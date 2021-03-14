Оденсе
0:3
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park
Брондбю
0:1
20' ГолУре Микаэль
0:2
35' ГолУре Микаэль
38' Желтая карточкаДжанус Драчманн
0:3
40' ГолУре Микаэль
14
Томасен
Йенс
12
Кадри
Башким
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
35'
0:2
38'
40'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|5
|0.24
|2.
|Сабби Эммануэль
|4
|0.19
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.14
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.1
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.1
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.05
|7.
|Лидер Март
|1
|0.05
|8.
|Клеве Троэльс
|1
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|10.
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|11.
|Фенгер Макс
|1
|0.05
|12.
|Окосун Айо
|1
|0.05
|13.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|14.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|15.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|12 (2)
|0.57
|2.
|Линнстрем Йеспер
|9
|0.43
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.24
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.14
|5.
|Кристенсен Лассе
|2
|0.1
|6.
|Павлович Андрия
|2
|0.1
|7.
|Менса Кевин
|1
|0.05
|8.
|Риверос Блас
|1
|0.05
|9.
|Бруус Андреас
|1
|0.05
|10.
|Слимане Анис
|1
|0.05
|11.
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.05
|12.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|13.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|14.
|Чорлу Резан
|0
|0
|15.
|Бьюр Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лаурсен Райан
|4
|0
|3.
|Окосун Айо
|4
|0
|4.
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|5.
|Лунд Оливер
|3
|0
|6.
|Лунд Марко
|3
|0
|7.
|Джанус Драчманн
|2
|0
|8.
|Томасен Йенс
|2
|0
|9.
|Клеве Троэльс
|2
|0
|10.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|11.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|12.
|Андерсен Александр
|1
|0
|13.
|Лидер Март
|1
|0
|14.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|15.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|16.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|17.
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|18.
|Опондо Мозес
|1
|0
|19.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|4.
|Павлович Андрия
|3
|0
|5.
|Бруус Андреас
|3
|0
|6.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|7.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|8.
|Уре Микаэль
|2
|0
|9.
|Швебе Марвин
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
|12.
|Бьюр Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|Брондбю
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс
Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле
Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|39 - 23
|44
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|21
|12
|4
|5
|30 - 20
|40
|3.
|Орхус
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Копенгаген
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|38 - 33
|35
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|29 - 30
|28
|7.
|Ольборг
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 28
|28
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|33 - 29
|26
|9.
|Оденсе
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 28
|25
|10.
|Вайле
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|23 - 42
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|14 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|22
|3.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|4.
|Копенгаген
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Оденсе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|7.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Вайле
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|10.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 11
|21
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|3.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|4.
|Копенгаген
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|6.
|Ольборг
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Нордшелланн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Оденсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров