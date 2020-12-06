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  3. Турция
Фатих Карагюмрюк
2:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
15' Гол
Ндао Алассан
17' Желтая карточка
Собех Артур
1:1
20' Гол
Мериа Яссин
2:1
25' Гол
Ндао Алассан
33' Желтая карточка
Донса Годфред
85' Желтая карточка
Эрдинг Мевлут
88' Желтая карточка
Арвеладзе Вато
90' Желтая карточка
Альпарслан Эрдем
90'+8
2
Вивиано
Эмильяно
28
Дживелек
Рамазан
22
Куручук
Фатих
5
Роко
Энсо
29
Балковец
Юре
6
Билья
Лукас
18
Ндао
Алассан
20
Н'Диайе
Папа
52
Сабо
Эрик
71
Дурмаз
Джимми
9
Собех
Артур
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
5
Дурак
Абдулла
8
Сантос
Фабрисио
26
Булут
Онур
37
Андраде
Фернандо
7
Реми
Лоик
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

15'
Ндао Алассан
(Дурмаз Джимми)
1:0
17'
Собех Артур
 
20'
1:1
Мериа Яссин
(Мелняк Дарио)
25'
Ндао Алассан
(Собех Артур)
2:1
33'
 
Донса Годфред
41'
 
Торун Тунай
Сантос Фабрисио
46'
Эрдинг Мевлут
Собех Артур
 
46'
 
Четин Тарык
Аккан Гёкхан
46'
 
Михаляк Конрад
Булут Онур
62'
 
Самудио Брайан
Андраде Фернандо
62'
Салибур Янис
Н'Диайе Папа
 
74'
 
Пехливан Ясин
Донса Годфред
76'
Шахешух Атиф
Салибур Янис
 
85'
Эрдинг Мевлут
 
86'
Арвеладзе Вато
Дурмаз Джимми
 
88'
Арвеладзе Вато
 
90'
Альпарслан Эрдем
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сабо Эрик 5 (2) 0.45
2. Ндао Алассан 3 0.27
3. Собех Артур 3 0.27
4. Жуканович Эрвин 2 0.18
5. Роко Энсо 2 0.18
6. Н'Диайе Папа 2 0.18
7. Эрдинг Мевлут 1 0.09
8. Билья Лукас 1 (1) 0.09
9. Дурмаз Джимми 0 0
10. Дарри Браим 0 0
11. Балковец Юре 0 0
12. Дживелек Рамазан 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.6
2. Болдрин Фернандо 2 0.2
3. Сантос Фабрисио 1 0.1
4. Шкода Милан 1 0.1
5. Мериа Яссин 1 0.1
6. Андраде Фернандо 1 0.1
7. Мелняк Дарио 0 0
8. Дурак Абдулла 0 0
9. Дилавер Эмир 0 0
10. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
# Игрок      
1. Билья Лукас 3 0
2. Собех Артур 3 0
3. Ндао Алассан 3 0
4. Эрдинг Мевлут 2 0
5. Жуканович Эрвин 2 0
6. Сабо Эрик 2 0
7. Алтынай Корай 2 0
8. Балковец Юре 2 0
9. Арвеладзе Вато 2 0
10. Дурмаз Джимми 0 1
11. Вивиано Эмильяно 1 0
12. Альпарслан Эрдем 1 0
13. Личай Эрик 1 0
14. Роко Энсо 1 0
15. Сарыгюль Мурат 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Болдрин Фернандо 2 1
2. Морозюк Николай 3 0
3. Дурак Абдулла 2 0
4. Пехливан Ясин 2 0
5. Донса Годфред 2 0
6. Мериа Яссин 2 0
7. Сантос Фабрисио 2 0
8. Реми Лоик 1 0
9. Дилавер Эмир 1 0
10. Кейбаши Исмаил 1 0
11. Мелняк Дарио 1 0
12. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Фатих Карагюмрюк 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Ризеспор 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк
Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Адана Демирспор 1:1 Фатих Карагюмрюк Акхисар 0:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 3:3 Акхисар Фатих Карагюмрюк 3:0 Аданаспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор
Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 2 2 19 - 7 23
3. Фенербахче Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 20 - 17 19
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
6. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 12 - 7 15
7. Гёзтепе Заявка 10 3 6 1 16 - 10 15
8. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
9. Истанбул Башакшехир Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
10. Касымпаша Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
11. Малатьяспор Заявка 10 3 4 3 11 - 13 13
12. Хатайспор Заявка 8 3 3 2 7 - 12 12
13. Трабзонспор Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
14. Ризеспор Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Антальяспор 0:0 Заявка 11 2 5 4 11 - 16 11
16. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
17. Кайсериспор Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
18. Эрзурумспор Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
20. Денизлиспор Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
21. Анкарагюджю 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Аланьяспор Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Касымпаша Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Малатьяспор Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
9. Хатайспор Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Гёзтепе Заявка 5 2 2 1 13 - 8 8
11. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
12. Антальяспор 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Фенербахче Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Ризеспор Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
16. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Кайсериспор Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Эрзурумспор Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Денизлиспор Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Анкарагюджю 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Бешикташ Заявка 5 3 0 2 12 - 13 9
5. Сивасспор Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Гёзтепе Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Эрзурумспор Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
9. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Трабзонспор Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Коньяспор Заявка 5 1 2 2 2 - 2 5
12. Ризеспор Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Хатайспор Заявка 4 1 1 2 1 - 9 4
15. Денизлиспор Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
16. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Генчлербирлиги Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Антальяспор 0:0 Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Анкарагюджю 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
21. Малатьяспор Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Сантос Фабрисио уходит с поля. Торун Тунай выходит вместо него
  • Желтая карточка
    33'
    Донса Годфред получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Alassane Ndao бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мериа Яссин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Собех Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Alassane Ndao бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Alassane Ndao получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vefa Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.35 3.34

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.90 1.03 8.00 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.96 1.93 1.53 2.50 1.34 3.14 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.95 1.85 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.74 2.09 1.31 3.45 1.20 4.55
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