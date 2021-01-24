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Коньяспор
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Антальяспор
0'
0:1
13' Гол
 21'
34
Бирничан
Эрай
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
26
Ярдымджи
Барыш
8
Евтович
Марко
18
Хаджиахметович
Амир
7
Шахинер
Омер
Али
28
Чагиран
Муса
17
Чикалеши
Сокол
23
Кравец
Артём
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
8
Шахин
Нури
41
Байракдар
Гокдениз
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
18
Яхович
Адис
Коньяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.35
2. Демирок Угур 4 (4) 0.2
3. Шенгелия Леван 3 0.15
4. Евтович Марко 3 0.15
5. Хаджиахметович Амир 3 0.15
6. Скубич Нейц 2 0.1
7. Даци Эрдон 2 0.1
8. Милошевич Дени 1 0.05
9. Чагиран Муса 1 0.05
10. Чикалеши Сокол 1 0.05
11. Хауберт Гильерме 0 0
12. Бютюки Зюмер 0 0
13. Бардакчи Абдулкерим 0 0
14. Улудаг Алпер 0 0
15. Шахинер Омер Али 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подольски Лукас 3 0.15
2. Сари Вейсел 3 0.15
3. Байракдар Гокдениз 3 0.15
4. Амилтон Минервино 2 0.1
5. Сэм Сидней 2 0.1
6. Озмерт Хакан 2 (1) 0.1
7. Фреди Гомеш 1 0.05
8. Яхович Адис 1 0.05
9. Балчи Бюньямин 1 0.05
10. Альбайрак Эрен 1 0.05
11. Синик Догукан 1 0.05
12. Шахин Нури 0 0
13. Оргилль Девер 0 0
14. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 7 0
2. Бардакчи Абдулкерим 5 0
3. Чалык Ахмет 5 0
4. Улудаг Алпер 4 0
5. Кравец Артём 3 0
6. Шахинер Омер Али 3 0
7. Чикалеши Сокол 3 0
8. Демирбаг Адиль 3 0
9. Демирок Угур 2 0
10. Шехич Ибрагим 2 0
11. Милошевич Дени 2 0
12. Мия Фарук 2 0
13. Эдуок Самуэль 2 0
14. Хауберт Гильерме 2 0
15. Чагиран Муса 1 0
16. Скубич Нейц 1 0
17. Диоманде Исмаэль 1 0
18. Шенгелия Леван 1 0
19. Гючтекин Огуз 1 0
20. Даци Эрдон 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Фреди Гомеш 6 0
2. Озмерт Хакан 4 1
3. Амилтон Минервино 4 1
4. Налдо Гомес 4 1
5. Сари Вейсел 4 0
6. Гюлюм Эрсан 2 1
7. Шахин Нури 3 0
8. Альбайрак Эрен 3 0
9. Оргилль Девер 3 0
10. Байракдар Гокдениз 3 0
11. Сэм Сидней 1 1
12. Акьоль Уфук 1 1
13. Кудряшов Фёдор 2 0
14. Яхович Адис 0 1
15. Подольски Лукас 1 0
16. Боффин Рууд 1 0
17. Синик Догукан 1 0
18. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 7.41% (2) 7.41% (2) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 40.74% (11)
 Антальяспор 10% (2) 10% (2) 25% (5) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор
Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 7
Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Антальяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:3 Коньяспор Суперлига
Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 19 13 2 4 45 - 22 41
2. Фенербахче Заявка 19 12 3 4 39 - 23 39
3. Галатасарай Заявка 19 11 3 5 40 - 17 36
4. Газишехир Газиантеп Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
5. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
6. Аланьяспор Заявка 19 9 4 6 30 - 17 31
7. Хатайспор Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 19 7 6 6 31 - 28 27
9. Малатьяспор Заявка 19 7 6 6 27 - 25 27
10. Антальяспор 0:0 Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
12. Ризеспор Заявка 20 6 7 7 27 - 35 25
13. Сивасспор Заявка 19 5 9 5 21 - 23 24
14. Истанбул Башакшехир Заявка 20 6 6 8 26 - 32 24
15. Коньяспор 0:0 Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
16. Касымпаша Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 19 5 3 11 22 - 30 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 19 3 5 11 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
4. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор 0:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
14. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 5 2 16 - 13 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
4. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
13. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
14. Антальяспор 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
15. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
16. Коньяспор 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 10 1 4 5 9 - 20 7
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Антальяспор
2.25
3.45
3.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.40 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.25 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.45 3.30
  2.23 3.14 3.51

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.45 1.09 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50 1.00 10.75
8.50 1.06 6.80 1.10 2.90 1.40 2.20 1.66 1.89 1.91 1.65 2.22 1.69 2.17 1.31 3.35 1.22 4.20 1.08 7.77 1.07 8.40 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 19.00
2.80 1.45 2.44 1.58 2.07 1.79 1.76 2.12 1.58 2.44 1.56 2.52 1.48 2.75 1.49 2.69 1.29 3.75 1.11 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.74 2.09 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
2.75 1.44 1.72 2.10 1.35 3.25 1.08 7.20 1.06 8.80
2.38 1.59 1.96 1.88 1.51 2.58 1.33 3.30 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Коньяспор 0:0 Антальяспор онлайн

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