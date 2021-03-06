0:0
65' Не забитый пенальтиЖофчак Игор
1:0
88' ГолПопович Димитриос
23
Солер
Ян
17
Вашко
Филип
26
Войтко
Матуш
10
Жофчак
Игор
29
Труса
Матей
11
Фабиш
Лукаш
21
Ба
Тидьян
17
Челеби
Экин
19
Данек
Патрик
18
Франко
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Солер ЯнЗащитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
-
26 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Труса МатейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Драб ТомашВратарь
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jozef Majoros
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабиш ЛукашЗащитник
-
21 Ба ТидьянЗащитник
- Защитник
-
17 Челеби ЭкинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Данек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Франко МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
77 Танцик ЯкубПолузащитник
-
22 Хрибик ПетерПолузащитник
-
14 Кёйпер ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
Ход матча
65'
0:0
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайво Абдулрахман
|6
|0.27
|2.
|Жофчак Игор
|5 (3)
|0.23
|3.
|Тандир Исмар
|2 (1)
|0.09
|4.
|Филлипс Рикардо
|2
|0.09
|5.
|Труса Матей
|2
|0.09
|6.
|Попович Димитриос
|1
|0.05
|7.
|Солер Ян
|1
|0.05
|8.
|Вашко Филип
|1
|0.05
|9.
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|10.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|11.
|Адекворойе Банколе
|0
|0
|12.
|Войтко Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|8 (2)
|0.36
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.09
|3.
|Ендришек Эрик
|2
|0.09
|4.
|Мустафич Ален
|2
|0.09
|5.
|Гатарич Никола
|1
|0.05
|6.
|Колчак Кристиан
|1
|0.05
|7.
|Пальюка Килиан
|1
|0.05
|8.
|Подгорин Оливер
|1
|0.05
|9.
|Хобот Марьян
|1
|0.05
|10.
|Данек Патрик
|1
|0.05
|11.
|Шефчик Самуэль
|0
|0
|12.
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|13.
|Зинан Курт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Рикардо
|6
|1
|2.
|Солер Ян
|4
|0
|3.
|Бегала Матуш
|4
|0
|4.
|Шполярич Данило
|4
|0
|5.
|Мендес Алехандро
|3
|0
|6.
|Войтко Матуш
|3
|0
|7.
|Неофитидис Георгиос
|3
|0
|8.
|Попович Димитриос
|1
|1
|9.
|Жофчак Игор
|2
|0
|10.
|Тандир Исмар
|2
|0
|11.
|Колесар Мартин
|2
|0
|12.
|Вашко Филип
|2
|0
|13.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|14.
|Вовкун Артем
|2
|0
|15.
|Маркович Матей
|1
|0
|16.
|Сиопис Димитрис
|1
|0
|17.
|Труса Матей
|1
|0
|18.
|Горный Максим
|1
|0
|19.
|Лукко Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куник Матуш
|5
|0
|2.
|Мустафич Ален
|5
|0
|3.
|Колчак Кристиан
|4
|0
|4.
|Гатарич Никола
|4
|0
|5.
|Подгорин Оливер
|3
|0
|6.
|Шефчик Самуэль
|3
|0
|7.
|Челеби Экин
|1
|1
|8.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|9.
|Магда Даниэль
|2
|0
|10.
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|11.
|Фашко Михал
|1
|0
|12.
|Зейнуллаху Эролл
|1
|0
|13.
|Адамец Мартин
|1
|0
|14.
|Adam Meszaros
|1
|0
|15.
|Врабель Ондрей
|1
|0
|16.
|Данек Патрик
|1
|0
|17.
|Оганесян Армен
|1
|0
|18.
|Танцик Якуб
|1
|0
|19.
|Франко Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Земплин
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Нитра
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок
Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин
Нитра Последние 20 матчей: +6 =4 -10Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра
Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра
Последние игры между собой
Земплин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Нитра: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|54 - 12
|54
|2.
|ДАК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|48 - 28
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|49 - 33
|37
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|32 - 29
|35
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 29
|33
|6.
|Тренчин
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 38
|28
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 37
|23
|8.
|Нитра
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|21 - 38
|22
|9.
|Середь
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 39
|22
|10.
|Земплин
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 42
|22
|11.
|Сеница
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 40
|21
|12.
|Погронье
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|27 - 32
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|28 - 5
|30
|2.
|Жилина
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 13
|26
|3.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|8.
|Земплин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|9.
|Середь
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 7
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 15
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 21
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 20
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 28
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Земплин» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Земплин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Земплин» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров