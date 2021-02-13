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  3. Украина
Динамо Киев
3:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
9' Желтая карточка
Taddeus Nkeng
14' Желтая карточка
Беседин Артём
15' Желтая карточка
Драме Иссьяр
0:1
20' Гол
Fabricio Alvarenga
1:1
30' Гол
Беседин Артём
45' Желтая карточка
Де Пена Карлос
45' Желтая карточка
Хамелюк Владислав
77' Вторая желтая карточка
Taddeus Nkeng
2:1
78' Гол
Буяльский Виталий
87' Желтая карточка
Лебеденко Орест
90' Красная карточка
Лебеденко Орест
3:1
90' Гол
Беседин Артём
90'
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
41
Беседин
Артём
35
Чекотун
Андрей
42
Пасич
Евгений
6
Драме
Иссьяр
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
20
Бабенко
Руслан
18
Fabricio
Alvarenga
11
Хамелюк
Владислав
89
Политыло
Сергей
14
Романовский
Даниэль
17
Taddeus
Nkeng
Динамо Киев
Олимпик Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 8 (2) 0.57
2. Вербич Беньямин 3 0.21
3. Буяльский Виталий 2 0.14
4. Шапаренко Николай 2 0.14
5. Гармаш Денис 2 0.14
6. Супряга Владислав 2 0.14
7. Де Пена Карлос 1 0.07
8. Родригес Жерсон 1 0.07
9. Андриевский Александр 1 0.07
10. Беседин Артём 1 0.07
11. Попов Денис II 1 0.07
12. Караваев Александр 0 0
13. Кедзёра Томаш 0 0
14. Миколенко Виталий 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 8 (2) 0.62
2. Бенито 3 0.23
3. Политыло Сергей 3 (1) 0.23
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.15
5. Каргбо Ибрагим 1 0.08
6. Романовский Даниэль 1 0.08
7. Fabricio Alvarenga 1 0.08
8. Зотько Иван 1 (1) 0.08
9. Чогадзе Темур 0 0
10. Лебеденко Орест 0 0
11. Taddeus Nkeng 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Шапаренко Николай 2 1
4. Кедзёра Томаш 3 0
5. Де Пена Карлос 3 0
6. Попов Денис II 2 0
7. Шепелев Владимир 0 1
8. Нещерет Руслан 0 1
9. Гармаш Денис 1 0
10. Бойко Денис 1 0
11. Буяльский Виталий 1 0
12. Андриевский Александр 1 0
13. Вербич Беньямин 1 0
14. Цыганков Виктор 1 0
15. Беседин Артём 1 0
16. Родригес Жерсон 1 0
17. Миколенко Виталий 1 0
18. Супряга Владислав 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 5 0
2. Бабенко Руслан 4 0
3. Политыло Сергей 3 0
4. Снурницын Игорь 3 0
5. Драме Иссьяр 3 0
6. Taddeus Nkeng 1 1
7. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
8. Fabricio Alvarenga 2 0
9. Захеди Шахаб 2 0
10. Кичак Артём 1 0
11. Завийский Тарас 1 0
12. Романовский Даниэль 1 0
13. Хамелюк Владислав 1 0
14. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 22.73% (5) 4.55% (1) 18.18% (4) 13.64% (3) 9.09% (2) 31.82% (7)
 Олимпик Донецк 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев
Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Товарищеские матчи Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 4:1 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 0:0 Динамо Киев Кубок Олимпик Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2:1 Заявка 14 10 3 1 27 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
6. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
7. Олимпик Донецк 1:2 Заявка 13 5 2 6 21 - 22 17
8. Александрия Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
9. Мариуполь Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
12. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев 2:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк 1:2 Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2:1 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Хамелюк Владислав получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Де Пена Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Беседин Артём бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Fabricio Alvarenga бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Issiar Drame получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Беседин Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Taddeus Nkeng получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Динамо Киев 97.9% (141)
X 1.4% (2)
Олимпик Донецк 0.7% (1)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Олимпик Донецк
2.10
4.95
9.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 2.20 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.95 8.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 2.03 12.00
  1.74 2.64 9.52

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.00 9.90 1.01 3.92 1.21 3.14 1.33 2.13 1.75 1.64 2.17 1.40 2.72 1.18 4.20 1.13 4.90 1.03 8.50 1.05 7.50
8.05 1.05 6.85 1.07 3.15 1.35 2.40 1.57 2.15 1.70 2.18 1.68 1.91 1.89 1.42 2.85 1.22 4.20 1.03 12.00 1.02 13.00 1.07 13.00 1.06 8.80 1.04 8.60 1.03 9.22
3.94 1.25 2.60 1.50 2.17 1.69 1.79 2.04 3.14 1.35 2.58 1.50 2.01 1.82 1.59 2.35 2.04 1.77 1.67 2.18 1.29 3.42 1.44 2.76 1.15 5.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.26 1.31 2.16 1.65 1.50 2.48 1.23 3.90
2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 1.04 8.22 1.58 2.35 1.11 6.50 1.07 8.40
2.13 1.71 1.75 2.08 1.35 3.11 1.23 3.95 1.46 2.75 1.33 3.21 1.17 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.99 1.36 1.79 1.96 1.35 3.04
4.30 1.18 3.11 1.32 1.87 1.89 1.40 3.12 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк

Исход игры
Динамо Киев
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Олимпик Донецк
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
26.43% (37)
Нет
73.57% (103)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
54.2% (78)
2:1 Динамо Киев
16.7% (24)
1:0 Динамо Киев
11.8% (17)
3:1 Динамо Киев
6.9% (10)
3:0 Динамо Киев
4.2% (6)
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