  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Герта
0' 7'
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
34
Понграчич
Марин
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
29
Тусар
Люка
28
Хедира
Сами
17
Миттельштедт
Максимилиан
6
Дарида
Владимир
10
Кунья
Матеус
24
Радоньич
Неманья
Вольфсбург
4-2-3-1
Герта
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 14 (2) 0.64
2. Штеффен Ренато 5 0.23
3. Баку Ридле 4 0.18
4. Арнольд Максимилиан 3 0.14
5. Брекало Йосип 2 0.09
6. Брукс Джон 2 0.09
7. Бялек Бартош 2 0.09
8. Герардт Янник 1 0.05
9. Филипп Максимилиан 1 0.05
10. Шлагер Ксавер 1 0.05
11. Мехмеди Адмир 0 0
12. Руссийон Жером 0 0
13. Мбабу Кевин 0 0
14. Виктор Жоао II 0 0
15. Лакруа Максанс 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.27
2. Пёнтек Кшиштоф 5 0.23
3. Кордоба Джон 5 0.23
4. Лукебакио Доди 3 0.14
5. Пекарик Петер 2 0.09
6. Гендузи Маттео 2 0.09
7. Нец Лука 1 0.05
8. Нганкам Жессик 1 0.05
9. Дарида Владимир 0 0
10. Дилросун Джавайро 0 0
11. Миттельштедт Максимилиан 0 0
12. Хедира Сами 0 0
13. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Брукс Джон 5 0
3. Шлагер Ксавер 4 0
4. Лакруа Максанс 4 0
5. Гилавоги Жошуа 3 0
6. Вегхорст Ваут 3 0
7. Отавио Пауло 3 0
8. Штеффен Ренато 2 0
9. Герардт Янник 2 0
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Мбабу Кевин 1 0
12. Брекало Йосип 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 8 0
2. Пекарик Петер 4 0
3. Тусар Люка 4 0
4. Пёнтек Кшиштоф 4 0
5. Гендузи Маттео 3 0
6. Зефёйк Дейовайсио 1 1
7. Дарида Владимир 2 0
8. Кордоба Джон 2 0
9. Миттельштедт Максимилиан 2 0
10. Торунарига Джордан 2 0
11. Хедира Сами 1 0
12. Боята Дедрик 1 0
13. Платтенхардт Марвин 1 0
14. Штарк Никлас 1 0
15. Лукебакио Доди 1 0
16. Альдерете Омар 1 0
17. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 11.43% (4) 31.43% (11) 17.14% (6) 14.29% (5) 5.71% (2) 20% (7)
 Герта 8% (2) 0 24% (6) 24% (6) 16% (4) 28% (7)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург
Герта Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта
Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Герта: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Герта 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:3 Вольфсбург Бундеслига Герта 0:1 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 2:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:3 Герта Бундеслига Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига Вольфсбург 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига Герта 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига Вольфсбург 5:1 Герта Товарищеские матчи Герта 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига Вольфсбург 1:5 Герта Бундеслига Герта 0:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д Заявка 22 11 3 8 45 - 31 36
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 22 4 6 12 26 - 40 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 22 1 6 15 15 - 56 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Шлагер Ксавер из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 68%, Герта: 32%.
  • 5'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
  • 4'
    Мартон Дардаи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Понграчич Марин из команды Вольфсбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кунья Матеус не пострадал и надо продолжать игру!
  • 2'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 2'
    Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Герта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Вольфсбург 90% (135)
X 8.7% (13)
Герта 1.3% (2)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Герта
1.85
4.00
4.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.80 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.84 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 4.00 4.10
  1.85 3.85 4.46

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
12.00 1.01 8.70 1.05 3.70 1.28 2.85 1.42 1.98 1.89 1.76 2.14 1.55 2.55 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
4.11 1.26 3.13 1.41 2.38 1.64 2.00 1.91 1.79 2.12 1.58 2.53 1.50 2.78 1.39 3.20 1.14 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.50
3.21 1.39 2.64 1.54 2.07 1.85 1.65 2.36 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.75 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 2.02
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Вольфсбург 0:0 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Герта

Исход игры
Вольфсбург
90% (135)
Ничья
8.7% (13)
Герта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (84)
Меньше
42.86% (63)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.3% (62)
2:0 Вольфсбург
21.3% (32)
1:0 Вольфсбург
14.7% (22)
3:1 Вольфсбург
8.7% (13)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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