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Вольфсбергер
2:1
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
0:1
2' Гол
Вутен Эндрю
1:1
17' Гол
Gustav Henriksson
40' Желтая карточка
Йовелич Деян
45' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
52' Желтая карточка
Рёчер Торстен
1:1
73' Не забитый пенальти
Линдль Михаэль
2:1
77' Гол
Йовелич Деян
90' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90'+4
31
Кофлер
Александр
22
Баумгартнер
Доминик
3
Gustav
Henriksson
44
Лочошвили
Лука
27
Новак
Михаэль
19
Шпранглер
Свен
30
Тафернер
Маттойс
4
Шерцер
Йонатан
11
Визингер
Дарио
9
Йовелич
Деян
18
Рёчер
Торстен
1
Ляйтнер
Андреас
12
Малишек
Лукас
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
84
Остшолек
Маттиас
2
Ауэр
Штефан
27
Айву
Эмануэль
77
Атанга
Давид
8
Кершбаум
Роман
7
Старкль
Доминик
99
Вутен
Эндрю
Вольфсбергер
3-4-3
Адмира
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 8 0.47
2. Линдль Михаэль 4 (3) 0.24
3. Перец Элиэль 4 0.24
4. Визингер Дарио 3 0.18
5. Баумгартнер Доминик 2 0.12
6. Дьенг Шейку 1 0.06
7. Шерцер Йонатан 1 0.06
8. Тафернер Маттойс 1 0.06
9. Gustav Henriksson 1 0.06
10. Верницниг Кристофер 0 0
11. Новак Михаэль 0 0
12. Шпранглер Свен 0 0
13. Лочошвили Лука 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 4 (2) 0.24
2. Вутен Эндрю 3 0.18
3. Бройниг Максимилиан 3 0.18
4. Хоффер Эрвин 2 0.12
5. Томич Томислав 1 0.06
6. Атанга Давид 1 0.06
7. Хаусьелль Марко 1 0.06
8. Айву Эмануэль 1 0.06
9. Гартнер Кристиан 0 0
10. Остшолек Маттиас 0 0
11. Спасич Милош 0 0
12. Форсагер Вильгельм 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Йовелич Деян 4 0
4. Линдль Михаэль 3 0
5. Ляйтгеб Марио 3 0
6. Шпранглер Свен 3 0
7. Тафернер Маттойс 3 0
8. Баумгартнер Доминик 2 0
9. Визингер Дарио 2 0
10. Перец Элиэль 2 0
11. Рнич Неманья 1 0
12. Рёчер Торстен 1 0
13. Верницниг Кристофер 1 0
14. Новак Михаэль 1 0
15. Перич Штефан 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 7 1
2. Майер Маркус 3 0
3. Бройниг Максимилиан 3 0
4. Бауэр Себастьян 1 1
5. Томич Томислав 2 0
6. Спасич Милош 2 0
7. Хаусьелль Марко 2 0
8. Айву Эмануэль 2 0
9. Юлманд Мортен 2 0
10. Майерхофер Штефан 1 0
11. Рат Лукас 1 0
12. Ауэр Штефан 1 0
13. Малишек Лукас 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 8% (2) 16% (4) 4% (1) 28% (7) 24% (6) 20% (5)
 Адмира 25% (4) 25% (4) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена
Адмира Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира
Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Адмира 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 4:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:3 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль Заявка 16 7 3 6 29 - 26 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Аустрия Вена Заявка 16 4 6 6 20 - 23 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 16 4 2 10 18 - 34 14
11. Альтах Заявка 17 3 3 11 15 - 36 12
12. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
4. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
5. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
10. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
8. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Тафернер Маттойс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Йовелич Деян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Gustav Henriksson бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Вутен Эндрю бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.98 4.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 7.77 50.00
  2.44 1.97 8.05

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50 1.03 8.90
12.00 1.01 8.70 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 2.48 1.50 1.74 2.08 2.48 2.20 1.73 2.10 1.58 2.30 1.11 5.80 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 16.00 1.01 10.50
4.16 1.25 3.19 1.39 2.42 1.61 2.20 1.72 1.79 2.10 1.36 3.26 1.24 4.21 1.47 2.80 1.26 4.05 1.40 3.07 1.62 2.37 1.48 2.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
2.04 1.78 1.44 2.65 1.14 5.20 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
3.30 1.37 2.72 1.50 2.13 1.79 1.68 2.28 1.48 2.78 1.35 3.42 1.19 4.79 1.51 2.61 1.21 4.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Вольфсбергер 2:1 Адмира онлайн

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