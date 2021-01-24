Коньяспор
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Конья Бююкшехир
Антальяспор
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
23
Кравец
Артём
25
Боффин
Рууд
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
18
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Имери ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.35
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.2
|3.
|Шенгелия Леван
|3
|0.15
|4.
|Евтович Марко
|3
|0.15
|5.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.15
|6.
|Скубич Нейц
|2
|0.1
|7.
|Даци Эрдон
|2
|0.1
|8.
|Милошевич Дени
|1
|0.05
|9.
|Чагиран Муса
|1
|0.05
|10.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.05
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|12.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|13.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подольски Лукас
|3
|0.15
|2.
|Сари Вейсел
|3
|0.15
|3.
|Байракдар Гокдениз
|3
|0.15
|4.
|Амилтон Минервино
|2
|0.1
|5.
|Сэм Сидней
|2
|0.1
|6.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.1
|7.
|Фреди Гомеш
|1
|0.05
|8.
|Яхович Адис
|1
|0.05
|9.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.05
|10.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.05
|11.
|Синик Догукан
|1
|0.05
|12.
|Шахин Нури
|0
|0
|13.
|Оргилль Девер
|0
|0
|14.
|Mert Yilmaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|7
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|5
|0
|4.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|5.
|Кравец Артём
|3
|0
|6.
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|7.
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|8.
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|9.
|Демирок Угур
|2
|0
|10.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|11.
|Милошевич Дени
|2
|0
|12.
|Мия Фарук
|2
|0
|13.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|14.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|15.
|Чагиран Муса
|1
|0
|16.
|Скубич Нейц
|1
|0
|17.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|18.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|19.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|20.
|Даци Эрдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фреди Гомеш
|6
|0
|2.
|Озмерт Хакан
|4
|1
|3.
|Амилтон Минервино
|4
|1
|4.
|Налдо Гомес
|4
|1
|5.
|Сари Вейсел
|4
|0
|6.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|7.
|Шахин Нури
|3
|0
|8.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|9.
|Оргилль Девер
|3
|0
|10.
|Байракдар Гокдениз
|3
|0
|11.
|Сэм Сидней
|1
|1
|12.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|13.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|14.
|Яхович Адис
|0
|1
|15.
|Подольски Лукас
|1
|0
|16.
|Боффин Рууд
|1
|0
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|40.74% (11)
|Антальяспор
|10% (2)
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор
Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 7
Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 22
|41
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|39 - 23
|39
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|40 - 17
|36
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 17
|31
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 24
|31
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|31 - 28
|27
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|20 - 26
|26
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 32
|24
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 40
|19
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|22 - 30
|18
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|10.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|14.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|16.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 20
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров