
Cristea
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
11
Ванцо
Флориано
10
Andrei
Cristea1
90
Калкан
Андреас
Киндия Тырговиште
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 4 0.25
2. Daniel Popa III 3 (1) 0.19
3. Denis Dumitrascu 2 0.13
4. Раца Вадим 1 0.06
5. Marco Dulca 1 0.06
6. Бериша Вальмир 1 (1) 0.06
7. Cristian Negut 0 0
8. Paul Iacob 0 0
9. Tomas Diaz2 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 7 (1) 0.47
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.13
3. Платини Суареш 2 0.13
4. Dzenan Zajmovic 2 0.13
5. Калкан Андреас 1 0.07
6. Попадюк Дору 1 0.07
7. Razvan Onea 1 0.07
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 4 0
2. Daniel Popa III 4 0
3. Cristian Negut 4 0
4. Paul Iacob 2 1
5. Denis Dumitrascu 2 1
6. Флоря Константин 3 0
7. Marco Dulca 3 0
8. Cornel Dinu 3 0
9. Tiberio Capusa 2 0
10. Franck Yameogo 2 0
11. Mihai Aioani 2 0
12. Tomas Diaz2 2 0
13. Пициан Андрей 1 0
14. Adrian Ionita 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Ванцо Флориано 5 1
2. Manuel De Iriondo 5 1
3. Платини Суареш 5 0
4. Фрасинеску Козмин 3 1
5. Ionut Francisc Cristea 3 1
6. Andrei Cristea1 4 0
7. Бреевелд Никандро 3 0
8. Калкан Андреас 3 0
9. Razvan Onea 3 0
10. Sorin Busu 2 0
11. Михалаке Мариус 0 1
12. Juan Pablo Passaglia 1 0
13. Dzenan Zajmovic 1 0
14. Lucas Chacana 1 0
15. Manuel Angiulli 1 0
16. Ianos Brinza 1 0
17. Donaldo Acka 1 0
18. Баксеванос Николаос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1)
КСМ Политехника Яссы 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж
КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
КСМ Политехника Яссы: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Лига 1 Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига
КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 15 11 1 3 37 - 15 34
2. Университатя Крайова 16 10 3 3 19 - 9 33
3. ЧФР Клуж 15 9 4 2 18 - 6 31
4. Сепси 16 7 7 2 24 - 13 28
5. Академика Клинчени 15 6 7 2 16 - 10 25
6. Киндия Тырговиште 16 5 6 5 13 - 13 21
7. Газ-Метан Медиаш 16 6 1 9 21 - 26 19
8. Динамо Бухарест 2:0 16 5 4 7 20 - 18 19
9. Ботошани 15 4 6 5 21 - 22 18
10. Вииторул Констанца 14 4 5 5 19 - 21 17
11. УТА Арад 15 4 5 6 13 - 25 17
12. Астра 15 4 4 7 21 - 21 16
13. КСМ Политехника Яссы 15 4 3 8 16 - 34 15
14. Волунтари 16 4 3 9 20 - 27 15
15. Германнштадт 0:2 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Арджеш 15 2 5 8 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 7 6 1 0 22 - 4 19
2. Академика Клинчени 8 4 2 2 8 - 5 14
3. Университатя Крайова 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Сепси 7 3 3 1 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 8 3 3 2 6 - 4 12
6. Вииторул Констанца 8 3 3 2 14 - 13 12
7. Волунтари 8 3 1 4 12 - 12 10
8. Газ-Метан Медиаш 8 3 1 4 10 - 12 10
9. Динамо Бухарест 2:0 8 2 3 3 10 - 8 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 11 9
11. КСМ Политехника Яссы 7 2 2 3 10 - 14 8
12. Астра 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Арджеш 8 2 2 4 9 - 12 8
14. Германнштадт 0:2 8 2 2 4 8 - 11 8
15. Ботошани 7 1 4 2 8 - 7 7
16. УТА Арад 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 6 2 0 11 - 3 20
2. ЧФР Клуж 7 6 1 0 12 - 2 19
3. Сепси 9 4 4 1 14 - 8 16
4. ФКСБ 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Киндия Тырговиште 8 3 3 2 5 - 2 12
6. УТА Арад 8 3 3 2 8 - 11 12
7. Академика Клинчени 7 2 5 0 8 - 5 11
8. Ботошани 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Динамо Бухарест 2:0 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш 8 3 0 5 11 - 14 9
11. Астра 7 2 2 3 10 - 9 8
12. КСМ Политехника Яссы 8 2 1 5 6 - 20 7
13. Германнштадт 0:2 8 1 4 3 9 - 14 7
14. Вииторул Констанца 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Волунтари 8 1 2 5 8 - 15 5
16. Арджеш 7 0 3 4 5 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Eugen Popescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.37 2.85 3.25
  6.10 1.30 7.98

Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «КСМ Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «КСМ Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «КСМ Политехника Яссы», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
5.60 1.12 2.30 1.57 1.71 2.06 1.41 2.75 1.13 5.40
7.12 1.11 3.06 1.39 2.86 1.44 2.33 1.63 1.79 2.08 1.48 2.71 1.33 3.39 1.17 5.10 1.22 4.34 1.16 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
2.17 1.64 1.44 2.65 1.23 3.95 1.03 9.80
2.29 1.64 1.89 1.95 1.46 2.75 1.30 3.51 1.13 6.03 1.32 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
2.85 1.39 1.89 1.85 1.40 2.80 1.08 6.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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