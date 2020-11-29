Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Коньяспор
11' Желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
14' Желтая карточкаКравец Артём
25' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
91
Давидсон
89
Скубич
Нейц
25
Улудаг
Алпер
23
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cagdas Atan
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
35 Оруч ОзанВратарь
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
-
10 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
14'
25'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|6
|0.67
|2.
|Барейро Адам
|3
|0.33
|3.
|Бабакар Хоума
|2
|0.22
|4.
|Колкер Стивен
|2
|0.22
|5.
|Бакасетас Тасос
|1
|0.11
|6.
|Кутлу Беркан
|1
|0.11
|7.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.11
|8.
|Учан Салих
|1
|0.11
|9.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0.11
|10.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|11.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|5 (1)
|0.56
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.22
|3.
|Скубич Нейц
|1
|0.11
|4.
|Чагиран Муса
|1
|0.11
|5.
|Евтович Марко
|1
|0.11
|6.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|7.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|8.
|Милошевич Дени
|0
|0
|9.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|10.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|3
|0
|2.
|Давидсон
|3
|0
|3.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0
|4.
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|5.
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|6.
|Бабакар Хоума
|1
|0
|7.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|8.
|Сиопис Манолис
|1
|0
|9.
|Кутлу Беркан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Улудаг Алпер
|3
|0
|2.
|Евтович Марко
|3
|0
|3.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|4.
|Чалык Ахмет
|2
|0
|5.
|Демирбаг Адиль
|2
|0
|6.
|Мия Фарук
|2
|0
|7.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|8.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|9.
|Кравец Артём
|1
|0
|10.
|Скубич Нейц
|1
|0
|11.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|12.
|Милошевич Дени
|1
|0
|13.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|14.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|15.
|Шенгелия Леван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аланьяспор
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Коньяспор
|0
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|50% (5)
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +12 =5 -3Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор
Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|5.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 11
|13
|8.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|9.
|Касымпаша
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|3.
|Малатьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|5.
|Касымпаша
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|8.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|10.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|4
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Касымпаша
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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