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Оденсе
0:3
Конец матча

Стадион:
Брондбю
0'
0:1
20' Гол
Уре Микаэль
0:2
35' Гол
Уре Микаэль
38' Желтая карточка
Джанус Драчманн
0:3
40' Гол
Уре Микаэль
90'+4
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
19
Трандарсон
Арон-Элис
7
Джейбали
Иссам
12
Кадри
Башким
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
19
Френнруп
Мортен
18
Линнстрем
Йеспер
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Оденсе
4-4-1-1
Брондбю
3-1-4-2

Ход матча

20'
0:1
Уре Микаэль
(Линнстрем Йеспер)
35'
0:2
Уре Микаэль
(Линнстрем Йеспер)
38'
Джанус Драчманн
 
40'
0:3
Уре Микаэль
(Линнстрем Йеспер)
46'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Кадри Башким
 
46'
Лидер Март
Джейбали Иссам
 
63'
Эстрём Робин
Шельвик Йорген
 
67'
 
Кристенсен Лассе
Линнстрем Йеспер
75'
Сабби Эммануэль
Клеве Троэльс
 
77'
 
Oskar Fallenius
Хедлунд Симон
77'
 
Слимане Анис
Френнруп Мортен
79'
Опондо Мозес
Джанус Драчманн
 
85'
 
Бруус Андреас
Менса Кевин
85'
 
Бёркеейет Тобиас
Радошевич Йосип

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 5 0.24
2. Сабби Эммануэль 4 0.19
3. Тверсков Йеппе 3 0.14
4. Томасен Йенс 2 0.1
5. Хюллегор Миккель 2 0.1
6. Лунд Оливер 1 0.05
7. Лидер Март 1 0.05
8. Клеве Троэльс 1 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 1 0.05
10. Опондо Мозес 1 0.05
11. Фенгер Макс 1 0.05
12. Окосун Айо 1 0.05
13. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
14. Шельвик Йорген 0 0
15. Джанус Драчманн 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 12 (2) 0.57
2. Линнстрем Йеспер 9 0.43
3. Хедлунд Симон 5 0.24
4. Рустед Сигурд 3 0.14
5. Кристенсен Лассе 2 0.1
6. Павлович Андрия 2 0.1
7. Менса Кевин 1 0.05
8. Риверос Блас 1 0.05
9. Бруус Андреас 1 0.05
10. Слимане Анис 1 0.05
11. Махсо Андреас 1 (1) 0.05
12. Радошевич Йосип 0 0
13. Френнруп Мортен 0 0
14. Чорлу Резан 0 0
15. Бьюр Петер 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лаурсен Райан 4 0
3. Окосун Айо 4 0
4. Тверсков Йеппе 3 0
5. Лунд Оливер 3 0
6. Лунд Марко 3 0
7. Джанус Драчманн 2 0
8. Томасен Йенс 2 0
9. Клеве Троэльс 2 0
10. Гудьонсен Свейнн 2 0
11. Джейбали Иссам 0 1
12. Андерсен Александр 1 0
13. Лидер Март 1 0
14. Ларсен Каспер 1 0
15. Шельвик Йорген 1 0
16. Трандарсон Арон-Элис 1 0
17. Кристенсен Оливер 1 0
18. Опондо Мозес 1 0
19. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Кристенсен Лассе 3 0
4. Павлович Андрия 3 0
5. Бруус Андреас 3 0
6. Линнстрем Йеспер 3 0
7. Радошевич Йосип 2 0
8. Уре Микаэль 2 0
9. Швебе Марвин 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0
12. Бьюр Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 26.09% (6) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Брондбю 13.16% (5) 13.16% (5) 23.68% (9) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс
Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле
Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Брондбю 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Товарищеские матчи Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 21 14 2 5 39 - 23 44
2. Митьюлланд 0:0 Заявка 21 12 4 5 30 - 20 40
3. Орхус Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген 0:0 Заявка 21 10 5 6 38 - 33 35
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск Заявка 21 8 4 9 29 - 30 28
7. Ольборг Заявка 21 7 7 7 24 - 28 28
8. Нордшелланн Заявка 21 6 8 7 33 - 29 26
9. Оденсе Заявка 21 6 7 8 23 - 28 25
10. Вайле Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
11. Люнгбю Заявка 21 4 5 12 23 - 42 17
12. Хорсенс Заявка 21 2 6 13 14 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд 0:0 Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген 0:0 Заявка 11 5 3 3 21 - 17 18
5. Сённерйюск Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Оденсе Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
7. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
8. Ольборг Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Вайле Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 11 1 5 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 11 7 0 4 18 - 11 21
2. Митьюлланд 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 15 18
3. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
4. Копенгаген 0:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Ольборг Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
7. Сённерйюск Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
8. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9. Нордшелланн Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Оденсе Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
12. Хорсенс Заявка 11 0 3 8 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.75 3.30 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.34 2.59
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 4.05 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.30 1.05 4.06 1.24 2.74 1.45 2.00 1.90 1.55 2.45 1.32 3.46 1.18 4.78 1.07 8.10
8.30 1.03 7.10 1.07 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.10 1.00 11.00
6.80 1.08 5.20 1.14 5.00 1.15 3.75 1.25 1.94 1.86 2.01 1.75 1.73 2.11 1.50 2.48 1.65 2.15 1.14 5.20 1.37 2.95 1.10 6.25 1.07 7.50 1.01 21.00 1.05 10.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.30 1.62 1.52 2.53 1.24 4.04 1.08 7.50
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
2.05 1.72 1.33 3.15 1.18 4.50 1.05 10.50 1.04 12.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.83 1.97 1.40 2.91 1.18 4.88
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.41 1.55 1.59 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.84 1.18
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.60 1.27
Где смотреть матч Оденсе 0:3 Брондбю онлайн

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