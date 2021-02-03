Коньяспор
0:0
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Генчлербирлиги
4' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
9' Желтая карточкаФурман Доминик
75' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
82' Желтая карточкаРахманович Амер
90' Желтая карточкаКызылдаг Арда
89
Скубич
Нейц
23
Кравец
Артём
15
Туре
Зарго
10
Йилмаз
Сефа
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
-
20 Гювен ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мия ФарукНападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
82'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.33
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.19
|3.
|Шенгелия Леван
|3
|0.14
|4.
|Евтович Марко
|3
|0.14
|5.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.14
|6.
|Скубич Нейц
|2
|0.1
|7.
|Даци Эрдон
|2
|0.1
|8.
|Милошевич Дени
|1
|0.05
|9.
|Чагиран Муса
|1
|0.05
|10.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.05
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|12.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|13.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.18
|2.
|Да Мотта Роберт
|4 (4)
|0.18
|3.
|Оздемир Берат
|3
|0.14
|4.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.09
|5.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.05
|6.
|Сио Жованни
|1
|0.05
|7.
|Станку Богдан
|1
|0.05
|8.
|Анжело Диего
|1
|0.05
|9.
|Дикмен Сонер
|1
|0.05
|10.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.05
|11.
|Фурман Доминик
|0
|0
|12.
|Айте Флойд
|0
|0
|13.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|14.
|Артан Омюрджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|7
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|5
|0
|4.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|5.
|Кравец Артём
|3
|0
|6.
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|7.
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|8.
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|9.
|Демирок Угур
|2
|0
|10.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|11.
|Милошевич Дени
|2
|0
|12.
|Мия Фарук
|2
|0
|13.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|14.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|15.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|16.
|Чагиран Муса
|1
|0
|17.
|Скубич Нейц
|1
|0
|18.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|19.
|Рахманович Амер
|1
|0
|20.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|21.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|22.
|Даци Эрдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Да Мотта Роберт
|8
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|6
|0
|3.
|Йилдырым Мурат
|5
|0
|4.
|Сио Жованни
|5
|0
|5.
|Кызылдаг Арда
|5
|0
|6.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0
|7.
|Йилмаз Сефа
|4
|0
|8.
|Дикмен Сонер
|4
|0
|9.
|Туре Зарго
|3
|0
|10.
|Йоханссон Маттиас
|1
|1
|11.
|Айте Флойд
|2
|0
|12.
|Фурман Доминик
|2
|0
|13.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|14.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|15.
|Анжело Диего
|1
|0
|16.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
|17.
|Оздемир Берат
|1
|0
|18.
|Артан Омюрджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|40.74% (11)
|Генчлербирлиги
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Коньяспор 0:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп
Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =3 -12Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|45 - 24
|48
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|46 - 18
|45
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|49 - 26
|45
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 22
|38
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|27 - 24
|36
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|35 - 28
|35
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|35 - 28
|35
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|35 - 29
|34
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|22 - 27
|30
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 32
|26
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|28 - 37
|26
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|30 - 26
|25
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 29
|25
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 27
|24
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 40
|24
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|16 - 27
|23
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 35
|21
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 35
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 7
|25
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 14
|22
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Генчлербирлиги», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги
Исход игры
Коньяспор
84.3% (118)
Ничья
12.9% (18)
Генчлербирлиги
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
52.52% (73)
Нет
47.48% (66)
Популярный счёт
2:1 Коньяспор
37.1% (52)
1:0 Коньяспор
35% (49)
2:0 Коньяспор
10.7% (15)
1:1 Ничья
10% (14)
1:2 Генчлербирлиги
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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