Насьонал Мадейра
2:1
Конец матча
Стадион: Де Мадейра
Жил Висенте
0:0
23' Не забитый пенальтиТалоша Жоау
0:0
45' Не забитый пенальтиМинеро Лукас
45' Желтая карточкаТиль Венсан
0:1
45' ГолРодригао
49' Желтая карточкаЛоте Антуан
1:1
57' ГолКамачу Жоау
68' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
82' Желтая карточкаНогейра
2:1
90' ГолBryan Rochez
90' Желтая карточкаМинеро Лукас
13
Daniel
VI
45
Тиль
Венсан
14
Микаэл
Рубен
1
Денис
2
Joel
V
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
25
Минеро
Лукас
7
Лоуренси
19
Ренан
Соарес
11
Лоте
Антуан
- Основной состав
-
13 Daniel VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Тиль ВенсанПолузащитник
-
14 Микаэл РубенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Горре КенджиПолузащитник
-
77 Жоао ВикторПолузащитник
-
35 Bryan RochezНападающий
- Нападающий
-
-
55 Nuno Borges2
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
2 Joel VЗащитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Барай ИвНападающий
- Нападающий
-
-
9 Miullen
-
Главный тренер: Алмейда Руй
Ход матча
23'
0:0
45'
0:0
45'
45'
0:1
49'
57'
1:1
64'
68'
70'
82'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bryan Rochez
|1
|0.14
|2.
|Nuno Borges2
|1
|0.14
|3.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|4.
|Горре Кенджи
|0
|0
|5.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|3
|0.43
|2.
|Родригао
|1
|0.14
|3.
|Минеро Лукас
|1
|0.14
|4.
|Талоша Жоау
|0
|0
|5.
|Барай Ив
|0
|0
|6.
|Лоте Антуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азуни Ларри
|2
|0
|2.
|Lucas Kal
|2
|0
|3.
|Жоао Виктор
|1
|0
|4.
|Рамуш Франсишку
|1
|0
|5.
|Горре Кенджи
|1
|0
|6.
|Альхассан Абдуллахи
|1
|0
|7.
|Pedro Henrique3
|1
|0
|8.
|Nuno Borges2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ногейра
|4
|0
|2.
|Афонсо Жоао III
|3
|0
|3.
|Родригао
|2
|0
|4.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|5.
|Рубен Мигель
|1
|0
|6.
|Leandro XII
|1
|0
|7.
|Денис
|1
|0
|8.
|Лоуренси
|1
|0
|9.
|Joel V
|1
|0
|10.
|Минеро Лукас
|1
|0
|11.
|Лоте Антуан
|1
|0
|12.
|Miullen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Насьонал Мадейра
|0
|0
|0
|60% (3)
|0
|40% (2)
|Жил Висенте
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +9 =8 -3Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш
Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:1 Бенфика-2 Пенафьел 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Академика Насьонал Мадейра 5:1 Вилафранкенше Мафра 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Лейшоэш Шавиш 0:2 Насьонал Мадейра Кова-Пьедаде 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Оливейренсе Академику Визеу 0:0 Насьонал Мадейра Эшторил 1:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Фаренсе Каса Пиа 0:1 Насьонал Мадейра
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела
Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте
Последние игры между собой
Насьонал Мадейра: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:2 Жил Висенте Кубок лиги Насьонал Мадейра 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Насьонал Мадейра 3:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 4:1 Жил Висенте Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Брага
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 7
|10
|7.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Тондела
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|15.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Насьонал Мадейра» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Насьонал Мадейра» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.20
|1.20
|—
|—
|5.90
|1.11
|—
|—
|3.15
|1.47
|2.20
|1.67
|2.07
|1.76
|1.76
|2.06
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.06
|7.90
|1.05
|8.60
|0.00
|15.50
|
|7.40
|1.08
|—
|—
|6.05
|1.13
|—
|—
|2.77
|1.50
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.55
|2.39
|—
|—
|1.26
|3.54
|—
|—
|1.16
|4.45
|1.04
|8.20
|1.03
|8.90
|—
|—
|
|3.80
|1.28
|3.22
|1.37
|2.63
|1.52
|2.00
|1.88
|3.48
|1.33
|2.86
|1.45
|2.22
|1.70
|1.72
|2.20
|1.52
|2.62
|1.31
|3.63
|1.49
|2.73
|1.33
|3.44
|1.25
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте
Исход игры
Насьонал Мадейра
55.9% (85)
Ничья
33.6% (51)
Жил Висенте
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.62% (32)
Меньше
78.38% (116)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:0 Насьонал Мадейра
38.2% (58)
1:1 Ничья
29.6% (45)
2:1 Насьонал Мадейра
12.5% (19)
1:2 Жил Висенте
5.3% (8)
2:0 Насьонал Мадейра
3.3% (5)
0:1 Жил Висенте
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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