Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Штурм
6' Желтая карточкаНашбергер Йоханнес
37' Желтая карточкаРогель Жан
45' Желтая карточкаЙегер Лукас
75' Желтая карточкаИнголич Сандро
1:0
76' ГолАнсельм Тобиас
90' Желтая карточкаОсвальд Фердинанд
1:1
90' ГолЙебоа Келвин
90' Желтая карточкаШнегг Давид
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
17
Йегер
Лукас
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
37'
45'
58'
75'
76'
1:0
90'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|9 (1)
|0.45
|2.
|Йебоа Келвин
|5 (1)
|0.25
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.2
|4.
|Ансельм Тобиас
|3
|0.15
|5.
|Шнегг Давид
|2
|0.1
|6.
|Ридер Флориан
|2
|0.1
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.1
|8.
|Смит Ренни
|2
|0.1
|9.
|Кох Фабиан
|1
|0.05
|10.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.05
|11.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.05
|12.
|Челич Неманя
|0
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|6
|0.3
|2.
|Любич Иван
|6
|0.3
|3.
|Китеишвили Отар
|5
|0.25
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.15
|5.
|Балай Беким
|3
|0.15
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.1
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.05
|8.
|Куэн Андреас
|1
|0.05
|9.
|Вютрих Грегори
|1
|0.05
|10.
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|11.
|Газибегович Юсуф
|1
|0.05
|12.
|Немет Давид
|1
|0.05
|13.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|14.
|Инголич Сандро
|0
|0
|15.
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Челич Неманя
|5
|0
|3.
|Шнегг Давид
|5
|0
|4.
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|5.
|Ридер Флориан
|4
|0
|6.
|Рогель Жан
|2
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|3
|0
|8.
|Нашбергер Йоханнес
|3
|0
|9.
|Хагер Штефан
|2
|0
|10.
|Соарес Бруно
|2
|0
|11.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|12.
|Йебоа Келвин
|2
|0
|13.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|14.
|Кох Фабиан
|1
|0
|15.
|Смит Ренни
|1
|0
|16.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|17.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|5
|1
|2.
|Вютрих Грегори
|5
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|4.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|1
|7.
|Данте Амаду
|1
|1
|8.
|Куэн Андреас
|2
|0
|9.
|Йегер Лукас
|2
|0
|10.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|11.
|Любич Иван
|2
|0
|12.
|Зибенхандль Йорг
|0
|1
|13.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|14.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|15.
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|16.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|19.35% (6)
|0
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|Штурм
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Штурм Последние 20 матчей: +14 =1 -5Штурм 0:4 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:2 Вольфсбергер Штурм 2:1 Хартберг
ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|59 - 22
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|32 - 19
|35
|5.
|Хартберг
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 31
|27
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 30
|26
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 35
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Штурм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
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