Динамо Киев
3:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Олимпик Донецк
9' Желтая карточкаTaddeus Nkeng
14' Желтая карточкаБеседин Артём
15' Желтая карточкаДраме Иссьяр
0:1
20' ГолFabricio Alvarenga
1:1
30' ГолБеседин Артём
45' Желтая карточкаДе Пена Карлос
45' Желтая карточкаХамелюк Владислав
77' Вторая желтая карточкаTaddeus Nkeng
2:1
78' ГолБуяльский Виталий
87' Желтая карточкаЛебеденко Орест
90' Красная карточкаЛебеденко Орест
3:1
90' ГолБеседин Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Talles
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
14'
15'
20'
30'
1:1
45'
77'
78'
87'
90'
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|8 (2)
|0.57
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.21
|3.
|Буяльский Виталий
|2
|0.14
|4.
|Шапаренко Николай
|2
|0.14
|5.
|Гармаш Денис
|2
|0.14
|6.
|Супряга Владислав
|2
|0.14
|7.
|Де Пена Карлос
|1
|0.07
|8.
|Родригес Жерсон
|1
|0.07
|9.
|Андриевский Александр
|1
|0.07
|10.
|Беседин Артём
|1
|0.07
|11.
|Попов Денис II
|1
|0.07
|12.
|Караваев Александр
|0
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|14.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|8 (2)
|0.62
|2.
|Бенито
|3
|0.23
|3.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.23
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.15
|5.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.08
|6.
|Романовский Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0.08
|8.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.08
|9.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|10.
|Лебеденко Орест
|0
|0
|11.
|Taddeus Nkeng
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|1
|4.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|5.
|Де Пена Карлос
|3
|0
|6.
|Попов Денис II
|2
|0
|7.
|Шепелев Владимир
|0
|1
|8.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|9.
|Гармаш Денис
|1
|0
|10.
|Бойко Денис
|1
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|12.
|Андриевский Александр
|1
|0
|13.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|14.
|Цыганков Виктор
|1
|0
|15.
|Беседин Артём
|1
|0
|16.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|17.
|Миколенко Виталий
|1
|0
|18.
|Супряга Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|5
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|3.
|Политыло Сергей
|3
|0
|4.
|Снурницын Игорь
|3
|0
|5.
|Драме Иссьяр
|3
|0
|6.
|Taddeus Nkeng
|1
|1
|7.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|8.
|Fabricio Alvarenga
|2
|0
|9.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|10.
|Кичак Артём
|1
|0
|11.
|Завийский Тарас
|1
|0
|12.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|13.
|Хамелюк Владислав
|1
|0
|14.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|Олимпик Донецк
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев
Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 4:1 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 0:0 Динамо Киев Кубок Олимпик Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|7.
|Олимпик Донецк
|1:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 22
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк
Исход игры
Динамо Киев
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Олимпик Донецк
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
26.43% (37)
Нет
73.57% (103)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
54.2% (78)
2:1 Динамо Киев
16.7% (24)
1:0 Динамо Киев
11.8% (17)
3:1 Динамо Киев
6.9% (10)
3:0 Динамо Киев
4.2% (6)
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