Вольфсбергер
2:1
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
Адмира
0:1
2' ГолВутен Эндрю
1:1
17' ГолGustav Henriksson
40' Желтая карточкаЙовелич Деян
45' Желтая карточкаТафернер Маттойс
52' Желтая карточкаРёчер Торстен
1:1
73' Не забитый пенальтиЛиндль Михаэль
2:1
77' ГолЙовелич Деян
90' Желтая карточкаКершбаум Роман
77
Атанга
Давид
99
Вутен
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ходжич АмарНападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Майер МаркусЗащитник
-
15 Рат ЛукасЗащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
2'
0:1
17'
40'
45'
52'
73'
1:1
77'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|8
|0.47
|2.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|0.24
|3.
|Перец Элиэль
|4
|0.24
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.18
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.12
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.06
|7.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.06
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.06
|9.
|Gustav Henriksson
|1
|0.06
|10.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|11.
|Новак Михаэль
|0
|0
|12.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|13.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|4 (2)
|0.24
|2.
|Вутен Эндрю
|3
|0.18
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.18
|4.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.12
|5.
|Томич Томислав
|1
|0.06
|6.
|Атанга Давид
|1
|0.06
|7.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.06
|8.
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|9.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|10.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|11.
|Спасич Милош
|0
|0
|12.
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Йовелич Деян
|4
|0
|4.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|6.
|Шпранглер Свен
|3
|0
|7.
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|8.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|9.
|Визингер Дарио
|2
|0
|10.
|Перец Элиэль
|2
|0
|11.
|Рнич Неманья
|1
|0
|12.
|Рёчер Торстен
|1
|0
|13.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|14.
|Новак Михаэль
|1
|0
|15.
|Перич Штефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|7
|1
|2.
|Майер Маркус
|3
|0
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|4.
|Бауэр Себастьян
|1
|1
|5.
|Томич Томислав
|2
|0
|6.
|Спасич Милош
|2
|0
|7.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|8.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|9.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|10.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|11.
|Рат Лукас
|1
|0
|12.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|13.
|Малишек Лукас
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|8% (2)
|16% (4)
|4% (1)
|28% (7)
|24% (6)
|20% (5)
|Адмира
|25% (4)
|25% (4)
|0
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена
Адмира Последние 20 матчей: +5 =4 -11Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира
Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:3 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 26
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|27 - 32
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 34
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|12.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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