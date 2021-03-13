Минай
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Авангард (Ужгород)
Ингулец
22
Маембе
Шемми
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
73
Малыш
Артем
39
Балан
Денис
45
Щедрый
Артём
35
Шишка
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Маембе ШеммиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Попович ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
73 Малыш АртемВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|8 (5)
|0.47
|2.
|Шиндер Антон
|3
|0.18
|3.
|Пиняшко Василий
|1
|0.06
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|5.
|Кожанов Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|5 (4)
|0.29
|2.
|Ситчинава Ника
|4 (1)
|0.24
|3.
|Балан Денис
|2
|0.12
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.12
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.06
|6.
|Козак Александр
|1
|0.06
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
|8.
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|6
|0
|2.
|Нуриев Анатолий
|3
|1
|3.
|Лопырёнок Максим
|4
|0
|4.
|Матич Мислав
|4
|0
|5.
|Попович Андрей
|3
|0
|6.
|Меличенко Кирилл
|3
|0
|7.
|Пиняшко Василий
|1
|1
|8.
|Малепе Репо
|1
|1
|9.
|Павлиш Дмитрий
|1
|1
|10.
|Ткачук Андрей
|2
|0
|11.
|Голодюк Олег
|2
|0
|12.
|Снижко Александр
|2
|0
|13.
|Маембе Шемми
|2
|0
|14.
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0
|15.
|Милевский Артём
|1
|0
|16.
|Кожанов Денис
|1
|0
|17.
|Кныш Данило
|1
|0
|18.
|Ковтун Алексей
|1
|0
|19.
|Сакив Тарас
|1
|0
|20.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|21.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|22.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|2.
|Козак Александр
|5
|1
|3.
|Кучеренко Александр
|5
|1
|4.
|Балан Денис
|5
|0
|5.
|Квасный Николай
|5
|0
|6.
|Коваленко Илья
|4
|0
|7.
|Ситчинава Ника
|4
|0
|8.
|Бартулович Младен
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Плохотнюк Михаил
|1
|1
|11.
|Щедрый Артём
|2
|0
|12.
|Синегуб Олег
|2
|0
|13.
|Янаков Денис
|2
|0
|14.
|Крынский Владимир
|2
|0
|15.
|Запорожец Евгений
|2
|0
|16.
|Павлов Виталий
|0
|1
|17.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|18.
|Мкомола Йохана
|1
|0
|19.
|Малыш Артем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|Ингулец
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|0
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов
Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай
Ингулец Последние 20 матчей: +2 =13 -5Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец
Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень
Последние игры между собой
Минай: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ингулец: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 12
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|4.
|Десна
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 14
|30
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 18
|23
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|22 - 28
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 30
|16
|11.
|Минай
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 32
|13
|12.
|Ингулец
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|15 - 24
|13
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|14.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 6
|15
|6.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|9 - 10
|10
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|9.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Минай 0:0 Ингулец
Исход игры
Минай
47.7% (71)
Ничья
47% (70)
Ингулец
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
15.17% (22)
Меньше
84.83% (123)
Обе команды забьют
Да
55.17% (80)
Нет
44.83% (65)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (58)
1:0 Минай
32.9% (49)
2:1 Минай
11.4% (17)
0:0 Ничья
6% (9)
0:1 Ингулец
2.7% (4)
2:0 Минай
2% (3)
1:2 Ингулец
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!