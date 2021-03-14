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  2. Матчи
  3. Дания
Вайле
0:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Ольборг
0'
0:1
13' Гол
Ван Веерт Том
34' Желтая карточка
Росс Матиас
0:2
54' Гол
Альманн Якоб
87'
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
3
Давидсен
Вильормур
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
77
Ямга
Кевин
34
Хетеми
Лундрим
8
Lukas
Engel
9
Фагир
Вахид
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
31
Гранли
Даниэль
4
Росс
Матиас
3
Альманн
Якоб
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
17
Куск
Каспер
8
Фоссум
Ивер
18
Самуэльсен
Мартин
9
Ван
Веерт
Том
Вайле
4-2-3-1
Ольборг
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Ван Веерт Том
(Паллесен Кристоффер)
34'
 
Росс Матиас
54'
0:2
Альманн Якоб
(Самуэльсен Мартин)
61'
Скооп Якоб
Хетеми Лундрим
 
61'
Фофана Адама
Хенриксен Тобиас
 
69'
 
Frederik Boersting
Куск Каспер
69'
 
Кристенсен Магнус
Хёйхольт Мальте
72'
Онугха Герман
Фагир Вахид
 
72'
Экитик Юго
Lukas Engel
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 6 (2) 0.29
2. Фагир Вахид 5 0.24
3. Муколли Арбнор 3 0.14
4. Эзатолахи Саид 2 0.1
5. Двамена Рафаэль 2 0.1
6. Скооп Якоб 1 0.05
7. Ояла Юхани 1 0.05
8. Рамадани Юльбер 1 0.05
9. Греве Мадс 1 0.05
10. Колингер Денис 1 0.05
11. Амундсен Мальте 1 0.05
12. Онугха Герман 1 0.05
13. Монтиль Диего II 0 0
14. Давидсен Вильормур 0 0
15. Монтано Леонель 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 7 (2) 0.33
2. Ван Веерт Том 4 (1) 0.19
3. Альманн Якоб 2 0.1
4. Куск Каспер 2 0.1
5. Борстинг Фредерик 2 0.1
6. Marcus Hannesbo 2 0.1
7. Прица Тим 1 0.05
8. Окоре Жорес 1 0.05
9. Теландер Расмус 1 0.05
10. Хильемарк Оскар 1 0.05
11. Росс Матиас 1 0.05
12. Паллесен Кристоффер 0 0
13. Феррейра Педру 0 0
14. Андерсен Лукас 0 0
15. Самуэльсен Мартин 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 7 0
2. Соуза Аллан II 7 0
3. Муколли Арбнор 5 0
4. Милошевич Александер 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Хетеми Лундрим 3 0
8. Греве Мадс 2 0
9. Скооп Якоб 2 0
10. Колингер Денис 2 0
11. Двамена Рафаэль 2 0
12. Фагир Вахид 2 0
13. Ояла Юхани 1 0
14. Йенсен Лукас II 1 0
15. Брунст Александер 1 0
16. Ямга Кевин 1 0
17. Луис Энрике II 1 0
18. Амундсен Мальте 1 0
19. Монтано Леонель 1 0
20. Гуннелунн Томас 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Феррейра Педру 7 0
2. Альманн Якоб 5 0
3. Теландер Расмус 4 0
4. Хёйхольт Мальте 3 0
5. Гранли Даниэль 1 1
6. Паллесен Кристоффер 2 0
7. Окоре Жорес 2 0
8. Хильемарк Оскар 2 0
9. Какито Роберт 2 0
10. Росс Матиас 2 0
11. Прица Тим 0 1
12. Ринне Якоб 1 0
13. Ван Веерт Том 1 0
14. Frederik Boersting 1 0
15. Самуэльсен Мартин 1 0
16. Клиттен Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 8% (2) 16% (4) 12% (3) 24% (6) 40% (10)
 Ольборг 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс
Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд
Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле

Последние игры между собой

Вайле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ольборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Ольборг 1:3 Вайле Суперлига Дании Ольборг 5:3 Вайле Товарищеские матчи Вайле 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Вайле Суперлига Дании
Вайле 0:1 Ольборг Кубок Вайле 1:3 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 2:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 0:0 Ольборг Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 20 13 2 5 36 - 23 41
2. Митьюлланд Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск 2:0 Заявка 21 8 4 9 29 - 30 28
7. Ольборг 2:0 Заявка 21 7 7 7 24 - 28 28
8. Нордшелланн Заявка 21 6 8 7 33 - 29 26
9. Оденсе Заявка 20 6 7 7 23 - 25 25
10. Вайле 0:2 Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
11. Люнгбю Заявка 21 4 5 12 23 - 42 17
12. Хорсенс 0:2 Заявка 21 2 6 13 14 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Сённерйюск 2:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
8. Ольборг 2:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Вайле 0:2 Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
11. Хорсенс 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 11 1 5 5 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Ольборг 2:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
7. Сённерйюск 2:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
8. Вайле 0:2 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9. Нордшелланн Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Оденсе Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
12. Хорсенс 0:2 Заявка 11 0 3 8 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Ольборг
56.00
4.38
2.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.71 3.14 2.67
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.14 2.67
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 16.00 1.03
  12.35 4.38 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.09 3.44 1.31 2.30 1.62 1.75 2.19 1.41 2.94 1.22 4.32 1.12 6.35 1.06 9.40 1.01 16.00
6.85 1.06 5.65 1.11 2.60 1.47 1.98 1.83 1.58 2.53 1.26 3.85 1.17 4.70 1.04 8.70 1.03 9.30
7.20 1.07 5.40 1.13 4.00 1.22 1.97 1.77 1.67 2.21 2.25 1.60 1.45 2.62 1.09 6.50 1.02 17.00 1.02 12.00 1.03 14.00 1.02 17.00 0.00 21.00
7.22 1.12 3.30 1.35 2.70 1.50 2.09 1.79 1.65 2.33 2.21 1.71 1.79 2.09 1.37 3.22 1.25 4.16 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.06 1.76 1.41 2.91 1.19 4.74 1.06 9.10
2.50 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.80
1.57 2.41 1.82 1.92 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.01 21.00
2.52 1.57 2.06 1.84 1.59 2.48 1.39 3.19 1.19 4.83 1.44 2.85 1.16 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.59 1.50 1.66 2.22 1.32 3.36 1.13 5.95
3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.65
2.01 1.75 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.10 1.21
Где смотреть матч Вайле 0:2 Ольборг онлайн

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