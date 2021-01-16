Кёльн
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Рейн Энерги
Герта
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
23 Хорн ЯннесПолузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Редан ДайшонНападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скири Эйе
|3
|0.19
|2.
|Дуда Ондрей
|2
|0.13
|3.
|Реджбекай Элвис
|2
|0.13
|4.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.13
|5.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.13
|6.
|Тилманн Ян
|1
|0.06
|7.
|Вольф Мариус
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Эзкан Салих
|0
|0
|10.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.38
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.25
|3.
|Кордоба Джон
|4
|0.25
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.19
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.13
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.13
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.06
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|4
|1
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Хорн Яннес
|3
|0
|4.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|5.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0
|7.
|Хектор Йонас
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|2
|0
|9.
|Эзкан Салих
|2
|0
|10.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|13.
|Модест Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|6
|0
|2.
|Пекарик Петер
|3
|0
|3.
|Тусар Люка
|3
|0
|4.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|5.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|6.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|7.
|Боята Дедрик
|1
|0
|8.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|9.
|Кордоба Джон
|1
|0
|10.
|Штарк Никлас
|1
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|12.
|Торунарига Джордан
|1
|0
|13.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
|Герта
|9.09% (2)
|0
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн
Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн
Герта Последние 20 матчей: +4 =4 -12Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц
Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Герта: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Кёльн 0:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Кёльн Кубок Кёльн 4:2 Герта Бундеслига Герта 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Герта Бундеслига Герта 2:0 Кёльн Бундеслига Герта 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига 2 Герта 1:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига Герта 2:1 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|2:1 Заявка
|16
|7
|7
|2
|24 - 18
|28
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|30 - 22
|21
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 23
|20
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|14 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 7
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|2:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Герта
Исход игры
Кёльн
23% (34)
Ничья
39.9% (59)
Герта
37.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
32.19% (47)
Меньше
67.81% (99)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (55)
1:2 Герта
20.3% (30)
0:1 Герта
14.9% (22)
1:0 Кёльн
11.5% (17)
2:1 Кёльн
7.4% (11)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Кёльн
1.4% (2)
0:2 Герта
1.4% (2)
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