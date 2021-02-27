Погронье
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Тренчин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фадера Алию
|5 (1)
|0.24
|2.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.24
|3.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|3
|0.14
|4.
|Да Силва Адлер
|3 (1)
|0.14
|5.
|Мазань Петер
|2
|0.1
|6.
|Благут Патрик
|2
|0.1
|7.
|Павлик Петр
|1
|0.05
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|9.
|Шпирьяк Доминик
|1
|0.05
|10.
|Andrej Strba
|1
|0.05
|11.
|Аудино Иван
|0
|0
|12.
|Оброчник Михал
|0
|0
|13.
|Хвея Ондржей
|0
|0
|14.
|Бангала Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чатакович Хамза
|7 (3)
|0.33
|2.
|Кадак Якуб
|2
|0.1
|3.
|Коррин Милан
|2
|0.1
|4.
|Рогульич Анте
|2
|0.1
|5.
|Икоба Эдуви
|2
|0.1
|6.
|Зубайру Абдул
|1
|0.05
|7.
|Гали Абубакар
|1
|0.05
|8.
|Лигеон Рубен
|1
|0.05
|9.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.05
|10.
|Букари Осман
|1
|0.05
|11.
|Тучны Адам
|1
|0.05
|12.
|Крижан Рихард
|1
|0.05
|13.
|Lucas Demitra
|1
|0.05
|14.
|Кмет Матуш
|0
|0
|15.
|Гажи Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мазань Петер
|7
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Шпирьяк Доминик
|6
|0
|4.
|Павлик Петр
|4
|0
|5.
|Яцко Патрик
|2
|1
|6.
|Бадоло Седрик
|2
|1
|7.
|Уэйр Джеймс
|3
|0
|8.
|Жупа Рихард
|3
|0
|9.
|Оброчник Михал
|2
|0
|10.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|2
|0
|11.
|Благут Патрик
|2
|0
|12.
|Фадера Алию
|2
|0
|13.
|Эрто Томас
|1
|0
|14.
|Да Силва Адлер
|1
|0
|15.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|16.
|Петрак Бернард
|1
|0
|17.
|Бангала Давид
|1
|0
|18.
|Реписки Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крижан Рихард
|5
|0
|2.
|Зубайру Абдул
|3
|1
|3.
|Капюади Стив
|3
|1
|4.
|Икоба Эдуви
|4
|0
|5.
|Коррин Милан
|3
|0
|6.
|Чатакович Хамза
|3
|0
|7.
|Ем Рэбен
|3
|0
|8.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|1
|9.
|Депетрис Давид
|2
|0
|10.
|Шулек Мартин
|2
|0
|11.
|Кадак Якуб
|2
|0
|12.
|Гали Абубакар
|2
|0
|13.
|Лигеон Рубен
|1
|0
|14.
|Пиринен Юха
|1
|0
|15.
|Рогульич Анте
|1
|0
|16.
|Букари Осман
|1
|0
|17.
|Тучны Адам
|1
|0
|18.
|Гайдош Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|Тренчин
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +3 =10 -7Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра
Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК Нитра 1:2 Тренчин Тренчин 2:2 Земплин
Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 1:0 Середь Жилина 2:0 Тренчин Злате Моравце 5:0 Тренчин Тренчин 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Тренчин Тренчин 1:1 Погронье Тренчин 0:1 Сеница ДАК 3:1 Тренчин Середь 1:1 Тренчин Тренчин 3:2 Нитра Земплин 1:1 Тренчин Тренчин 1:2 Слован Братислава Тренчин 2:4 Жилина Тренчин 1:1 Злате Моравце Ружомберок 2:2 Тренчин
Последние игры между собой
Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тренчин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|46 - 24
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 29
|28
|6.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|27 - 31
|24
|7.
|Нитра
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 36
|23
|8.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 38
|23
|9.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|21
|3
|11
|7
|26 - 30
|20
|11.
|Земплин
|0:1 Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 41
|19
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 6
|18
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Погронье
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|18 - 18
|12
|10.
|Земплин
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|11.
|Нитра
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Нитра
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|5.
|Сеница
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 16
|12
|6.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|7.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|8.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 25
|8
|12.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Тренчин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тренчин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Тренчин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров