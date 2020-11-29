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Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Коньяспор
0'
11' Желтая карточка
Мубандже Жак-Франсуа
14' Желтая карточка
Кравец Артём
25' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
31'
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
8
Учан
Салих
26
Сиопис
Манолис
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
91
Давидсон
10
Бабакар
Хоума
34
Бирничан
Эрай
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
25
Улудаг
Алпер
18
Хаджиахметович
Амир
8
Евтович
Марко
17
Чикалеши
Сокол
11
Милошевич
Дени
12
Хауберт
Гильерме
23
Кравец
Артём
Аланьяспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

11'
Мубандже Жак-Франсуа
 
14'
 
Кравец Артём
25'
 
Чикалеши Сокол

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 6 0.67
2. Барейро Адам 3 0.33
3. Бабакар Хоума 2 0.22
4. Колкер Стивен 2 0.22
5. Бакасетас Тасос 1 0.11
6. Кутлу Беркан 1 0.11
7. Пектемек Мустафа 1 0.11
8. Учан Салих 1 0.11
9. Мубандже Жак-Франсуа 1 0.11
10. Караджа Эфеджан 0 0
11. Цавелас Георгиос 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 5 (1) 0.56
2. Шенгелия Леван 2 0.22
3. Скубич Нейц 1 0.11
4. Чагиран Муса 1 0.11
5. Евтович Марко 1 0.11
6. Улудаг Алпер 0 0
7. Шахинер Омер Али 0 0
8. Милошевич Дени 0 0
9. Бардакчи Абдулкерим 0 0
10. Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Учан Салих 3 0
2. Давидсон 3 0
3. Мубандже Жак-Франсуа 2 0
4. Цавелас Георгиос 1 0
5. Караджа Эфеджан 1 0
6. Бабакар Хоума 1 0
7. Хуанфран Морено 1 0
8. Сиопис Манолис 1 0
9. Кутлу Беркан 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Улудаг Алпер 3 0
2. Евтович Марко 3 0
3. Шехич Ибрагим 2 0
4. Чалык Ахмет 2 0
5. Демирбаг Адиль 2 0
6. Мия Фарук 2 0
7. Эдуок Самуэль 2 0
8. Хауберт Гильерме 2 0
9. Кравец Артём 1 0
10. Скубич Нейц 1 0
11. Шахинер Омер Али 1 0
12. Милошевич Дени 1 0
13. Бардакчи Абдулкерим 1 0
14. Чикалеши Сокол 1 0
15. Шенгелия Леван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Коньяспор 0 10% (1) 0 10% (1) 30% (3) 50% (5)

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор
Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Коньяспор 2:3 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:1 Коньяспор Суперлига Аланьяспор 1:0 Коньяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 2:4 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 2:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:2 Аланьяспор Суперлига Коньяспор 2:3 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 4:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:0 Заявка 9 6 3 0 18 - 3 21
2. Фенербахче Заявка 9 6 2 1 17 - 9 20
3. Галатасарай Заявка 10 6 2 2 16 - 7 20
4. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
5. Истанбул Башакшехир Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
6. Бешикташ Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 3 4 2 17 - 11 13
8. Коньяспор 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
9. Касымпаша 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
10. Хатайспор Заявка 7 3 3 1 7 - 9 12
11. Малатьяспор Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12. Ризеспор Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
13. Трабзонспор Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
14. Гёзтепе Заявка 8 2 5 1 14 - 9 11
15. Антальяспор Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
16. Сивасспор Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17. Эрзурумспор Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
18. Кайсериспор Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
20. Денизлиспор Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
21. Анкарагюджю Заявка 8 0 2 6 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
3. Малатьяспор Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
5. Касымпаша 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6. Хатайспор Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
8. Галатасарай Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Гёзтепе Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
10. Коньяспор 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11. Фенербахче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Бешикташ Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Антальяспор Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Ризеспор Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
16. Кайсериспор Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
17. Эрзурумспор Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Денизлиспор Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
21. Сивасспор Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Сивасспор Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Бешикташ Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
6. Эрзурумспор Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
7. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8. Коньяспор 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 1 6
9. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Трабзонспор Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Ризеспор Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Хатайспор Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
13. Кайсериспор Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Гёзтепе Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Касымпаша 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Денизлиспор Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Фатих Карагюмрюк Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Малатьяспор Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
21. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Коньяспор
1.97
3.74
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.60 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.30 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.74 4.35
  1.97 3.09 4.69

Самый высокий коэффициент на матч «Аланьяспор» – «Коньяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аланьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коньяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аланьяспор» – «Коньяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.08 8.30 1.07 2.85 1.42 2.65 1.47 2.14 1.74 1.62 2.27 1.69 2.17 1.49 2.75 1.22 4.20 1.13 5.30 1.06 8.80 1.01 12.00 1.01 15.00 0.00 18.00
9.30 1.02 8.40 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.31 3.32 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 11.25
7.29 1.10 2.71 1.48 2.36 1.62 2.01 1.85 1.72 2.17 1.56 2.49 1.68 2.24 1.48 2.70 1.19 4.86 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.92 1.88 1.20 4.44 1.11 5.70 1.03 12.00
2.95 1.40 1.95 1.85 1.42 2.88 1.13 5.85 1.09 7.20
1.97 1.89 1.62 2.35 1.27 3.81 1.55 2.52 1.39 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.70 2.08 1.29 3.40
3.68 1.28 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Аланьяспор 0:0 Коньяспор онлайн

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