  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Минай
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ингулец
0' 7'
1
Попович
Андрей
22
Маембе
Шемми
50
Ковтун
Алексей
3
Карась
Даниил
17
Кныш
Данило
29
Кожанов
Денис
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
20
Пыняшко
Василий
10
Милевский
Артём
19
Шиндер
Антон
73
Малыш
Артем
39
Балан
Денис
4
Салем
Мохамед
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
45
Щедрый
Артём
23
Кучеренко
Александр
11
Бартулович
Младен
35
Шишка
Михаил
5
Запорожец
Евгений
49
Ситчинава
Ника
Минай
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 8 (5) 0.47
2. Шиндер Антон 3 0.18
3. Пиняшко Василий 1 0.06
4. Сакив Тарас 0 0
5. Кожанов Денис 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартулович Младен 5 (4) 0.29
2. Ситчинава Ника 4 (1) 0.24
3. Балан Денис 2 0.12
4. Янаков Денис 2 (1) 0.12
5. Коваленко Илья 1 0.06
6. Козак Александр 1 0.06
7. Щедрый Артём 0 0
8. Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 6 0
2. Нуриев Анатолий 3 1
3. Лопырёнок Максим 4 0
4. Матич Мислав 4 0
5. Попович Андрей 3 0
6. Меличенко Кирилл 3 0
7. Пиняшко Василий 1 1
8. Малепе Репо 1 1
9. Павлиш Дмитрий 1 1
10. Ткачук Андрей 2 0
11. Голодюк Олег 2 0
12. Снижко Александр 2 0
13. Маембе Шемми 2 0
14. Ахмедзаде Рустам 2 0
15. Милевский Артём 1 0
16. Кожанов Денис 1 0
17. Кныш Данило 1 0
18. Ковтун Алексей 1 0
19. Сакив Тарас 1 0
20. Маткобожик Александр 1 0
21. Хахлев Алексей 1 0
22. Петрусенко Aлександр 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 7 0
2. Козак Александр 5 1
3. Кучеренко Александр 5 1
4. Балан Денис 5 0
5. Квасный Николай 5 0
6. Коваленко Илья 4 0
7. Ситчинава Ника 4 0
8. Бартулович Младен 3 0
9. Семенко Андрей 3 0
10. Плохотнюк Михаил 1 1
11. Щедрый Артём 2 0
12. Синегуб Олег 2 0
13. Янаков Денис 2 0
14. Крынский Владимир 2 0
15. Запорожец Евгений 2 0
16. Павлов Виталий 0 1
17. Ковалёв Максим 1 0
18. Мкомола Йохана 1 0
19. Малыш Артем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)
 Ингулец 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4) 0

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов
Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай
Ингулец Последние 20 матчей: +2 =13 -5
Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец
Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень

Последние игры между собой

Минай: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ингулец: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ингулец 1:1 Минай Премьер-лига Минай 1:1 Ингулец Первый дивизион Минай 1:1 Ингулец Кубок Ингулец 1:1 Минай Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 12 4 1 36 - 13 40
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 9 6 1 33 - 12 33
3. Заря Заявка 16 9 5 2 31 - 11 32
4. Десна Заявка 17 8 6 3 27 - 14 30
5. Ворскла Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
6. Александрия Заявка 17 6 5 6 24 - 21 23
7. Колос Ковалёвка Заявка 17 5 8 4 21 - 18 23
8. Олимпик Донецк Заявка 16 5 2 9 22 - 28 17
9. Мариуполь Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
10. Днепр-1 Заявка 17 4 4 9 22 - 30 16
11. Минай Заявка 16 3 4 9 12 - 32 13
12. Ингулец Заявка 16 1 10 5 15 - 24 13
13. Рух Львов Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
14. Львов Заявка 16 3 3 10 11 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Динамо Киев Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Заря Заявка 8 4 3 1 16 - 6 15
6. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
8. Олимпик Донецк Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 9 1 7 1 9 - 10 10
11. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
12. Рух Львов Заявка 9 1 5 3 9 - 13 8
13. Львов Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
14. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Заря Заявка 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
4. Ворскла Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
5. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Десна Заявка 8 2 4 2 11 - 8 10
8. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
9. Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Минай 48.3% (72)
X 46.3% (69)
Ингулец 5.4% (8)
Все прогнозы
3.46 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Ингулец
2.60
3.11
2.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.57 3.10 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.05 2.91
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.10 2.90
  2.58 3.11 2.98

Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.06 3.94 1.24 2.63 1.47 2.11 1.73 1.53 2.46 1.29 3.52 1.18 4.72 1.07 7.90
9.50 1.02 6.15 1.08 2.93 1.35 2.25 1.60 1.72 2.17 1.35 3.04 1.24 3.64 1.07 6.45 1.05 7.20 1.01 10.50
8.50 1.02 6.40 1.06 3.00 1.32 2.31 1.61 1.91 1.89 1.69 2.17 1.69 2.17 1.35 3.05 1.28 3.75 1.09 6.70 1.09 7.40 1.02 11.00 1.01 12.50 0.00 17.50
3.26 1.34 2.85 1.43 2.42 1.58 1.96 1.88 1.71 2.16 1.54 2.50 1.43 2.86 1.26 3.83 1.10 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.25 1.59 1.50 2.54 1.24 4.02
2.81 1.40 1.72 2.05 1.35 3.04
1.70 2.15 1.32 3.20 1.10 7.10
2.70 1.47 2.21 1.68 1.72 2.16 1.46 2.76 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.95 1.38 1.82 1.78 1.40 2.87
3.20 1.32 2.31 1.57 1.57 2.31 1.21 4.10
2.80 1.47 1.72 2.17 1.28 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.86
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.30
3.20 1.30
Где смотреть матч Минай 0:0 Ингулец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Минай 0:0 Ингулец

Исход игры
Минай
47.7% (71)
Ничья
47% (70)
Ингулец
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
15.17% (22)
Меньше
84.83% (123)
Обе команды забьют
Да
55.17% (80)
Нет
44.83% (65)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (58)
1:0 Минай
32.9% (49)
2:1 Минай
11.4% (17)
0:0 Ничья
6% (9)
0:1 Ингулец
2.7% (4)
2:0 Минай
2% (3)
1:2 Ингулец
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 